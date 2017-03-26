Пенсионная реформа – у профсоюзов есть возражения

Новый законопроект «О государственной системе пенсионного обеспечения», несмотря на многочисленные нарекания, был рассмотрен депутатами на прошлой неделе в первом чтении. Пока не известно, изменится ли окончательный вариант пенсионной реформы, которая стартует со следующего года. Претензии Национальной конфедерации профсоюзов РМ (НКПМ) касаются механизмов реформирования.

Основные положения. С 01.07.2026 г. стандартный пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин и 62 года для женщин. С 2017 г. и в течение девяти лет возраст выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно для мужчин на четыре месяца, для женщин - на шесть. Пенсионный страховой стаж для выхода на пенсию устанавливается - 36 лет для мужчин и 33 года для женщин, с ежегодным ростом на 6 месяцев. Унифицируется порядок расчета и выплаты пенсий для госслужащих, членов правительства, депутатов, местных избранников, для силовых органов в рамках единого органа назначения пенсионных выплат – НКСС.

Документ не отменяет условий начисления пенсий работникам силовых структур, но передает полномочия по ведению пенсионных дел в НКСС. Передача пенсионных «досье» была оспорена профсоюзными лидерами силовиков под предлогом конфиденциальности содержащейся там персональной информации. В то же время, вводится понятие специальной пенсии, которая будет определяться в соответствии с положениями других законов. Судьи и прокуроры также будут иметь свои пенсионные права, но уже в соответствии с законом о государственной социальной пенсии.

Документ регламентирует все виды пенсионных выплат всем категориям населения. Пенсионная система в Молдове функционирует на принципах государственного социального страхования и предусматривает тесную взаимосвязь с вкладом в нее страховых взносов работников. Понятие минимальная зарплата по стране будет заменено понятием минимальной гарантированной заработной платы в системе реального сектора экономики. Минимальный стаж, дающий право на назначение гарантированной государством минимальной пенсии, составит 17 лет. Предусмотрено понятие максимальной пенсии, которая не может превышать пяти гарантированных зарплат в реальном секторе. Такие пенсии не будут индексироваться.

Вводится понятие преждевременной пенсии по возрасту – не более чем за три года до достижения пенсионного возраста. Преждевременную пенсию смогут оформить лица, не достигшие пенсионного возраста (65 и 62 года), но выработавшие полностью страховой стаж. Особо оговорено право на преждевременную пенсию групп населения. Женщины, которые родили и воспитывают до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, смогут выходить на пенсию на три года раньше стандартного срока, а лица, занятые на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, - на восемь лет раньше. Будет предусмотрено право пенсионера на индексацию пенсии, который продолжит работу после выхода на пенсию не менее 5 лет. Исключается процедура ежегодной индексации пенсий через средний ежегодный рост средней заработной платы по экономике и индекс потребительских цен. Если годовой рост потребительских цен составит менее 2%, индексация не будет выполняться.

Одно из важных изменений - новая единая для всех категорий населения формула расчета пенсий, в которой учитываются стаж и вклад пенсионера в систему социального страхования. Отдельно рассчитывается средний ежемесячный застрахованный доход, полученный гражданином до и после 1 января 1999 года. Застрахованный доход, полученный после 1999 г., будет актуализирован в соответствии с шедшими инфляционными процессами. После применения изменений и дополнений по пенсиям, назначенным в период с 2001 г. по 2008 г. и с 2009 г. по 30.06.2016 г., пенсии увеличатся на 5-25%, и коэффициент замещения поднимется в среднем с 26% до 40%.

Председатель НКПМ Олег Будза заявил на прошлой неделе, что он двумя руками поддерживает пенсионную реформу: «Нет сомнений, что пенсионную систему, которая испытывает хронический дефицит средств, надо реформировать, однако весь вопрос – как! Реформа не до конца продумана, мы не ожидали, что она так быстро будет одобрена без окончательного согласования со всеми экспертами, принимавшими участие в ее разработке. Одно повышение пенсионного ценза не принесет ощутимого эффекта. Реформа носит долгосрочный характер и должна иметь под собой твердую финансовую основу. Также необходимо параллельно проводить другие реформы: бороться с теневой экономикой, из-за чего бюджет не видит 5,5 млрд леев теневых зарплат, повышать минимальный размер заработных плат бюджетников. Именно здесь скрываются ресурсы, которые могут обеспечить платежеспособность пенсионной системе на долгий срок», - заявил Олег Будза.

Руководство конфедерации также считает, что их приглашенный иностранный консультант, в отличие от эксперта, консультировавшего правительство, провел более адекватный анализ пенсионной системы, с учетом демографической ситуации и продолжительности жизни женщин и мужчин в стране. Исходя из этого, реформирование пенсионного возраста и для женщин, и для мужчин нужно сократить на 2 года от названных значений, т.е. возраст выхода на пенсию должен возрасти до 60 лет для женщин и до 63 лет - для мужчин. Это максимальный справедливый для нашего населения срок, чтобы успеть воспользоваться заработанной пенсией.

Профсоюзы не устраивает и положение об индексации пенсий лишь раз в год, да и то, если годовая инфляция превысит 2%. Представители НКПМ предлагают проводить индексацию дважды в год 1 апреля и 1 октября и связать их с инфляцией и ростом прожиточного минимума. Законопроект таит в себе много других противоречий. В соответствии с новыми положениями, выплаты некоторым пенсионерам вырастут, а другим, напротив, сократятся. Те, кто выйдет на заслуженный отдых с апреля 2017 года, будут получать на 50%, а то и на 100% больше. Это обусловлено в том числе теми изменениями, которые правительство утвердило, и которые не предусматривались в первоначальном варианте. Касается оно порядка перерасчета пенсий для работающих пенсионеров, которые наравне со всеми продолжают платить взносы социального страхования. Профсоюзы за то, чтобы перерасчет пенсий проводился ежегодно, а не раз в пять лет, как это фигурирует в документе. И чтобы это касалось всех работающих пенсионеров, а не только тех, кто выйдет на пенсию со следующего года.

Вызывает недоумение отсутствие в законопроекте возврата к обязательному участию в системе социального страхования собственников и арендаторов сельхозземель. Эта цель была провозглашена в концепции пенсионной реформы как одна из самых важных в обеспечении финансовой стабильности и справедливости выплат. Еще до принятия законопроекта профсоюзы настаивали на закреплении права на преждевременную пенсию за пять лет до достижения пенсионного возраста, если это позволяет страховой стаж. Это международная норма, которой следует придерживаться, иначе она не будет работать. На тех условиях, что установил документ, женщины смогут воспользоваться правом преждевременной пенсии по достижению 59 лет начиная с 2020 года (при стандартном возрасте, который на тот момент тоже составит 59 лет и страховом стаже 32 года). Мужчины смогут воспользоваться этой «льготой» в возрасте 62 года, т.е. в возрасте выхода на пенсию на сегодняшний день.

НКПМ также высказывается категорически против выборочного перерасчета пенсионных выплат в зависимости от актуализации застрахованного дохода. Такой перерасчет предлагается провести для пенсионеров, которым была установлена пенсия в период с 2001 г. по 2008 г. (67,8 тыс. человек) Это дискриминация 459 тыс. других пенсионеров (270 тыс. чел., вышедших на пенсию до 2001 г. и 189 тыс. – с 2009 по 2016 г.). Также очень важно предусмотреть, чтобы аннулирование привилегированных пенсий не привело к массовому оттоку специалистов из государственного сектора. Унификация условий выхода на пенсию госслужащих надо отложить и предусмотреть переходный период в течение хотя бы пяти лет, чтобы наиболее массовый контингент занятых в экономике лиц не лишился мощного стимула оставаться в системе, считают профсоюзные деятели.