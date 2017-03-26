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Старт «Стати Арт»

№ 46 (1164) 16 декабря 2016

В галерее посольства Венгрии в Молдове состоялась презентация первого частного художественного вуза Молдовы - Академии живописи «Стати Арт», и открылась выставка работ студентов. Ее основала Николета Стати, директор Академического художественного лицея им. Игоря Виеру. Она сообщила, что «Стати Арт» аккредитована в министерстве образования и министерстве культуры.

 

«В течение шести лет руководства лицеем я собрала очень хорошую команду профессиональных педагогов, удалось полностью изменить структуру государственного лицея. И появилось желание продолжить начатую линию в системе высшего образования. Академии полтора года, есть два курса. Пока набор невелик — всего восемь студентов, но я и не стремлюсь его расширить, так как хотелось бы сохранить качество. Выбраны самые лучшие ученики лицея имени И. Виеру, они обучаются бесплатно. Для других студентов предполагается контрактная система. Хотя в отдельных случаях, если очень талантливые дети, возможно бесплатное образование. Принцип Академии — хорошую академическую школу усилить лучшими достижениями современного искусства».

 

Искусствовед Флорина Брязу преподает в «Стати Арт» и лицее историю искусств. «Я большое внимание уделяю расшифровке произведений разных периодов, изучению стилей. Со студентами сопоставляем их, сравниваем, что они дали миру искусства в целом. Считаю, что одна из моих основных задач — научить художников анализировать и свои произведения, правильно представлять их публике».

 

Студенты «Стати Арт» много работают с моделью, изучают формы, традиционный костюм, решают проблемы цвета. Большую часть обучения занимает пленэр. Пишут знаменитые монастыри, церкви, для чего организуются, в частности, выезды в Румынию.

5540 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
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