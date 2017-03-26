Таможни Молдовы и Беларуси будут содействовать взаимной торговле

Директор Таможенной службы Молдовы Виталие Врабие и руководитель Таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько подписали в Кишиневе Соглашение о системе содействия взаимной торговле между двумя странами.
Директор Таможенной службы Молдовы Виталие Врабие и руководитель Таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько подписали в Кишиневе Соглашение о системе содействия взаимной торговле между двумя странами.
Документ предусматривает обмен информацией о перемещении товаров и транспортных средств. Внедрение соглашения позволит упростить таможенные формальности, активизировать взаимный товарооборот и создать дополнительные конкурентные преимущества для субъектов хозяйствования двух стран.
Главы таможенных служб обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая создание электронной системы обмена предварительной информацией, аспекты внедрения электронной системы сертификации происхождения товаров. Дополнительно руководители служб определили основные направления сотрудничества учебных таможенных заведений двух стран в части переподготовки и повышения квалификации кадров таможенных органов.
Генеральный директор Таможенной службы.