Активы банков Приднестровья растут

Совокупные активы-нетто банковской системы Приднестровья на 1 декабря превысили 6,879 млрд руб. ($594 млн), увеличившись с начала 2016 г. на 1,019 млрд руб. ($90,2 млн) или 17,4%.

Как следует из данных Приднестровского центробанка (ПРБ), капитал банков вырос на 37% - до 1,867 млрд руб., а совокупные обязательства - на 12%, превысив 5,17 млрд руб.

Депозиты населения сократились за 11 месяцев на 8,6% - до 1,303 млрд руб., в то время как кредиты реальному сектору (остатки задолженности) выросли на 29,1% - до 3,591 млрд руб.

Потребительские кредиты физическим лицам, в отличие от реального сектора, продолжают уменьшаться. На начало декабря они составили 770,1 млн руб. - на 18,7% меньше начала года.

Что касается средневзвешенных процентных ставок, то по депозитам физических лиц на срок до года в рублях она повысилась за 11 месяцев с 4,61% до 5,15%, а по кредитам нефинансовым организациям - снизилась с 13,68% до 9,4%.