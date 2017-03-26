Приднестровье активно торгует с ЕС

Объем внешней торговли Приднестровья составил к началу декабря $1,253 млрд - почти на 22% ($350,4 млн) меньше, чем годом ранее.

По данным Таможенного комитета, хотя регион торгует с более чем 80 странами, более 2/3 его товарооборота - $848,4 млн пришлось на Россию (33%), Молдову (23%) и Украину (11%).

Приднестровский экспорт уменьшился за год на 12,9% - до $489,4 млн. Больше всего за рубеж отгружено топливно-энергетических товаров - на $173,3 млн (-$36 млн), металлопродукции - $79,9 млн (-$41 млн), обуви и ее частей - $33,6 млн (-$1,1 млн).

Импорт в регион упал за год на 26,7% - до $763,9 млн. Около половины его пришлось на топливно-энергетические ресурсы - $367,3 млн (в основном, российский газ, за который Приднестровье с 2009 г. не рассчитывается). За ними следуют продукты питания и сырье - $88,8 млн и машиностроительная продукция - $77 млн.

Поставки приднестровских товаров в Евросоюз (куда Тирасполь так не хочет) составили $152,5 млн, что почти в четыре раза больше, чем в Таможенный союз, в том числе в РФ (куда Тирасполь так стремится) - $44,1 млн. А основным потребителем продукции региона остается Молдова, на которую пришлось почти половина так называемого экспорта - $226,3 млн.