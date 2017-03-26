Первый альянс молдавских пивоваров

В Молдове была создана Ассоциация производителей пива, в которую вошли 6 местных пивоваренных компаний из 16 действующих. Это первая и единственная профессиональная организация пивоваров, появившаяся в поддержку развития отрасли с оборотом более $80 млн в год.

В новую Ассоциацию вошли «Efes Vitanta» (Кишинев), «Beer Master» (Бэлць), «Cogilnic» (Чимишлия), «Diaconu Prod» (Костешть), «Rivex» (Гратиешть), а также «Gelibert» (Сынджерей). Возглавил структуру генеральный директор «Efes Vitanta» Гекче Янашмаян. Основной задачей новой организации станет защита интересов отечественных пивоваров, усовершенствование законодательной базы и профессиональный рост работников пивной промышленности.

За последние четыре года объемы потребления пива в Молдове снизились на 26%: со 132 млн литров в 2012 году до 104 млн литров в 2015-м. В нынешнем сезоне пивной рынок сократился на 5% по сравнению с прошлогодними показателями. Среди причин операторы назвали погодные условия (дождливый июнь), снижение доходов населения и отток потенциальных потребителей из страны. Порядка 75% рынка покрывают отечественные производители пива. Доля импорта останется в пределах $18 млн, что составляет 22% от общих объемов продаж.