Деньги на газопровод Унгены-Кишинев

Молдова подпишет 19 декабря Соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о финансировании строительства газопровода Унгены-Кишинев, на сумму в 41 млн евро. Соответствующее решение было одобрено правительством в среду.

Финансовая поддержка будет выделена Молдове в качестве кредита. Планируется, что возврат средств будет осуществляться за счет тарифа на транспортировку газа, поставляемого из Румынии, по стандартной процентной ставке Euribor +1% в год. При этом ожидается, что газ из Румынии будет на 13-20 евро/1 000 нм3 дешевле, чем российский, поставляемый «Газпромом». Если Соглашение с ЕИБ будет подписано до конца нынешнего года, Молдова также получит 10 млн евро в виде гранта от Евросоюза. В постановлении правительства также отмечается возможность получения дополнительного гранта в 20 млн евро от ЕС для осуществления второй фазы проекта.

Общая стоимость проекта оценивается в 113 млн евро. Ответственным за подписание соглашения с ЕИБ назначен министр экономики Октавиан Калмык.

Заместитель министра экономики Валериу Трибой заявил на заседании правительства, что строительство газопровода Унгены-Кишинев будет способствовать укреплению энергетической безопасности РМ, которая на данный момент практически полностью зависит в поставках газа от России.

В январе 2013 г. правительство одобрило Энергетическую стратегию до 2030 г. Стратегия нацелена на развитие энергетического сектора в Молдове с целью создания основы, необходимой для обеспечения экономического роста и повышения уровня благосостояния населения. В этих целях в августе 2013 г. было принято решение о взаимоподключении энергосистем РМ и Румынии. В августе 2014 г. был запущен газопровод Яссы-Унгены. Чтобы он заработал в полную силу, необходимо проложить газопровод протяженностью 120 км до Кишинева, что позволит поставлять румынский газ почти на всю территорию Молдовы.