Безопасное использование газа в быту

Природный газ - великое благо для человека, ведь он приносит тепло и уют в наш дом. Но при легкомысленном отношении вместо друга газ легко может стать врагом. Правила пользования газом в быту - простые и казалось бы, элементарные. Но их соблюдение является обязательным условием безопасности потребителя.

Сначала отопительного сезона произошло 6 несчастных случаев, связанных с использованием природного газа в быту, в которых пострадало 7 человек (шестеро отравились угарным газом, один из них в результате отравления скончался).

Соблюдение правил пользования газовыми приборами делает газ безопасным и надежным помощником в быту. Работающие газовые приборы и аппараты не следует оставлять без присмотра. Запрещается пользоваться газовыми приборами детям, престарелым людям и лицам, не знающим правил эксплуатации данных приборов и установок.

Пользуясь газовой плитой, нельзя забывать о следующем. Поставив на плиту чайник или кастрюли, надо следить, чтобы кипящая жидкость не залила огонь горелки, сквозняк или порыв ветра не погасил пламя. Посуду с широким дном надо ставить на специальные подставки с высокими ребрами во избежание отравления угарным газом. В помещении, где установлены газовые приборы, нельзя устраивать ночлег. Запрещается привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы посторонними предметами; сушить волосы или белье над плитой; класть на газовые приборы или близко к ним легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. д.).

Перед каждым пользованием газовыми водонагревателями, печами и другими аппаратами, имеющими отвод продуктов сгорания в дымоходы, надо проверять тягу в дымоходе. Тягу проверяют до и после включения прибора в соответствии с инструкцией для данного прибора. При отсутствии тяги пользование газовыми приборами запрещается. Давно замечено, что отравления угарным газом происходят из-за плохой работы дымовентиляционной системы. Именно поэтому проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производиться не реже 1 раза в квартал, если дымоход кирпичный, и не реже 1 раза в год - вентиляционные каналы, дымоходы асбестоцементные, гончарные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона.

Основными причинами несчастных случаев являются: грубые нарушения правил безопасного пользования газовыми приборами;

самовольное вмешательство в работу дымовых и вентиляционных систем;

присоединение принудительной вентиляции к техническим отверстиям вентиляционных каналов и, как следствие, недостаточная вентиляция воздуха;

плохое состояние вентиляционных и дымовых каналов и, как следствие нарушение тяги от отопительных приборов и водонагревателей;

самостоятельное вмешательство в систему газоснабжения;

отсутствие акта о проверке вентиляционных каналов и дымоходов.

Ежемесячно в мун. Кишинев в ходе проведения планового техобслуживания внутридомового газового оборудования газовиками выявляются факты самовольной замены бытового газового оборудования (газовых колонок, газовых плит, котлов и т.д.). Люди, игнорируя установленный законодательством порядок и правила проведения данных работ, пытаются сами заменить газовое оборудование, подвергая опасности себя и проживающих рядом людей. Самовольная замена газового оборудования является нарушением требований правил пользования газа в быту, и может привести к аварийной ситуации и создать угрозу для жизни и здоровья граждан. Ответственность за безопасную эксплуатацию и содержание в исправном состоянии работающих бытовых газоиспользующих приборах в домах несут жилищно-эксплуатационные организации, в домах и квартирах на праве личной собственности - их владельцы (п.6.8.4., приложение G, п.G.3 NRS35-04-09:2002). Ко всем, кто самовольно устанавливает, заменяет и ремонтирует газовое оборудование, применяются суровые меры воздействия, такие как отключение и привлечение к административной и уголовной ответственности. Необходимо помнить каждому пользователю газового оборудования, что газ – это источник повышенной опасности и все действия с ним связанные, должны проводить только специалисты - представители ООО «Кишинев-газ».

В отапливаемый период трагических происшествий случается больше, так как с целью сохранения тепла в помещениях, закрываются плотнее форточки, заклеиваются вентиляционные каналы, прикрываются шиберные заслонки, уменьшая тягу в трубе. И в довершение ко всему – используются газовые плиты – как дополнительные обогреватели, включая все четыре конфорки. «Последней каплей» при таком способе обогрева помещений становится духовка, ее тоже зажигают и открывают, чтобы все тепло шло в комнату. Вот только мало кто задумывается, что при подобном способе сжигании газа попутно сгорает в больших объемах кислород, а при его недостатке образуется угарный газ, которым мы дышим. ООО «Кишинев-газ» призывает потребителей устанавливать приборы контроля наличия метана и угарного газа в помещениях, где присутствует газовое оборудование.

При появлении первых признаков отравления угарным газом (ухудшении зрения, снижение слуха, болей в области лба, головокружения) необходимо прекратить пользование газовыми приборами и перекрыть краны к приборам и на приборах. Открыть окна и форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу 904.

Соблюдение этих простых правил и своевременное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) способны свести к минимуму число трагедий, связанных не только с потерей здоровья и имущества, но и жизни. Чтобы быть уверенным в исправности своей плиты, колонки или котла, а также по вопросам безопасного использования газопотребляющего оборудования обращайтесь только к работникам ООО «Кишинев-газ», допущенных в установленном порядке к осуществлению деятельности по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и имеющих аварийно-диспетчерскую службу. Не подвергайте свою жизнь и жизнь ваших соседей опасности!

При запахе газа звонить 904!