«Posta Moldovei» меняет амплуа

В Молдове были приняты новые Стандарты качества универсальной почтовой услуги, поставщиком которого назначен только один оператор — «Posta Moldovei». Он же был наделен исключительным правом отправления внутренней и международной корреспонденции весом до 350 гр.

Это был финальный аккорд перехода почтового сектора на европейские стандарты, предусмотренного новым законом о почте. Он долго разрабатывался, бурно обсуждался и был принят в марте с. г. «в рамках либерализации рынка почтовых услуг». Помимо принятия технических регламентов, закон впервые обеспечивал запуск универсальной почтовой услуги, которую отдал в руки одного поставщика. В нее вошли: сбор, сортировка, перевозка и рассылка почтовых отправлений весом до 2 кг и почтовых посылок весом до 10 кг; рассылка почтовых посылок из-за рубежа весом до 20 кг; услуга внутреннего или международного заказного отправления (в т. ч. и с объявленной ценностью); сбор, сортировка, перевозка и рассылка внутренних и международных секограмм весом до 7 кг. Кроме этого, за «Posta Moldovei» было зарезервировано право отправления писем и почтовых карточек весом до 350 гр. Остальные поставщики могут оказывать эту услугу при условии, что их тарифы будут в пять раз выше государственных.

Ценообразование на универсальные почтовые услуги утверждает НАРЭКИТ, под управление которого недавно перешел весь почтовый рынок. До конца 2016-го он должен создать Публичный реестр поставщиков, с этой целью месяц назад была установлена упрощенная процедура вхождения на рынок. Общеразрешительный режим предусматривает только наличие уведомления с указанием наименования оказываемых услуг. Всего их установлено десять (помимо универсальной), но основная в списке — экспресс-доставка, на которой концентрируется весь почтовый сектор. По данным НАРЭКИТ, в течении месяца в Публичном реестре были зарегистрированы первые 26 поставщиков. Большинство из них — знакомые всем лица. Помимо «Posta Moldovei», разрешение получила «большая четверка» операторов: «DHL» (местный представитель «SPN»), «Nova Poshta» («New Post International MDL»), «TNT» («Corst Grup») и «UPS» («UPS-Moldova»).

Старейшая в «четверке» — компания «DHL», которая зашла в Молдову в 1995 году, став пионером в области международной экспресс-почты. Объем ее перевозок сегодня превышает 100 тыс. единиц в год, при этом 70% клиентов компании — это корпоративный сектор. Самая молодая среди крупных операторов - «Nova Poshta», она появилась на молдавском рынке два года назад, но регулярные услуги по экспресс-доставке начала предоставлять только в мае 2015-го. При экспансии компания объявила о намерении занять 35% внутренних почтовых пересылок и 10% - в сегменте международных отправлений. «Nova Poshta» пытается довести долю пересылок из/в Украину до 80%, став главным оператором этого направления. Ежедневно осуществляет более полутора тысяч отправлений, при потенциальной загрузке в 4 тыс. заказов в день. Основную ставку в Молдове оператор делает на E-commerce.

В этой команде «Posta Moldovei» стоит особняком. Национальный оператор с годовым оборотом в 390 млн леев строит разветвленную структуру почтовых и смежных им услуг (от розницы до микрофинансирования). Располагает сетью из 1,2 тыс. почтовых отделений по стране, автопарком в 130 машин и штатом сотрудников численностью 5,8 тыс. человек. В структуре оборота 56% занимают почтовые услуги. В 2015 году «Posta Moldovei» обеспечила доставку 56,7 млн писем, 303 тыс. посылок, 23,7 — EMS-отправлений и 59 тыс. пакетов по линии интернет-торговли. На долю финансовых услуг приходится 31%. Наибольший доход обеспечивают коммунальные платежи: на каждой счет-фактуре предприятие зарабатывает 2 лея. Порядка 7% в обороте занимают периодические издания, они тоже вошли в категорию универсальной почтовой услуги. Еще 5% приходится на собственную торговлю. За 11 месяцев 2016 года оборот предприятия вырос на 10,2%, в основном, за счет введения нового пакета услуг.

«Перезагрузка» «Posta Moldovei» началась три года назад, когда ее возглавил предприниматель Сергей Настас. В 2013 году долги предприятия составили 27 млн леев, при этом о качественных услугах речь не шла: почтовая система была компьютеризирована лишь на 45% (отчетность велась на бумаге). У молдавской почты не было лица — ни единых стандартов внешнего вида почтовых отделений, ни униформы для сотрудников, ни товарного знака, ни почтового маркетинга. Она не работала в сегменте E-commerce, не практиковала электронных платежей и стремительно теряла платежеспособных клиентов.

Новая команда начала с оптимизации рабочих процессов. К примеру, полностью был заменен «советский» автопарк, на ремонте которого оператор терял 1 млн леев в год. Посредством «Почты Германии» («Deutsche Post») было закуплено порядка 50 специализированных автомобилей. На 99% автоматизировали почтовую систему, что обеспечило резкое увеличение общего объема контрактов. Были повышены тарифы приема платежей, которые стали едиными для всех партнеров почты (до этого практиковались «индивидуальные» расценки). Проведен аудит в структуре продаж периодических изданий. В результате чего обнаружилось, что объем товарных «возвратов» превышает 70%. За счет расходов, связанных с доставкой, сортировкой журналов и газет, амортизацией транспорта и проч., «Posta Moldovei» теряла порядка $1 млн в год, и это при наценке в 36%. В итоге, была создана электронная программа, которая отслеживает динамику продаж в режиме он-лайн, позволяя корректировать заявки почтовых отделений.

По словам Сергея Настас, перекраивать устаревшую модель было непросто. «Я человек бизнеса, 15 лет развивал собственную строительную компанию в Мадриде, поэтому мне изначально было понятно: про традиционную почту нужно забыть. Еще в 2013-м мы получили лицензию на осуществление денежных электронных переводов в иностранной валюте. Уже заключено 8 контрактов, в т. ч. с учреждениями Италии, Португалии, Испании, Франции, Румынии. Продукт набирает популярность: только из Италии в прошлом году через нашу систему было переведено 3 млн евро. Для выплат всех социальных пособий и пенсий был запущен карточный проект «co-brand», который мы реализуем совместно с «Victoriabank». Всего было выдано 8 тыс. банковских карт. С 1 декабря ввели еще одно новшество: получение всех социальных выплат стало доступным не только по месту жительства, но в любом почтовом отделении республики. Этот проект мы запустили совместно с Национальной кассой соцстрахования, что позволило сохранить часть клиентов».

В прошлом году «Posta Moldovei» начала активно заниматься микрофинансированием, заключив солидный контракт с компанией «Iute Credit» (рост объемов на 300%). Однако самые большие планы оператора связаны с сегментом E-commerce. Впервые он вошел на рынок интернет-торговли осенью 2013 года, запустив услугу «Curier Rapid». Для этих целей приобрели два курьерских автомобиля, оснащенных системами GPS, еще несколько машин ожидалось по линии Всемирного почтового союза (первоначальная стоимость проекта — 80 тыс. евро). В первый год «Posta Moldovei» доставляла товар только по Кишиневу и пригородам, а с апреля 2014-го - по всей республике. Однако, в отличие от той же «Nova Poshta», спецдоставка не предусматривалась: почтовый автомобиль отправлялся к междугородним адресатам исключительно по мере своей загрузки.

«Сегодня в нашей курьерской службе шесть машин, еще две будут закуплены до конца декабря, - отметил Сергей Настас. - Заключили несколько солидных контрактов, крупнейших из которых - с «Avon». Для этой компании мы доставляем более 600 тонн косметики в год. Тем не менее, я убежден, что курьерская служба должна быть отделена от почты, это общемировая практика. К примеру, гигант курьерской службы «DHL Express», акции которого в 2002 года выкупила «Deutsche Post», работает автономно и мало кто знает, что он является дочерней компанией немецкой почты. Сейчас мы изучаем опыт Латвии, где действуют 200 операторов экспресс-доставки. Хотим создать логистические центры на севере и юге страны, что в разы повысит качество услуг. А пока активно внедряем мобильные терминалы, за ними - будущее курьерских служб».

Первые два терминала самообслуживания (они же почтоматы), в которых клиенты получают товары, приобретенные в зарубежных интернет-магазинах, «Posta Moldovei» установила год назад. Каждый из них рассчитан на 60 ячеек и обошелся оператору в 18 тыс. евро. До конца 2017 года в оживленных местах столицы планируется установить еще 10 почтоматов. Услуга круглосуточная и пока бесплатная. Предполагается, что в будущем ее стоимость будет в пределах 20 леев. Данный проект оценен в 400 тыс. леев, он изначально был направлен на участников рынка дистанционной торговли (речь идет о малогабаритных посылках).

С учетом всех нововведений, новые стандарты качества не стали для «Posta Moldovei» проблемой. Сергей Настас считает, что их нужно обновлять каждые три года. «Оптимизация структуры продолжается. Мы, к примеру, выяснили, что предприятию не выгодны большие почтовые отделения, площадью в 400-500 кв. м. Тем более учитывая, что лишь треть из них — наша собственность. В этом году заключили контракт с сетью «Linella», открыв в ее маркетах 6 почтовых агентств. Еще одно агентство появилось в «Green Hills Market». За три года были запущены более 20 новых точек и все — в небольших окупаемых форматах. Сейчас мы разрабатываем новый проект по строительству логистического центра в районе аэропорта, стоимостью в 6 млн евро. С автоматизированной сортировкой пакетов, которая заменит морально устаревшее подразделение в районе ж/д вокзала. В новый объект переедет вся администрация «Posta Moldovei». Зачем нам занимать два этажа элитной недвижимости в здании Главпочтамта, если их можно сдать в аренду? Активы должны работать на компанию, а не на ее сотрудников, независимо от статуса предприятия».