Приоритеты реформирования ЖДМ

На прошедшей неделе в правительстве состоялось совместное заседание с участием экспертов международных финансовых институтов, посвященное модернизации транспортной инфраструктуры. Одна из основных тем — приоритеты в реформировании государственного предприятия «Железная дорога Молдовы».

Премьер-министр поставил перед ответственными лицами задачу как можно быстрее разработать конкретный план действий по реформированию ЖДМ с четким пониманием: что нужно сделать, чтобы дорога стала рентабельной, а инвестиции не были сделаны напрасно. Для модернизации железнодорожной инфраструктуры будут использованы финансовые ресурсы, предоставленные Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Евросоюзом через Инвестиционный фонд соседства. При поддержке французской компании «EGIS» была разработана концепция по реформированию.

Вряд ли в Молдове найдется другое госпредприятие, к которому приковано столь пристальное внимание со стороны органов власти. На протяжении последних двух лет были заключены и ратифицированы соглашения о предоставлении кредитов и грантов, вышли постановления правительства.

Кредитное соглашение для реализации проекта в сумме 116,75 млн евро (по 52,5 млн евро от ЕБРР и ЕИБ) для закупки локомотивов и реструктуризации железнодорожной инфраструктуры было подписано два года назад, в ноябре 2014. Половина суммы кредита должна будет пойти на закупку 10 новых локомотивов, половина — на модернизацию железнодорожных путей. Также грант в сумме 5 млн евро предоставил Инвестиционный фонд соседства.

В пользу необходимости реформирования «Железной дороги Молдовы» говорит тот факт, что за несколько последних лет объемы перевозок упали в разы. За 2008 год было перевезено 10,997 млн т грузов, количество пассажиров составило 5,2 млн. За 2015 год перевезено 4,162 млн т грузов, пассажиров — порядка 3 млн.

По данным Национального бюро статистики, за 10 месяцев 2016 года объем грузовых перевозок по железной дороге был на уровне 2,788 млн т, количество обслуженных пассажиров — 1,771 млн. По предварительным расчетам, грузопоток за нынешний год едва превысит 3,3 млн т, количество пассажиров — 2,2 млн. То есть, за последние восемь лет поток грузов сократился в 3 раза, пассажиров — почти в 2,5 раза.

В настоящее время убытки только от пассажирских перевозок составляют порядка 160-180 млн леев в год. Местные грузовые перевозки находятся на уровне рентабельности, а основным источником прибыли остается транзит грузов. Но и он сокращается. За последние годы номенклатура грузов не изменилась. В местных перевозках по железной дороге с севера Молдовы идут строительные материалы - цемент, щебень, песок, камень. Основная часть транзитного грузопотока — железная руда из Украины, которую везут по югу Молдовы на металлургический завод в Галац.

Бывший заместитель министра транспорта Валериу Чубук убежден, что в развитие любого вида транспорта - железнодорожного, автомобильного - можно инвестировать в том случае, если перевозки рентабельны. «Поэтому решение о модернизации за кредитные деньги от ЕБРР и ЕИБ участка Кучурган-Кэушень-Рени является абсолютно верным, - отметил он для «ЛП». - Именно по этой линии идет транзит грузов на Галац. Приоритетом должно стать увеличение объемов перевозок и привлечение заказчиков, этого можно достичь уменьшением тарифов. А тарифы нужно снижать сокращением затрат. То есть, идея приобрести 10 новых экономичных локомотивов - тоже правильная».

Когда в 2000-ых годах доходы «Железной дороги Молдовы» были значительными, руководство предприятия, к сожалению, вкладывало свободные средства в убыточные сферы. Например, были приобретены 18 вагонов для нерентабельных пассажирских перевозок. Сегодня ситуация показывает, что пассажиры с успехом пользуются другим транспортом — автобусами и самолетами. В 2011 году прибыль ЖДМ составила 90 млн леев. Нужно было дальше продолжать привлекать транзитный грузопоток.

Много лет обсуждается проект восстановления железнодорожной линии Басарабяска-Березино в объезд Приднестровья (которая действовала до 1999 года). Сейчас этим, наконец, занялись. Потому что тариф за провоз груза через 40 км территории Приднестровья обходится раза в два дороже расчетного. Это не привлекает заказчиков, которые уходят на Одесский и Ильичевский порты, чтобы возить тот же груз, железную руду, на металлургический завод в Галац. Наличие объездного пути позволит договариваться с Приднестровьем о снижении их тарифа, что должно будет способствовать росту транзитных перевозок через Молдову.

- Самый важный момент - надо по отдельности реформировать инфраструктуру «Железной дороги Молдовы» и подвижной состав, - заявил Валериу Чубук. - Тогда может появиться больше частных заказчиков, в том числе и со своими вагонами, которые будут искать и предлагать к перевозке грузы. Выход из нынешней критической ситуации: привлечь максимально больше транзитных грузов и инвестировать правильно.

Как сообщил для «ЛП» председатель Профсоюзной федерации железнодорожников Молдовы Ион Запорожан, средняя задолженность по заработной плате на предприятии составляет 3-4 месяца. Сейчас начали выдавать зарплату за август, за последние дни зарплату получили 2 филиала из 48. Однако на некоторых участках задержки по выплате достигают 7-8 месяцев. Например, в подразделении пассажирского транспорта остались долги по зарплате еще с апреля.

Ежемесячно объем выплачиваемой заработной платы составляет около 34 млн леев. А общая сумма задолженности по всем подразделениям дороги достигла сейчас 130 млн леев.

На момент прихода нынешнего генерального директора Юрия Топалэ (в августе 2015 года) задолженность по зарплате составляла 3-4 месяца. Несмотря на прилагаемые усилия, выправить ситуацию не удается, потому что тяжелое положение в отрасли складывалось на протяжении многих лет. Постоянная годовая кредиторская задолженность предприятия остается на уровне 300 млн леев. И она растет. Год 2014 завершен с убытком в 101,6 млн леев, 2015 год — 105 млн леев. За первое полугодие 2016 года доходы по всем видам деятельности составили 429 млн леев, расходы — 532 млн леев. По итогам 9 месяцев убытки достигли 128,82 млн леев. Получается, что покрывать задолженности по зарплате не из чего.

При этом дорога несет потери из-за ранее внедренных неудачных проектов. В частности, после модернизации на заводе в Румынии пяти пассажирских дизель-поездов (известных как «поезда Шалару»). На их реконструкцию было затрачено 12 млн евро, потом еще 3 млн евро. Эти дизель-поезда отдали в залог для получения кредита на их модернизацию. На момент выдачи кредита курс лея к евро был равен 14,89; сейчас приходится погашать долг по 22 лея. По состоянию на 1 ноября 2016 года только из-за разницы валютного курса дорога дополнительно заплатила 37 млн леев. Модернизированные поезда постоянно ломаются, нужны запчасти. Из пяти дизель-поездов работают только два, но и они фактически не нужны.

- «Железная дорога Молдовы» - это одно из самых крупных предприятий в республике, где работает около 9,5 тыс. человек, - говорит Ион Запорожан. - В других странах госпредприятия железнодорожной отрасли находятся на дотации государства, а нам, к сожалению, никто финансово не помогает.

Директор экспедиторской компании Наталья Липская отметила: «После внимательного изучения находящейся в свободном доступе информации по реформированию железной дороги у меня создалось впечатление, что сейчас речь идет о том же проекте «Мoldavian Railways Restructuring Project», который был подписан в 2012 году между ЕБРР, правительством Молдовы и руководством госпредприятия. Ничего нового я не увидела. Считаю, что представленное сейчас «сообщение» очень поверхностное, не имеет достаточных расчетов, не указаны сроки окупаемости, нет механизма увеличения грузопотока»

Но самое главное, как заметила Наталья Липская, отсутствует транспарентность. Текст проекта реформирования дороги нигде не опубликован, ни на сайте минтранспорта, ни на сайте предприятия. «Схема выдачи кредитов «Железной дороге Молдовы» напоминает схему вывода миллиарда из банковской системы, - считает она. - Выдаются кредиты под залог активов железной дороги, под гарантию государства, а кто и как их будет возвращать — расчетов нет. В конечном итоге может сложиться ситуация, что за непомерные долги крупнейшее госпредприятие страны будет ввергнуто в процедуру банкротства, с целью вывода его из собственности Республики Молдова и дальнейшей перепродажи».

Наш собеседник обращает внимание и еще на один аспект проблемы. «Вызывает удивление тот факт, что административный совет ЖДМ, который принимает решение о получении кредитов на реформирование, действует практически в том же составе, что и при подписании контрактов на ремонт дизель-поездов в Румынии, - говорит Наталья Липская. - Это те же люди. Пока не будет в самом предприятии и министерстве транспорта компетентного руководства, детально подготовленного проекта и финансовых механизмов для обеспечения рентабельности — внедрять этот проект нецелесообразно».