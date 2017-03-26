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Моральное обновление бланков

№ 46 (1164) 16 декабря 2016

Главная государственная налоговая инспекция утвердила новые бланки повесток. Хотя соответствующий приказ вступил в силу с 6 декабря с.г., повестки нового образца начнут вручать налогоплательщикам после израсходования запасов старых актов.

 

Речь идет о бланках повесток по рассмотрению дел о нарушении законодательства, о вызове в налоговый орган и банковской повестке.

 

В ГГНИ объясняют разработку новых бланков тем, что старые морально устарели. «На них указывалась прежние суммы штрафов в 10 тыс. леев - для юридических лиц и 1 тыс. леев — для физических лиц, которые применялись, согласно НК, «за неисполнение требований повестки». С 12 апреля 2015 года они были снижены наполовину и составляют соответственно, 5 тыс. леев и 500 леев», - уточнила главный инспектор управления методологии налогового контроля ГГНИ Оксана Гонца.

 

Повестка о рассмотрении дела о нарушении законодательства направляется, чтобы сообщить налогоплательщику о дате проведения заседания по вынесению решения о результатах налогового контроля, на котором он имеет право по закону присутствовать. Повестка о вызове в налоговый орган высылается обычно для его уведомления о необходимости представить дополнительные документы или данные в налоговый орган. Банковские повестки выписываются, когда необходима информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах или об осуществленных сделках или операциях. На бумаге банковская повестка использовалась до 2014 года, теперь в ходу только ее электронный вариант, уточняют в ГГНИ.

 

Повестка заполняется в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется налогоплательщику заказным письмом. Способы и условия доставки повесток не изменились. Они описаны в статье 1291 НК «Отправка и вручение актов органов Государственной налоговой службы». Повестка должна быть доставлена за три дня до указанных в ней сроков представления документов или до даты заседания по вынесению решения о результатах налогового контроля.

8060 Автор: Соб. инф.
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