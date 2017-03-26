Кто-то в отрасль приходит…

На прошлой неделе на рынок вышли вина от нового малого производителя Unicorn estate. Их автор – Серджиу Галушка, который уже пробовал делать первые шаги в качестве самостоятельного производителя, показав свои вина на зимнем «Вернисаже вин» в 2012 г. Тогда особенно запомнилось Rkatsiteli.

В том же году он вместе с Олегом Урсаки открыл винный бар George II (это был первый в чистом виде винный бар, без винотеки), который просуществовал один год. В конце 2014 г. Серджиу Галушка вместе с остальными тремя учредителями продал новостной портал Unimedia. С тех пор он сконцентрирован только на своей основной профессии винодела, в настоящее время являясь главным технологом Vinaria Poiana и одновременно занимаясь собственным винным бизнесом.

Учась в школе, Серджиу мечтал стать адвокатом и сражаться за справедливость. Это длилось до тех пор, пока его отец – директор сельскохозяйственного предприятия – не взял с собой в Румынию, на винзавод в г. Вранча. Там он увидел, как сомелье из Англии дегустировал вина, отбирая их для английского рынка. «Для меня это было чудом. Я еще не знал, что такое мир вина, но уже захотел им заниматься. Это была любовь с первого взгляда к виноделию», - признался виновник торжества.

И, несмотря на то, что химия не была любимым предметом Серджиу, он начал усиленно заниматься по этому предмету, понимая, что в профессии винодела она очень важна. Благодаря этому, в 2001 г. он поступил на «бюджет» Технического университета, по специальности «технология виноделия». В 2003 г. попал на стажировку во Францию, в маленькое хозяйство (10 га виноградников) в Эльзасе, где работал и в поле, и на винодельне.

«Тогда я подумал, что тоже хочу создать такое хозяйство, делать хорошее вино и чтобы люди знали, что здесь делают хорошее вино, - рассказывает Серджиу Галушка. – Как-то возвращаясь в родное село Сака Стрэшенского р-на, я обратил внимание на один холм и подумал, как было бы хорошо купить на нем землю под виноградник. И каждый раз проезжая мимо него, я мечтал о винограднике. Восемь лет я смотрел на эту землю. В 2014 г. примэрия с. Сака выставила ее на продажу, мы купили на открытом аукционе 10 га, и уже посадили на 3 га виноград сортов Пино-нуар, Мускат-оттонель, Шардоне, Совиньон-блан и Фетяска-регалэ. Там же будет наша винодельня.

Кроме того, в 2009 г. я сам купил в Олэнешть 4,5 га виноградников Рара-нягрэ, Каберне-совиньон, Мерло, Пино-нуар. В пуркарской зоне будет выращиваться виноград для красных вин, наверное, еще посадим Саперави, а в Саке – для белых. Всего у нас будет 15, максимум 20 га виноградников».

Unicorn estate создано в 2014 г., его учредители - Серджиу Галушка и Ион Сырбулец. Ион хоть и не винодел, но тоже любит вино, он получил образование по винному праву в Бордо (Франция). Сырбулец считается одним из лучших в Молдове специалистов по проектированию заводов, и в этой области у него есть свой бизнес, выполняет проекты в разных странах. Поэтому вопрос о том, кто будет проектировать винодельню, даже не возникал.

Партнерство учредителей Unicorn estate возникло в 2014 г. благодаря тому, что на одной частной дегустации Ион Сырбулец попробовал вина Серджиу и сказал, что это – бомба. Они его просто покорили. Конечно, все это хорошо, но виноделие в Молдове – очень рискованный бизнес. Как человек с дипломом юриста согласился влезть в это дело? «Это мечта, - отвечает Серджиу. – Если человек живет без мечты, он что-то упускает. А у меня с Ионом - одна мечта. Она начинает сбываться с Unicorn estate. Мы знаем, как произвести вина, и мы хотим работать. Нам только нужно, чтобы нам немного повезло».

Не секрет, что этот бизнес достаточно капиталоёмкий, с длинным периодом окупаемости, поэтому без заёмных средств было не обойтись. Предприятие взяло в кредит порядка 50 тыс. евро по программе ЕИБ Filiera vinului для приобретения оборудования для винзавода. И по программе поддержки для виноделия «Проекта конкурентоспособности USAID» оно получило грант в размере $18 тыс. (по условиям этой программы, грант составляет 20% от инвестированной суммы).

По словам винодела, Unicorn estate задуман как маленький, но душевный проект. Поэтому на этикетке каждой бутылки стоит его подпись, говоря потребителям о том, что это – авторские вина. И на контрэтикетке указано число разлитых бутылок, например, Pinot-noir - 2667, т.е. больше такого вина нет.

Название предприятия Unicorn – это, скорее, состояние души его создателей. Как известно, единорог в мифологии символизирует целомудрие, духовную чистоту и искания. В настоящее время эти двое предпринимателей как раз находятся в поиске стиля и лица своих вин. Всего произведено 14 вин, на презентации были представлены 10. В серию Equilibrium вошли пять вин урожая 2015 г. – Rkatsiteli, Pinot-noir, купажи Rkatsiteli – Chardonnay, Cabernet-Sauvignon – Merlot и Cabernet-Sauvignon – Merlot – Rara neagră. В Symbioz – восемь выдержанных вин разных урожаев Pinot-noir, Rara neagră, Cabernet-Sauvignon, Rkatsiteli, Saperavi и тот же красный бленд из трех сортов. Отдельно выделено «ледяное» вино Rkatsiteli, 2015.

«Я люблю фруктовые вина и вина, которые могут дать хорошую энергию. Я хочу создавать вина с посылом. Всё самое важное для будущего вина находится в земле и винограде, а я, как винодел, стараюсь помочь раскрыться этому богатству», - отметил Серджиу Галушка.

Эксперт-винодел Национального бюро винограда и вина Елизавета Бряхнэ отметила в целом хорошее качество вин: «Белые вина очень красивые, они нарядного цвета, с зеленоватым оттенком, с блеском, хорошо сохранили аромат. Красные вина хорошо представляют зону, где выращен виноград, у них хорошо выражен аромат сорта».

На некоторых из вин стоит остановиться отдельно. Например, Rkatsiteli, 2015 – с ярким цветочным ароматом с нотками айвы, вкус округлый, мягкий, сбалансированный. В послевкусии хорошо выражены спелые белые фрукты.

В купаже Rkatsiteli – Chardonnay, 2015 появляется более богатый аромат с оттенками выдержки. Совсем немного дуба – прием «боазье» создает комплексную, богатую структуру вина. И вкус стал более полным. Вообще-то на самом деле белые вина еще лучше, чем нам представили, потому что только накануне их разливали, и они не успели отдохнуть.

Rara neagră, 2009 (вино из этого сорта редко встречается на нашем рынке, т.к., кроме того, что у нас мало таких виноградников, многие виноделы считают, что его лучше купажировать) было выдержано в бочках из молдавского дуба в течение трех лет. В его букете хорошо развиты тона черных лесных ягод с нотками табака, шоколада и ванили. Во вкусе ощущаются зрелые, умеренные танины, благодаря которым вкус мягкий, приятный.

Также не хотелось бы пройти мимо интересного бленда Cabernet-Sauvignon – Merlot, 2015. В его аромате присутствуют спелая сочная вишня, чернослив, черные лесные ягоды, подчеркнутые оттенками дуба. И во вкусе повторяются вишня и ваниль, послевкусие долгое. По словам Елизаветы Бряхнэ, к этому танинному вину просится кусок жареной свинины, т.к. протеины смягчают танины.

Основные поставки вин Unicorn estate делаются в HoReCa и винотеки, также можно купить вина напрямую у производителя с доставкой: Equilibrium – 76-88 леев за бутылку, Symbioz – 128 – 196 леев, ice-wine – 108 леев (это самая низкая цена на молдавском рынке на такое вино).