Пламенные страсти Дениса Мацуева

Один из самых блестящих пианистов-виртуозов современности Денис Мацуев 14 декабря впервые выступил в Кишиневе. Концерт в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу прошел при аншлаге. Прозвучали «Времена года» П. Чайковского, «Крейслериана» Р. Шумана, три отрывка из «Петрушки» И. Стравинского. С этими произведениями у него кипучий творческий роман: «Если у тебя нет к музыке любви, ее не стоит выводить на большую публику».

После каждого исполнения зрители награждали маэстро бурными овациями. Пианист признался, что давно мечтал посетить наши края. И надеется, что первый концерт станет началом его «большого романа» с Кишиневом. Организатор гастролей — компания «Bis-Concert».

Накануне выступления лауреат Государственной премии РФ, Народный артист Российской Федерации встретился с творческой интеллигенцией молдавской столицы в пресс-клубе «Социальный резонанс».

Учредитель и модератор пресс-клуба Артур Ефремов гарантировал сюрпризы во время общения. Дениса Мацуева пришли поприветствовать лидер группы «Здоб ши Здуб» Роман Ягупов с командой музыкантов — муниципальным оркестром народной музыки под руководством братьев Адваховых. Состоялся концерт, который очень тронул московского гостя. «Мне по душе такой молдавский стиль, настолько самобытный, требующий большой виртуозности. Это сыграть невероятно сложно, могут лишь единицы».

В зале оказался и «рояль в кустах», накрытый до поры национальным ковром. На вопрос Артура Ефремова, готов ли пианист к импровизации, он ответил утвердительно. И настолько артистично и эмоционально сыграл с молдавскими музыкантами, что у присутствующих захватило дух. Мы впервые наблюдали «лицом к лицу» игру великого пианиста, пальцы которого летают по клавишам и одновременно впечатывают их. «Искусство без страсти не бывает» - сказал ему однажды Пласидо Доминго. «Без страсти, без огня невозможно ничего», - убежден музыкант.

Денис Мацуев родился в Иркутске. «Главное достояние Сибири — ее жители, - считает он. - В какой бы точке планеты я ни играл, земляки становятся моими родственниками. Определяющее качество этой «национальности» — доброта, открытость. «Не обижай и помогай» - девиз, заложенный моими родителями. Да у нас в Сибири в основном все такие. Но когда нужно защитить слабого, женщину, или если ты видишь несправедливость, приходится применять силу. И использовать кулаки. В частности, я таким способом доказывал однокласснику, что группа «Modern Talking» - это не гениально. Сейчас, наблюдая современную эстраду, понимаю, что «Modern Talking» — не так уж плохо».

Иркутск для музыканта — особое место, связанное с энергетикой легендарного Байкала. Человек, который там побывал хотя бы раз, стремится вернуться, а он прожил 14 лет. И теперь в родных пенатах каждый год организует фестиваль «Звезды на Байкале», где выступают знаменитые музыканты и оркестры. И именно там, по возможности, представляет премьеры.

«Хотя говорю, что играю везде одинаково, все-таки иркутская публика — самый ответственный экзамен, потому что знает меня с детства, - рассказывает Денис Мацуев. - Еще люблю представлять новые программы в Люцерне — там находится имение Сергея Рахманинова «Сенар», в котором он жил в 1930-е годы». А именно Рахманинова Мацуев выделяет среди всех пианистов и композиторов. Ему посчастливилось стать первооткрывателем двух неизвестных произведений композитора — внук Рахманинова подарил партитуры студенческих работ - сюиты и фуги. Это произошло десять лет назад. «С тех пор место «Сенар» и вообще люцернское озеро для меня тоже обладают магическим эффектом».

11 декабря Денис Мацуев давал концерт в Штутгарте, 12 -в Дюссельдорфе, 14 – в Кишиневе. На 16 декабря в его графике Зальцбург, 17 декабря — Ганновер. На вопрос о том, как выдерживает бешеный ритм, отвечает так: «От самих концертов невозможно устать, если все делаешь правильно: они тебя заряжают, одухотворяют и придают огромные силы. Конечно, «выбивают» переезды, смены часовых поясов. Но музыка лечит. Вообще классическая музыка в наше сумасшедшее время является уникальным терапевтом, во всех отношениях и для любого человека, потому что позволяет прийти в себя. И мне очень приятно, что сейчас в России молодежь потянулась к классике. Даже появилось целое поколение, которое приучило себя посещать концерты. Для настоящей музыки никакие человеческие условности не имеют значения. Когда я играю со знаменитым Зубином Метой — легендарным дирижером, который возглавляет Израильский филармонический оркестр - в Тель-Авиве в трехтысячном зале евреи и арабы сидят рядом. На время концерта все проблемы остаются за пределами зала. И это очень показательно».

Пианист не считает классическую музыку элитной, в отличие от многих коллег, Более того: от этого определения его передергивает. И убежден, что классика способна «захватить» огромное количество людей. На что, собственно, и направлено его творчество.

Дениса Мацуева беспокоит тенденция, когда исполняется много популярной классики, при этом сложно убедить организаторов включить в программу произведения, незаслуженно обойденные вниманием. «Все уходит в злополучное: продается — не продается. Легче продать второй концерт Рахманинова, чем концерт Хачатуряна. Скажем, японцы ни за что не желали исполнения второго концерта Чайковского — им нужен обязательно первый. Он, как национальный гимн Японии — звучит везде, даже в лифте. А второй концерт Чайковского не менее гениален, чем первый. И я пробил второй, с тех пор его включают в программы».

Дедушка пианиста был перкуссионистом в цирке, и на арене прошло все детство музыканта. Цирк он считает большим искусством, дарящим фантастическую положительную энергетику и добро. А еще это - тяжелейший каторжный труд, заниматься которым могут только люди, преданные делу. «Я люблю этот мир: он необычный, закрытый. Тот, кто хотя бы раз окунулся в закулисье цирка, уже его не покинет. Однажды на телеканале «Культура» отмечали в цирке новый год, и я выступал с дрессированными козами. Исполнял музыку Дунаевского, а они кружились вокруг. Даже играл одной рукой, другой кормил козу».

Денис Мацуев надеется, что сохранится цирк, который был в советском понимании этого слова. Он прекрасно относится к Цирку дю Солей, который основан на бывших советских артистах и трюках. Просто это правильно сделанное шоу. «Я вообще публику не делю на «наших» и «не наших». И считаю, что в любой бывшей республике наша публика, воспитанная на общей великой русской культуре».

В ряду его немузыкальных страстей — театра, боулинга, тенниса, русской бани - особое место занимает футбол. Пианист стал послом Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Болеет за «Спартак». «Если Спартак станет чемпионом в этом году, я отменю концерт и прилечу, где бы ни был. Пятнадцать лет мы ждем чемпионства — это уже не смешно. И в этом году у клуба есть все шансы. У меня специальное приглашение, и иногда попадаю на домашние матчи команды. «Спартак» для меня — целый пласт жизни, ему я посвятил юность. И до сих пор не представляю себя без родного клуба. Настоящий болельщик проявляется не во времена триумфа команды, а когда ее дела не блестящи».