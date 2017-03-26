«Гражданский бюджет» для Кишинева

Со следующего года в Молдове хотят внедрять инициативу под названием «гражданский бюджет». Она появилась в Латинской Америке, хотя в Молдове больше известен подобный опыт стран Центральной Европы и Румынии.

Развитие получили три направления этой инициативы. Во-первых, непосредственное участие жителей города в принятии решения об использовании средств муниципальных бюджетов. В частности, они участвуют в публичных слушаниях по бюджету и других процедурных мероприятиях. Во-вторых, выдача муниципалитетом грантов (чаще всего для неправительственных организаций). В-третьих, когда сами граждане решают, как примэрия будет тратить определенную часть средств муниципального бюджета. В этом случае проекты внедряются не неправительственными организациями или группами активистов, а примэрией.

В Кишиневском муниципалитете остановились на третьем направлении. «Мы предлагаем, чтобы часть бюджета (обычно она небольшая) использовалась на проекты, предложенные и выбранные гражданами, - объясняет один из инициаторов идеи, муниципальный советник от Европейской народной партии Виктор Лутенко. - Они пишут проекты, собирают подписи в их поддержку, а затем за них голосуют жители Кишинева. Своими голосами, которые отдали определенным проектам, они добиваются легитимности и обязывают примэрию внедрять их. Цель, с одной стороны, приблизить примэрию к нуждам жителей города, с другой - подтолкнуть ее к реформам, к внедрению новых идей, так как у граждан зачастую более инновационный подход при подготовке проектов».

Стоит отметить, что в финансовом управлении примэрии об инициативе советников даже не слышали, хотя сумма в 1 млн леев для «гражданских инициатив» в бюджете муниципия была обозначена уже в этом году. Средства так и не смогли аккумулировать, так как до сих пор не существовало соответствующего механизма. В понедельник, 12 декабря, в Кишиневской примэрии был представлен разработанный регламент, и, по словам Виктора Лутенко, уже начали поступать предложения горожан-активистов. В их числе – использование системы краудфандинга или т.н. «народного финансирования», когда граждане отдают не только свои голоса, но и средства на финансирование проектов, которые им понравились.

«Предлагается, чтобы проекты, которые соберут больше всего средств граждан, соответственно получали больше денег из бюджета муниципия при совместном финансировании, - рассказывает Лутенко. - Пока это только предложение, и, возможно, оно не сразу будет внедряться, потому что необходим равный доступ к голосованию, а для некоторых жителей Кишинева и 10 леев — это деньги. Мы еще будем решать, внедрять ли это предложение, но в 2017 году обязательно запустим «гражданский бюджет», и через год уже начнем внедрять такие проекты. Этот вопрос предложим к рассмотрению на одном из ближайших заседаний муниципального совета».

Инициаторы предлагают выделить на эту идею 0,1% бюджета муниципия или 3 млн леев. Проекты разделить на маленькие и большие. На маленькие проекты отпускать от 30 тыс. до 100 тыс. леев, на большие — от 100 тыс. до 500 тыс. леев. Всего на маленькие проекты потратить 1 млн леев, а на большие — 2 млн леев, так как большие могут быть нацелены на развитие всего города или нескольких секторов. Это могут быть различные проекты — от работы с молодежью или с детьми до обустройства конкретной площадки, парка или строительства дороги. Их необходимо представить в примэрию до 15 февраля 2017 года.

Выбор проектов будет производиться путем гражданского голосования через интернет или напрямую в избирательных участках, которые будут открыты для этого, предположительно, с 1 по 10 июня 2017 года во всех секторах Кишинева. Финансироваться голосование будет также из муниципального бюджета. Инициаторы предполагают, что средства для этого понадобятся небольшие. Кроме того, понадобится специалист из управления по связям с гражданами, который будет непосредственно только этим заниматься. А также комиссия из представителей гражданского общества и активистов, которая будет вести мониторинг всего процесса. Знакомиться с проектами граждане будут в ходе информационной кампании, организованной примэрией.

Несбалансированные в плане финансов проекты специальная техническая комиссия будет «доводить до ума». Финальное решение будут принимать граждане, достигшие 16 лет, но только в случае, если за маленький проект подписались не менее 50 человек, а за большой — не менее ста человек. «Фильтр» отработан в странах, где подобные инициативы уже реализованы. Это румынские города Клуж, Брашов, некоторые города на Украине и в Польше. Именно польским опытом вдохновились инициаторы, где инициатива «гражданский бюджет» внедряется даже в селах. В Молдове подобные проекты уже внедряются в Унгенах, Оргееве и Кошнице.

Сам проект бюджета муниципия Кишинев на 2017 год во вторник был рассмотрен на заседании комиссии по экономике муниципального совета. Как сообщил ее председатель Михай Чебан, в комиссии дали положительный отзыв проекту, так что до Нового года он, возможно, будет утвержден в первом чтении. По его словам, положительно отнеслись советники и к инициативе «гражданский бюджет». Разве что сумма может быть чуть меньше — 2 млн леев.

Согласно данным финансового управления примэрии, доходы бюджета муниципия запланированы на уровне 3 163, 770 млн леев. При этом собственные доходы Кишинева составят 358 942 млн леев, а поступления от уплаты в бюджет налогов и сборов - 1 162, 850 млн леев. Трансферты из государственного бюджета для муниципия Кишинев на следующий год запланированы минфином на сумму в 1 555, 336 млн леев. Из них основную часть составят трансферты специального назначения, которые предназначены на поддержку образовательных учреждений, - 1 548, 936 млн леев. По сравнению с запланированными на 2016 год цифрами, доходная часть бюджета увеличится в будущем году на 93 866 млн леев или на 3,1%. В 2015 году доходы муниципального бюджета Кишинева были на 450 166 млн леев или на 16,6% меньше.

В финансовом управлении отмечают, что местные налоги и сборы, которые являются частью собственных доходов муниципия, в 2017 году определены на уровне 195 660 млн леев. По сравнению с предполагаемым объемом поступлений от них в текущем году они сократятся на 13 248 млн леев или на 6,3%. В примэрии объясняют это снижением поступлений от рыночного сбора (2, 967 млн леев), сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг (890,2 млн леев) и сбора за рекламные устройства.(974 тыс. леев). Это следствие частичного сноса рекламных щитов и сокращения территории рынков.

Кроме того, план по сбору за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг в текущем году не будет выполнен из-за судебных разбирательств с муниципальным советом пяти хозяйствующих субъектов, которые предоставляют услуги в сфере азартных игр. Они не согласны с его решением обязать их платить по 190 тыс. леев в год за зал, где установлены игровые аппараты. Налога на недвижимость в следующем году, наоборот, надеются собрать больше, чем в текущем, по причине дополнительной оценки, которую произвело управление по сбору местных налогов и сборов. В то же время, в 2015 году поступления от налога на недвижимость были выше, чем запланированные на 2017 год, на 3,8%.

Вырастут в 2017 году и поступления от подоходного налога с физических лиц, который продолжит оставаться самым серьезным источником доходов муниципального бюджета. Они составят 68,2% от всех налоговых поступлений. По сравнению с расчетами по подоходному налогу, который планируется собрать в Кишиневе в этом году, они вырастут на 11,8%. Вырастут и сборы за пользование автомобильными дорогами - на 9,6%, что обусловлено увеличением ставки сбора и количества транспортных средств.

Расходы муниципия в следующем году запланированы на уровне 3 613, 852 млн леев. Это на 12,6% больше расходов, предусмотренных на этот год. Из них 60,8% средств потратят на социальные нужды кишиневцев, 32,1% - на коммунальное и дорожное хозяйство, а также транспорт. Рост по сравнению с текущим годом запланирован по этой статье расходов впечатляющий — на 21%. Он объясняется увеличением средств, которые будут отпущены на следующий этап в реализации проекта «Реабилитация дорог и уличного освещения», финансируемый за счет кредита ЕИБ и ЕБРР.