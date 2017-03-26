НАРЭ повышает цены

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило во вторник «потолок» розничных цен на бензин на 4,1% и на дизтопливо на 4,9%. Они будут действительны в ближайшие две недели - по 27 декабря.

Согласно принятому решению, максимальная цена на бензин Premium-95 повысилась с 16,3 до 16,97 леев за литр, а на дизельное топливо - с 14,21 до 14,91 лея. Это самые высокие значения с начала нынешнего года.

Специалисты НАРЭ отметили, что новые цены рассчитаны в соответствии с методологией формирования и применения цен на нефтепродукты с учетом котировок на Platts для бензина и дизтоплива. В расчет приняты и операционные издержки, связанные с импортными операциями, в том числе транспортными и страховыми расходами, а также акциз на топливо, НДС и специальная торговая надбавка, исходя из расходов и прибыли компаний.

Новый порядок формирования цен на ГСМ действует с 1 июня. Владельцы АЗС не вправе продавать в розницу топливо по ценам выше установленного НАРЭ максимума. Новые цены вступят в силу в полночь, с наступлением среды 14 декабря.

На следующей неделе НАРЭ рассмотрит также возможность повышения стоимости электроэнергии, производимой АО Termoelectrica.

Агентство проведет 20 декабря публичное заседание по обсуждению проекта решения по утверждению регулируемой цены на производство электроэнергии АО Termoelectrica.

Как сообщили в НАРЭ, данное предприятие, созданное в 2015 г. путем реорганизации Termocom, ТЭЦ -1 и ТЭЦ-2, предлагает увеличить тариф на 12,3% - со 159,78 банов за 1 кВт/час до 179,51 банов.

Оно мотивирует тем, что действующий с 2011 г. тариф не покрывает затрат на производство электроэнергии из-за обесценивания лея, роста стоимости топлива, сырья и комплектующих.