MAIB расширяет услуги в Кишиневском аэропорту

Крупнейшее финансовое учреждение страны - Moldova Agroindbank (MAIB) в партнерстве с Международной платежной системой Mastercard презентовали держателям карт Platinum Master Card MAIB и Master Card World Elitе MAIB услугу Mastercard Concierge и Business Lounge, которую начал предоставлять Кишиневский аэропорт.

Председатель правления Moldova Agroindbank Сергей Чеботарь отметил, что MAIB на протяжении 17 лет является надежным партнером Международной платежной системы Mastercard в Молдове.

«Ровно год назад мы с Mastercard успешно стартовали с новым банковским продуктом Master Card World Elitе, а три года назад - с Platinum Master Card MAIB. Я надеюсь, что за это время держатели этих карточек от нашего банка смогли почувствовать и по достоинству оценить все те преимущества, которые предоставляют эти карты», - сказал банкир.

По его словам, уходящий 2016 г. был особенным для MAIB, поскольку в этом году банку исполнилось 25 лет.

«Мне приятно сообщить нашим дорогим клиентам, что 2016 г. Moldova Agroindbank завершает хорошими и красивыми результатами в своей деятельности», - сказал Сергей Чеботарь, поблагодарив Mastercard за 17 лет плодотворного и надежного сотрудничества.

Директор регионального представительства Международной платежной системы Mastercard в Молдове Владимир Римчук представил клиентам Moldova Agroindbank, обладающим Master Card World Elitе MAIB и Platinum Master Card MAIB дополнительный сервис, открывшийся в аэропорту Кишинева. Он доступен держателям этих карт в аэропортах Бухареста, Будапешта, Вены, Киева, Москвы и других городов мира.

Mastercard Concierge и Business Lounge - сервис, оказываемый обладателям Master Card World Elitе MAIB и Platinum Master Card MAIB 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году.

«Консьерж-служба принимает заказ из любой точки мира, вне зависимости от его сложности. Спектр услуг, помимо профессиональной организаторской поддержки, включает в себя аварийную службу - помощь в экстренных ситуациях клиенту и членам его семьи», - отметил Римчук.

В рамках презентации новой услуги для держателей Master Card World Elitе MAIB и Platinum Master Card MAIB были разыграны десятки призов, главным из которых была денежная премия в размере 1 тыс. евро, которую выиграла руководитель компании VERO-Nadina Марианна Григораш.