А кто-то продает винзавод, оборудование и… картины

Опубликовано решение Апелляционной палаты Кишинэу о прекращении процесса несостоятельности и упрощенной процедуре банкротства дебитора ООО Zlatovin. Суд постановил ликвидировать это предприятие, которое находилось в с. Пересечина Орхейского р-на. На основании данного решения ООО Zlatovin будет исключено из Государственного регистра юридических лиц.

В Национальном бюро винограда и вина сообщили, что этот винзавод даже не проходил регистрацию в регистре виноградно-винодельческих предприятий, созданном в 2013 г. По нашим данным, оно не смогло оправиться после потери российского рынка в 2006 г. Поначалу это был завод вторичного виноделия (существовал с 1995 г.) на арендованных площадях механического завода в с. Пересечена, где разливали вина и хранили спирт, потом там открыли и цех первичного виноделия, но проработал он недолго.

АО «Fabrica de vinuri din Vulcăneşti», находясь в процессе несостоятельности с 2010 г., давно продает свое имущество (8 млн леев таким образом удалось вернуть кредиторам, осталось еще около 7 млн леев). 30 ноября должен был состояться очередной аукцион по продаже оставшихся активов, но, по словам управляющего несостоятельностью, к ним никакого интереса у покупателей нет. В списке значатся два подвальных помещения порядка 100 и 200 кв. м, асфальтированная территория – 6 тыс. кв. м, сети водопровода, стеклопровод с фермами, цистерны, различное оборудование и даже печатная машинка «Optima». Здание винзавода находилось в залоге у банка и продано предприятию из Вулкэнешть АО «Arcsvincom». В этом сезоне новый собственник винзавода даже перерабатывал виноград. Также там имеется оборудование по перегонке спирта. Но пока завод, в основном, используется под склады, т.к. «Arcsvincom» занимается оптовой торговлей напитков и пива.

Первое предприятие, которое пошло по дороге несостоятельности после эмбарго 2006 г., было АО «Basavin Grup». Будучи в процессе банкротства, на прошлой неделе оно пыталось продать на аукционе «на понижение» две картины за 25 тыс. леев. АО «Burlacu-vin» - тоже в процессе несостоятельности - занялось оценкой дебиторской массы.

Винзавод в с. Кожушна, на ул. Ламтадзе (ввиду банкротства ООО Alsvit-vin) продается «с молотка». 13 декабря была предпринята очередная попытка провести аукцион. На продажу выставлены единым лотом коллекционные вина в бутылках 1978-1997 гг., ординарные вина 2005-2009 гг., винзавод и право пользования прилегающим участком площадью 7,2 га, а также оборудование. За всё начальная цена – 55 658 341 лей. По словам ликвидатора, пока интереса со стороны потенциальных покупателей не почувствовали, поэтому аукцион не состоялся. Источник, заслуживающий доверия, сообщил, что в своё время это предприятие было преднамеренно обанкрочено по поручению одного очень высокопоставленного лица.