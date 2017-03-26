Налоговый совет по реформам

Министерство финансов рассматривает практическую возможность для создания Налогового совета, задача которого - проводить профессиональную оценку эффективности бюджетно-налоговой политики государства.

Бывший начальник Главной государственной налоговой инспекции (ГГНИ) Ион Присэкару сказал, что такой Налоговый совет (НС) может функционировать на общественных началах, такой вариант тоже рассматривается.

«Но в эффективность работы структуры на благо государства в таком варианте я не верю. Высококвалифицированным специалистам необходима адекватная материальная оценка их знаний и трудоспособности. И если они иногда и оказывают услуги на общественных началах, то это отнюдь не может являться системным подходом», - считает Присэкару.

По его словам, штат НС не должен быть значительным. В тех странах, где такие советы функционируют, трудятся максимум до пяти высококвалифицированных специалистов, к примеру, в соседней Румынии.

«Работа в НС на общественных началах - это путь в тупик. Серьезное дело нельзя осуществлять на энтузиазме», - отметил он.

Ион Присэкару не до конца понимает, почему с инициативой создания НС выступило министерство финансов – «орган, который не очень заинтересован в создании совета, поскольку эта структура будет проводить мониторинг и отдельных аспектов, входящих в компетенцию министерства».

«А если министерство еще и само станет отбирать членов НС, то деятельность такого совета и вовсе будет формальной», - считает Присэкару, отмечая, что НС будет своеобразной диагностической лабораторией.

На вопрос о том, кто бы мог войти в такой совет, собеседник агентства сказал, что профессионально выполнить эту работу могли бы бывшие члены правительства Валерий Кицан, Александр Муравский, Георгий Кожокару, Михай Караман, Петру Веверица, Михай Поп, а также другие эксперты.