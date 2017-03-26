Законотворческий марафон

На прошлой неделе всего за два дня депутаты провели в зале пленарных заседаний больше 20 часов. В четверг народные избранники разошлись по домам ближе к полуночи, а в пятницу – уже после того, как у рядовых граждан завершилась рабочая неделя. Зато им удалось рассмотреть множество важных вопросов.

После долгих дискуссий в первом чтении был утвержден проект закона об организации и проведении азартных игр. Ключевой момент документа – введение госмонополии на все виды азартных игр, за исключением казино.

По словам одного из авторов документа Сергея Сырбу, то, что творится сегодня в данном секторе, не может не вызывать беспокойства: на рынке практически нет контроля, бюджет теряет десятки миллионов леев. Также азартные игры несут в себе и серьезную социальную проблему. По данным Национального центра управления в здравоохранении, более 10% учащихся лицеев, в основном, из неблагополучных семей, играют в азартные игры, а около 10 тыс. молодых людей в РМ уже приобрели зависимость.

Авторы изучили опыт Австрии, Дании, Швеции, Финляндии и др., давно установивших на рынке азартных игр госмонополию. Это позволило не только обеспечить контроль в этой сфере, но и сократить масштаб ее антисоциальной составляющей, увеличить сборы. Депутаты рассчитывают, что, переняв этот опыт, РМ добьется того же эффекта.

Проект предлагает, чтобы организацию и проведение всех видов азартных игр, на которые будет распространяться госмонополия: лотерея, пари, игровые автоматы с денежными выигрышами, - курировало исключительно АО «Национальная лотерея Молдовы», учрежденное минфином. Данные виды игр останутся лицензируемыми, но сборы за выдачу лицензий с них собирать не предполагается.

Несмотря на госмонополию, для азартных игр все равно предложено установить жесткие правила деятельности. Проект устанавливает требования к минимальному размеру фонда выигрыша (50-65% от объема полученных средств), по обязательному использованию электронных устройств при осуществлении игр, которые должны быть подключены к единой on-line платформе. Посредством нее госрегулятор, которым станет минфин, будет осуществлять мониторинг деятельности. Также налоговому органу предстоит запустить интерфейс для обеспечения постоянного подключения к централизованной системе. И еще. Доступ к любым азартным играм будет запрещен лицам до 21 года.

По проекту, в залах с игровыми автоматами в пределах муниципиев может быть установлено 20 аппаратов с денежными выигрышами, в других населенных пунктах – 10.

Объекты азартных игр не могут быть размещены в зданиях органов государственной и местной власти, учебных, медицинских и культурных учреждений, религиозных и культовых организаций. Предлагается ввести запрет на их функционирование на остановках общественного транспорта, вокзалах, в подземных переходах, на рынках, во временных строениях (киосках).

По проекту, только казино останется вне госмонополии. Вести данный вид деятельности будет разрешено исключительно на основании лицензии, которая будет выдаваться минфином на пятилетний срок. Предложено сохранить ежегодную фиксированную ставку лицензионного сбора, но несколько поднять ее – с действующих 576 тыс. до 600 тыс. леев за игровой стол, и со128 тыс. до 130 тыс. леев - за стол с рулеткой. Проект существенно повышает и требования к размеру уставного капитала компаний, занимающихся организацией казино: с 600 тыс. до 5 млн леев.

Казино можно будет открывать в отдельных зданиях, в гостиницах классом не менее четырех звезд. Количество столов в казино, расположенных в муниципиях, сможет составлять шесть единиц, в том числе одна рулетка. Для остальных населенных пунктов другая норма – четыре стола, одна рулетка. Для них минимальная страховая сумма составит 2 тыс. евро на карточный стол и 3 тыс. евро для стола с рулеткой.

По состоянию на 1 июля в РМ лицензиями на деятельность в области азартных игр владело 65 компаний (в том числе, четыре на казино).

Вадим Пистринчук (ЛДПМ) поинтересовался, «какова цена вопроса» этой госмонополии? Ведь, государство должно взять на себя ответственность за развитие отрасли. Сергей Сырбу на это ответил, что такие подсчеты не проводились. И потом, государство будет развивать эту область тогда, когда на то появятся деньги, да и то, если сочтет нужным. Поэтому нечего искать повод прицепиться к столь нужной инициативе, эмоционально дал понять депутат.

Его оппонента ответ не удовлетворил и он отметил, что в «Национальной лотерее Молдовы» работает не больше 10 человек, которые не смогут взять на себя ответственность по развитию рынка азартных игр. И в будущем ГП будет вынуждено заключать контракты – о концессии, о публично-частном партнерстве, - с экономическими субъектами, способными администрировать бизнес. «Как бы монополия, но не до конца», - заключил Пистринчук. По его мнению, было бы проще вообще запретить игорные заведения, либо вывести их «на какие-то полигоны».

Либерал-демократ Тудор Делиу озадачился судьбой 4 тыс. аппаратов, которыми на данный момент владеют операторы рынка. Не поступят ли они в «теневой сектор»?

«Одновременно со вступлением в силу закона, все лицензии, выданные в области азартных игр, будут аннулированы, а использование игровых аппаратов запрещено. Да, это очень жесткие положения, но очень нужные. Экономические субъекты распорядятся аппаратами на свое усмотрение. Например, они смогут продать их за рубеж», - пояснил автор законопроекта.

Несмотря на то, что у депутатов возникло множество замечаний к проекту, его поддержали в первом чтении.

Всего на третий день после передачи в парламент был одобрен в первом чтении проект закона о госбюджете на 2017 г. Как отметил министр финансов Октавиан Армашу, проект предусматривает, что в следующем году доходы госбюджета увеличатся по отношению к текущему почти на 3,2 млрд леев или 10,8%, и достигнут 32,84 млрд леев. Запланированные расходы составляют 37 млрд леев, с ростом по отношению к 2016 г. на 3,2 млрд леев или 9,4%. Соответственно, дефицит сложится в размере 4,15 млрд леев, который планируется покрыть за счет внутренних и внешних источников. От приватизации госимущества планируется получить 220 млн леев, от реализации активов ликвидируемых банков – 700 млн леев. Для поддержки бюджета и реализации финансируемых из внешних источников проектов минфин планирует получить кредиты в сумме 7,4 млрд леев.

Министр уточнил, что проект разрабатывался с учетом прогнозируемого на 2017 г. роста ВВП на 3% и среднегодового уровня инфляции в 4,4%. Планируется, что национальная валюта обесценится по отношению к доллару США на 2% (среднегодовой курс - 20,4 лея). В минфине прогнозируют, что объемы экспорта увеличатся на 10%, а импорта – на 9%. Сальдо внешнего госдолга РМ на конец 2017 г. достигнет 39,56 млрд леев или более $1,89 млрд, увеличившись в долларовом выражении на 19,7%. Доля внешнего госдолга в ВВП составит 27,7%, увеличившись за год на 3,3 п.п.

Социалист Владимир Головатюк отметил, что бюджет не только разрабатывали, но и рассматривают в спешке. И это в то время, как в законодательстве четко прописан «бюджетный календарь», который предусматривает, что правительство передает в парламент проект госбюджета до 15 октября, с тем, чтобы законодательный орган одобрил его до 1 декабря. То есть, законом на изучение и утверждение в трех чтениях отводится 1,5 месяцев. Но, для кого-то закон не писан.

Указал депутат и на то, что при финансировании программ и проектов упор делается на внешние источники – кредиты и займы.

«Пугает динамика роста размеров этих ресурсов в бюджете. Если до 2008 г. объем внешнего финансирования не превышал 1,5 млрд леев, то в 2015 г. это уже 4,2 млрд, в 2016 – 7,6 млрд леев, а на следующий год – 10,4 млрд. Доля этих ресурсов в общем объеме госбюджета достигнет 28,2%», - отметил Головатюк.

По его мнению, недостаточность внутренних ресурсов связана с проводимой политикой, а упор на внешние поступления не оправдан. Более того, в высокой доле внешних ресурсов в расходной статье заложен серьезный риск неисполнения бюджета. Потому фракция ПСРМ не поддержит проект.

Коммунист Олег Рейдман признался, что хотел посвятить отведенное регламентом время повторению одной фразы «Так жить нельзя».

«Но все же придется расшифровать. Этот бюджет нельзя принимать. Он основан на недостоверных прогнозах. Он не предполагает поддержки тех мероприятий, которые нас заставляют принять в пожарном порядке: ни реформы центрального публичного управления, ни пенсионную систему и т.д. Этот бюджет никуда не ведет. Он не является ни бюджетом развития, ни выживания. Он является бюджетом, который преподносят на блюдце внешним партнерам, чтобы получить финансирование текущего потребления», - отметил он, также предупредив, что коммунисты его не поддержат.

Но правящее большинство одобрило проект в первом чтении.

Депутаты поддержали в первом чтении и проект закона о госбюджете соцстрахования на 2017 г. с равными суммами доходов и расходов в 16,4 млрд леев. Это примерно на 1,46 млрд леев или на 9,8% больше 2016 года.

Не остался без поддержки и проект закона о фондах обязательного медстрахования на 2017 г. Он предусматривает доходы в размере 6,14 млрд леев (+303 млн к 20016 г.), расходы – в более чем 6,23 млрд леев (+396 млн). В соответствии с документом, и в следующем году взносы по медстрахованию в процентной форме будут сохранены на уровне 9% (по 4,5% для работодателя и работника).