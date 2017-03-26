Почему в Татарстан идут инвесторы? Уроки эффективности

В Казани 7-8 декабря прошел международный бизнес-форум «Деловые партнеры Татарстана 2016». В нем приняли участие около 700 предпринимателей из 66 регионов Российской Федерации и 28 стран мира. На дискуссионной площадке «Бизнес в Республике Татарстан. Инфраструктура, Институты развития и программы поддержки» представители министерства экономики республики рассказали о том, как этому небольшому региону, удалось стать уверенным лидером в России по инвестициям. И почему местные предприниматели, компании из других областей РФ и стран эффективно ведут здесь свой бизнес.

«Площадь Татарстана насчитывает 68,000 кв.км, где проживает около 4 млн человек. При этом активного населения — 2,8 млн. Здесь сумели создать наиболее благоприятные условия для зарубежного капитала. Республика Татарстан среди российских регионов занимает 1-е место по инвестиционному климату», - отметила на форуме Марина Епифанцева, начальник информационно-аналитического отдела Агентства инвестиционного развития РТ. По ее словам, за прошедший год прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в республику составили $520 млн. В основном это капиталовложения в производство промышленного оборудования и строительную отрасль.

Для развития производственных отраслей и современных технологий на территории Татарстана было создано несколько особых экономических зон (ОЭЗ). В одной из них - «Алабуге», в Набережных Челнах, недавно разместил свое производство крупнейший китайский производитель холодильников Haier. Инвестиции в данный проект составят около $55 млн. В свою очередь правительство РТ предоставило китайскому инвестору налоговые льготы на десятилетний период.

Также в ОЭЗ «Алабуга» размещаются десятки других компаний, среди которых всемирно известные - автоконцерн Ford Sollers, производители бытовой техники Bosch и Siemens, авиакомпания Turkish Airlines, производитель салатов «Белая дача», склады крупнейшего интернет-магазина OZON.ru. и другие.

Что касается инновационного развития, то, как рассказала госпожа Епифанцева, близ Казани в 2015 году «с нуля» был построен современный город Иннополис. На его строительство ушло всего 3 года. Это наукоград, своего рода татарская Силиконовая долина, где благодаря современной инфраструктуре созданы комфортабельные условия для научной деятельности. Наряду с крупными российскими IT-разработчиками, венчурными фондами, там размещаются научные лаборатории таких гигантов, как Bosch.

На территории города также был открыт Университет Иннополис. Это так называемое «интеллектуальное ядро» города, который специализируется на образовании и научных исследованиях в IT-индустрии. Преподавательский состав состоит из ведущих профильных специалистов из России и других стран.

«Почему к нам в Татарстан идут инвесторы?, - обратилась к участникам форума Марина Епифанцева. - Потому что им предоставляют готовую инфраструктуру по модели индустриального парка типа Greenfield, включающую в себя инженерные конструкции и коммуникации «под ключ» для организации производственного процесса. Для привлечения иностранных инвесторов в республике создано Агентство Инвестиционного Развития РТ (TIDA). Для потенциальных партнеров и резидентов действует принцип «единого окна» при подаче документов, полное сопровождение проектов и поддержка со стороны руководства экономических зон. Всего по территории республики размещено около 100 инвестиционных площадок с готовой инфраструктурой».

Один из участников форума, бизнесмен из Саратовской области бросил реплику из зала: «Здесь их никто не обидит. Здесь им всегда помогут». Глава информационно-аналитического отдела Агентства инвестиционного развития согласилась с ним. По ее словам, в Татарстане не самые низкие налоги среди регионов России. Но здесь созданы самые комфортабельные условия для ведения бизнеса.

Сингапурская компания Spring оценила Татарстан, как один из самых развитых регионов России. Согласно данным портала invest.tatarstan.ru, сюда ежедневно привлекается $1,2 млн инвестиций, а общий их объем на конец 2016 года составил $16,5 млрд.

Кроме привлечения крупных иностранных инвестиций, руководство республики большое значение уделяет развитию малого и среднего бизнеса. В 2010 году здесь был создан Камский центр кластерного развития (КЦКР). Как рассказал в своем выступлении зам. руководителя центра Рустем Галиев, пока основная его специализация — это приоритетные для региона отрасли: химическая промышленность и машиностроение. Кластеры в этих областях насчитывают около 80 компаний. Р. Галиев отметил, что бизнес-структурам могут оказывать разовую финансовую поддержку до 10 млн руб. Наряду с промышленными, развитие получают и IT-кластеры. На сегодня в Татарстане их около сотни. Они занимаются разработками мобильных приложений и программным обеспечением.

Одним из крупных промышленных кластеров, расположенных в г. Елабуга стал завод Kastamonu, входящий в турецкий холдинг HAYAT. Предприятие занимается производством древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок и мебельных панелей. В 2015 году ее оборот составил 904 млн евро.

По разработанной в Татарстане программе, к 2030 году все отрасли местного бизнеса должны быть охвачены кластерами. Для этого специалистами КЦКР организуются бизнес-миссии, субсидируются услуги по сертификации, разрабатываются совместные проекты по обучению сотрудников, по расчету бизнес-планов, коммерциализации предприятий, улучшению продукции.

Министерство экономики Татарстана активно поддерживает компании, которые хорошо закрепились на местном рынке и готовы расширить производство за счет экспорта.

Как рассказал в своем выступлении глава отдела развития экспорта Центра координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в РТ Кирилл Кирилин, для стимулирования экспорта создаются благоприятные условия. К их числу следует отнести образовательные проекты для предпринимателей. К ним относится также юридическая поддержка со стороны минэкономики, услуги по переводу документации на языки стран-импортеров, сертификации, содействие в контактах с ТПП и другими зарубежными партнерами. Недавно была введена практика «круглых столов» по странам. На них сразу же можно получать консультации по ведению бизнеса, конкретные советы. Также министерством организовано проведение мотивационного конкурса «Экспортер года».

Один из участвующих в форуме предпринимателей под конец мероприятия высказал мнение, что «Родина родиной, а бизнесу хорошо там, где ему работать хорошо». Именно такой точки зрения придерживаются в аппарате минэкономики. По словам М.Епифанцевой, из других регионов РФ в Татарстан привлечено более 1 млрд рублей инвестиций. Проблемы бизнеса здесь решают конкретно и применяют индивидуальный подход к каждому крупному инвестору. «Вы даже можете написать письмо на имя президента Республики Татарстан. Оно обязательно до него дойдет, и в случае необходимости он может созвать отдельный консилиум для решения конкретной проблемы компании. Главное только руки не опускать», - резюмировала она.

С министром экономики Республики Татарстан Артемом Здуновым нам удалось пообщаться о состоянии и перспективах отношений между Молдовой и Татарстаном. Он подчеркнул, что для выстраивания долгосрочных и взаимовыгодных отношений должен быть предметный интерес и конкретная заинтересованность с обеих сторон. «Надо сесть и внимательно проанализировать, что производите вы, что есть у нас, где мы можем сотрудничать и вместе что-то производить, на какие рынки продавать, а где просто развивать двустороннюю торговлю, - отметил Здунов. – Главное, чтобы это не были дежурные разговоры или деловые миссии без конкретных целей и проектов. У нас за каждое направление сотрудничества с отдельными странами или регионами отвечает конкретный человек. У вас должен появиться такой же человек по работе с Татарстаном, с которым мы могли бы вести постоянный диалог. Если Молдова к этому готова, уверен, что мы найдем точки соприкосновения и сможем вместе многое сделать».

Любопытна точка зрения министра экономики Татарстана на меры по поддержке предпринимательства. Когда мы намекнули, что в Молдове на рассказ о специальных программах в этой сфере скорее всего заметят, что Татарстан может себе позволить поддержку предпринимательства, потому что у него на это есть деньги, Артем Здунов импульсивно заметил:

- Тем, кто так говорит, прямо скажите: «Вы - популисты». Вы думаете у нас с бюджетом все в порядке?! Нас тоже очень прижало по доллару и т. д. Но у нас объем инвестиций не упал. По ВВП мы растем, потому что предприниматели всегда ищут новые рынки. Наши крупные предприятия, как КАМАЗ и др., ориентируются на рынок, корректируют свои планы. Это нормальное явление. Где-то больше, где-то меньше — постоянный поиск. Чем вы хуже?!

Я приведу вам слова нашего уважаемого Якова Вениаминовича Геллера, директора Агентства по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ. Он всегда говорит, что предпринимателей можно поддержать двумя путями: напрямую дать на что-то денег, или дать им рынок. Вот вторая форма поддержки намного важнее и существеннее.

Поэтому есть деньги, или нет денег — у вас есть люди, которые отвечают за развитие предпринимательства. И они могут подумать о том, как расширить рынки для своих предпринимателей. Это самое лучшее, что они для них могут сделать. То, что вы здесь находитесь — это большой шаг вперед, на самом деле. Ко мне никогда не приходили из Молдовы, вот просто так поговорить. Если мы даже в Молдову продавать не будем, вместе с вами что-то можем делать и продавать это в Европу, соседние страны. Потому что мы в Татарстане умеем это делать. Дружите с нами. Не надо денег давать».

Добавить к этому нечего. На форумы ездят с разными целями, каждый в результате участия делает для себя определенные выводы. Для меня это стало хорошим уроком того, как надо работать в интересах государства и привлекать инвестиции. Надеюсь, в Молдове еще кто-то придет к таким же выводам.