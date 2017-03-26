Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


MAIB расширяет услуги в Кишиневском аэропорту

№ 46 (1164) 16 декабря 2016

Крупнейшее финансовое учреждение страны - Moldova Agroindbank (MAIB) в партнерстве с Международной платежной системой Mastercard презентовали держателям карт Platinum Master Card MAIB и Master Card World Elitе MAIB услугу Mastercard Concierge и Business Lounge, которую начал предоставлять Кишиневский аэропорт.

 

Председатель правления Moldova Agroindbank Сергей Чеботарь отметил, что MAIB на протяжении 17 лет является надежным партнером Международной платежной системы Mastercard в Молдове.

 

«Ровно год назад мы с Mastercard успешно стартовали с новым банковским продуктом Master Card World Elitе, а три года назад - с Platinum Master Card MAIB. Я надеюсь, что за это время держатели этих карточек от нашего банка смогли почувствовать и по достоинству оценить все те преимущества, которые предоставляют эти карты», - сказал банкир.

 

По его словам, уходящий 2016 г. был особенным для MAIB, поскольку в этом году банку исполнилось 25 лет.

 

«Мне приятно сообщить нашим дорогим клиентам, что 2016 г. Moldova Agroindbank завершает хорошими и красивыми результатами в своей деятельности», - сказал Сергей Чеботарь, поблагодарив Mastercard за 17 лет плодотворного и надежного сотрудничества.

 

Директор регионального представительства Международной платежной системы Mastercard в Молдове Владимир Римчук представил клиентам Moldova Agroindbank, обладающим Master Card World Elitе MAIB и Platinum Master Card MAIB дополнительный сервис, открывшийся в аэропорту Кишинева. Он доступен держателям этих карт в аэропортах Бухареста, Будапешта, Вены, Киева, Москвы и других городов мира.

 

Mastercard Concierge и Business Lounge - сервис, оказываемый обладателям Master Card World Elitе MAIB и Platinum Master Card MAIB 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году.

 

«Консьерж-служба принимает заказ из любой точки мира, вне зависимости от его сложности. Спектр услуг, помимо профессиональной организаторской поддержки, включает в себя аварийную службу - помощь в экстренных ситуациях клиенту и членам его семьи», - отметил Римчук.

 

В рамках презентации новой услуги для держателей Master Card World Elitе MAIB и Platinum Master Card MAIB были разыграны десятки призов, главным из которых была денежная премия в размере 1 тыс. евро, которую выиграла руководитель компании VERO-Nadina Марианна Григораш.

7970 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ОЛАРУ КонстантинГенеральный директор АО "Vismos".
1946
ПРИСАКАРЬ ВиорелВрач-эпидемиолог.
1949
ЧЕБАН МихаилМенеджер.
1952
СКЛИФОС ДмитрийПредседатель центрального правления Общества слепых.
1958
ЖИТАРУ КонстантинПредприниматель.
1962
ФУРДУЙ СерджиуСудья.
1963
ГУЧАК ИонЮрист.


Курс валют НБМ на 26.03.2017
EUR
21.0655
+0.0000
USD
19.5321
+0.0000
RON
4.6262
+0.0000
RUB
0.3396
+0.0000
UAH
0.7202
+0.0000

19/0326/03


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон


Онлайн
Время Франкофонии
Wizz Air откроет операционную базу в аэропорту Кишинева
Смена форматов: «Velmart» вместо «Green Hills»
Гусеничные тракторы Challenger: совершенная тяга без уплотнения почвы
Сельские пансионаты и гостевые дома – новый взгляд на туризм в Молдове
В 2016 году на рынке мобильной телефонии начался спад
Скорости фиксированного Интернет растут
Avia Invest строит вторую взлетно-посадочную полосу в Кишиневском аэропорту
«Golonca» сменила ориентацию
«Kaufland» и сети: как поделить 10 млрд леев




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».