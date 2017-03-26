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Порт в Джурджулешть наращивает обороты

№ 46 (1164) 16 декабря 2016

Общий объем инвестиций в Международный свободный порт Джурджулешть (МСПД) по состоянию на 1 октября 2016 года составил $67,9 млн. Из них $4 млн были вложены с начала 2016 года.Как отмечается в отчете МСПД о деятельности за девять месяцев этого года, в 2016 г был сдан в эксплуатацию второй зерновой терминал, который позволил увеличить объемы экспорта зерна морским путем.

 

На конец сентября этого года в качестве резидентов порта зарегистрирована 61 компания. Семь из них добавились в текущем году. Из 109 авторизаций, выданных резидентам, 40 работают в сфере оптовой торговли, 28 – услуг, 19 - транспорта, 9 – строительства, еще 13 занимаются другими видами деятельности.

 

За период с января по сентябрь 2016 года в МСПД осуществили причаливание и техническое обслуживание 278 судов различных типов, в том числе нефтеналивных.

 

За этот период через территорию нефтяного терминала было импортировано 187,6 тыс. т нефтепродуктов, что соответствует показателям соответствующего периода 2015 г. Одновременно с этим, было экспортировано 7,1 тыс. т нефтепродуктов. При этом генеральный инвестор и оператор порта, молдавская компания Danube Logistics предоставляет услуги терминала для всех экономических субъектов - импортеров нефтепродуктов.

 

Растут товарные потоки через грузовой терминал порта. В текущем году было перевалено 146,7 тыс. т грузов (+ 13,9% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года). Импортные поставки через порт составили 83,3 тыс. т,  63,5 тыс. т товаров было экспортировано. Среди основных видов грузов можно выделить различные стройматериалы, металлы, контейнеры, упакованные товары и т.д.

 

За январь-октябрь 2016 года через зерновой терминал было экспортировано 272,7 тыс. т зерна или на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу сентября на территории зернового терминала хранилось 30,8 тыс. т зерна, принадлежащего молдавским компаниям.

 

В 2016 году продолжилась перевалка через порт растительного масла. В течение января-сентября было экспортировано 9,1 тыс. т данного продукта.

 

За девять месяцев текущего года объем торговли достиг 2,8 млрд леев, что на 19,9% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

 

Объем услуг, предоставленных в рамках транспортной деятельности, составил 106,4 млн леев.

 

В январе-сентябре 2016 года резиденты порта заплатили различных налогов на сумму 311,3 млн леев, или на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В том числе 136 млн леев акцизов, 157,1 млн леев НДС, 2,3 млн леев налога на прибыль, 6,8 млн леев за таможенные процедуры и 5,8 млн леев было перечислено в фонд социального страхования.

8220 Автор: Игорь ФОМИН
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