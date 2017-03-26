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Экспорт пошел в рост

№ 46 (1164) 16 декабря 2016

Поставки молдавских товаров за рубеж в январе-октябре 2016 года составили $1633,6 млн, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, в октябре 2016 года было экспортировано товаров на сумму $200,9 млн, что на 3,7 % больше, чем в предыдущем месяце и на 6,5% - по сравнению с октябрем 2015 года.

 

 

 

Как отмечает Национальное бюро статистики, экспортные поставки в страны Европейского Союза (ЕС-28) составили $1046,6 млн (на 3,1% больше, чем в январе-октябре 2015 года). Это 64,1% от общего объема экспорта Молдовы (62,0% - в январе-октябре 2015 года).

 

На долю стран СНГ приходилось 21,0% от экспорта Молдовы (25,4% - в январе-октябре 2015 года), что соответствует $343,4 млн. Экспорт товаров в эти страны сократился на 17,4 % по сравнению с январем-октябрем 2015 года.

 

Больше всего в этом году сократились поставки в Казахстан (-79,8%), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (-18,3%), Беларусь (-21,2%), Россию (-4,0%), Италию (-4,3%), США (-26,9%) и т.д.

 

В то же время, отмечено увеличение экспорта в Румынию (+ 8,7%), Болгарию (в 2,3 раза), Ирак (в 2,4 раза), Китай (1,9 раза) и в некоторые другие страны.

 

В январе-октябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократился экспорт овощей и фруктов (-27,3%), лекарственных и фармацевтических продуктов (-39,0%), растительных масел и жиров сырых, рафинированных или фракционированных (-35,4%), металлических руд и металлолома (-44,3%), семян масличных культур (-2,9%) и др.

 

В свою очередь, было отмечено увеличение экспорта зерновых и продуктов из них (+ 24,6%), мебели и ее частей (+ 25,9%), пряжи, тканей и текстильных изделий (+ 50,7%) одежды и аксессуаров (+ 6,0%), дорожных транспортных средств (в 2,3 раза), органических химических веществ (в 3,7 раза), готовых металлических изделий (+ 47,8%), алкогольных и безалкогольных напитков ( + 4,1%), обуви (+ 22,7%), молочных продуктов и яйца птицы (+ 39,5%), что ослабило общее снижение объемов экспорта на 7,7%.

 

В октябре 2016 года было импортировано товаров на сумму $380,3 млн, что на 5,2% больше, чем в предыдущем месяце и на 12,8% - по отношению к октябрю 2015 года.

 

В январе-октябре 2016 года импорт составил $3276,2 млн, что на 0,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

 

Импортные поставки из стран Европейского Союза (ЕС-28) составили $1625,5 млн  или 49,6% от общего объема импорта.

 

Из стран СНГ было импортировано товаров на сумму $828,0 млн), что составляет 25,3% от общего объема импорта.

 

С начала нынешнего года снизились поставки из Румынии (-6,5%), Турции (-6,3%), Японии (-40,9%), Израиля (-63,8%), Австрии (-18,4%), Германии (-3,1%), Болгарии (-12,8%), Казахстана (-72,4%) и Узбекистана (-77,4 %), что повлияло на снижение объема импорта на 3,7%.

 

Отмечен рост импорта из Беларуси (+ 23,6%), Китая (+ 4,7%), Франции (+ 13,1%), Венгрии (+ 18,3%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (+ 21,5%), Украины (+ 2,7%), Польши (+ 6,2%) и Вьетнама (в 1,8 раза).

 

Сохраняющийся разрыв между объемами экспорта и импорта привел к дефициту торгового баланса в $1 642,6 млн, что на 1,2% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

 

Уровень покрытия импорта экспортом в январе-октябре 2016 г. составил 49,9% против 49,6% за тот же период 2015 года.

8010 Автор: По материалам Национального бюро статистики
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