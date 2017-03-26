«Техническое урегулирование» в рамках СНГ

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы опубликовало Приказ № 1329-Т-08 от 24 ноября 2016 года «О вступлении в силу и прекращении действия международных договоров».

Первые два пункта документа связаны с урегулированием торговых взаимоотношений в рамках Содружества независимых государств.

В приказе указывается, что 8 марта 2012 года прекратили свое действие «Решение о правилах определения страны происхождения товаров», совершенное на заседании глав правительств СНГ в Минске 30 ноября 2000 года, и Протокол между Таможенной службой Республики Молдова и Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь о предоставлении режима свободной торговли товарам, транспортируемым через территории государств, не являющихся участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли, от 15 апреля 1994 г. Как сообщил для «ЛП» начальник главного управления международного права МИДЕИ Анатол Чебук, данная публикация носит технический характер, поскольку в первом случае на смену упомянутому Решению пришло Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г, которое действует по сей день.

Также в 2012 году вступили в силу общие для всех стран Содружества документы, в частности, по поводу транзита товаров в режиме свободной торговли. Действует Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, подписанный Российской Федерацией, Арменией, Таджикистаном, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызской Республикой, Украиной, Молдовой.

В приложении №5 к этому договору перечислены документы, действие которых прекратилось при его подписании.

28 октября 2016 года Совет глав правительств стран СНГ отметил, что Договор вступил в силу для всех государств – участников, его подписавших. А также что расширился круг государств – участников Договора, завершивших ратификацию Протокола от 31 мая 2013 года о применении Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой Узбекистан. В их числе – и Республика Молдова.