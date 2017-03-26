Приватизация. Игра на понижение

Второй подряд аукцион по продаже принадлежащих государству акций заканчивается провалом. И впервые в истории приватизации за неделю торгов, возможно, не будет продано ни единой акции. 16 декабря — последний день аукциона и, возможно, Агентству публичной собственности еще удастся что-то продать. Но это не изменит тенденции, наметившейся еще в прошлом году: большая денежная приватизация в ее старых формах выдыхается. И что еще хуже, регулярная неявка инвесторов на распродажу госимущества лучше всех прочих признаков отражает ситуацию с инвестициями в республике.

Реализация торгового центра «Unic» на первом же аукционе этого года позволила выполнить бюджетный план по приватизации, и формально претензий к деятельности Агентства предъявить нельзя. Однако, апрельская сделка выглядит одноразовой и случайной, почти чудом, а рассчитывать на чудо при формировании доходной части государственного бюджета даже для Молдовы было бы слишком. Можно было бы просто отказаться от приватизации, взять паузу, дождаться улучшения инвестиционного климата, но сразу по нескольким причинам этого не будет.

У правительства есть два пути: оставить все как есть, сохранив приватизацию как священный ритуал с нулевым результатом, или найти новые формы продажи акций государства. Пока правительство выбирает первое направление, исходя из того, что отрицательный результат — тоже результат. Но не случится ли так, что в 2017 году доход от приватизации окажется близким к нулю, какая бы сумма ни была заложена в окончательный вариант госбюджета? Утешит ли всех то обстоятельство, что ноль в нашей ситуации в экономике закономерен.

Биржевые брокеры, задействованные в приватизации, и сами инвесторы не считают, что сделать ничего нельзя. Практика Агентства, символически снижающего цены на отдельные акции от аукциона к аукциону, не приносит пользы. Подобное снижение цены не успевает за естественным процессом удешевления, а в некоторых случаях и разорения предприятий. Это такие своеобразные торги на понижение, только растянутые на годы. Их можно спрессовать в одну торговую сессию, если более эффективно использовать опыт и возможности ФБМ. Аукцион по продаже акций может стартовать с цены, назначенной Агентством в соответствии с его инструкциями, а при отсутствии спроса цена последовательно снижается аукционистом, шаг за шагом. Кто из претендентов первый согласится с ценой, тот и выиграл.

Это так называемый «голландский аукцион». Именно так продаются цветы на знаменитом аукционе в Алсмеере. В этом случае успех обеспечивается присутствием нескольких покупателей, чем больше, тем лучше. Для этого придется сделать упор на рекламу мероприятия. Могут понадобиться какие-то особые условия, процедуры. И, может быть, стоит объявлять аукцион не за месяц до его проведения, а за три месяца. Или даже полгода. Во всяком случае, надо попробовать, в порядке эксперимента.