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№ 2 (1168) 20 января 2017

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Первая полоса
Первый блин № 2 (1168) 20 января 2017

Официальный визит президента Молдовы Игоря Додона (первый на новом посту) в Москву стал, безусловно, главным событием недели. Он важен не только результатами проведенных переговоров, но и в контексте  выстраивания взаимоотношений между ветвями власти Молдовы.
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Политика и экономика
Правительство не хочет протестов № 2 (1168) 20 января 2017

Единовременные пособия для выпускников педагогических вузов, устроившихся работать в учебные заведения по направлению, увеличены с 30 до 45 тыс. леев, а для выпускников профтехучилищ - с 24 до 36 тыс. леев. Это предусматривает постановление, принятое правительством в ответ на требования профсоюзов работников образования и науки.

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Молдавский кодекс с немецким характером № 2 (1168) 20 января 2017

В конце прошлого года группа депутатов зарегистрировала проект Административного кодекса Молдовы. В настоящее время в республике такового нет, что, по мнению экспертов, тормозит полноценное развитие административного судопроизводства.

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Банки и финансы
Неблагоприятный климат для кредитования № 2 (1168) 20 января 2017

В 2016 году прирост собственного капитала большинством молдавских банков сложился не за счет кредитования, как основного вида деятельности, а благодаря чистке собственных кредитных портфелей.

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ГГНИ вовлекут в Уголовный кодекс № 2 (1168) 20 января 2017

Поправки в Налоговый кодекс в связи с реорганизацией государственной налоговой службы наделяют ведомство функциями по «установлению преступлений, предусмотренных статьями 241–242, 244, 244/1, 250–253 и 335/1 Уголовного кодекса». Нововведения вступают в силу с 1 апреля 2017 года.

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Прямая выгода косвенного метода № 2 (1168) 20 января 2017

Предприниматель из Кишинева вынужден будет заплатить 9 млн леев налогов, штрафа и пени в государственный бюджет. Таково решение Высшей судебной палаты, рассмотревшей спор бизнесмена с ГГНИ.

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Дефицит бюджета Приднестровья растет № 2 (1168) 20 января 2017

Доходы консолидированного бюджета Приднестровья в 2016 г. составили около 3,654 млрд руб. ($323,3 млн) - почти на 40 млн руб. больше, чем годом ранее.

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Внешнеэкономические связи
Андрей Галбур: У МИДЕИ один приоритет – продвижение национальных интересов № 2 (1168) 20 января 2017

Молдавские дипломаты 17 января отметили в четвертый раз свой профессиональный праздник - «День дипломата». Этот праздник был утвержден в 2014 году, а установление его даты было связано с представлением 17 января 1992 года заявки о присоединении нашей страны к ООН. Это хороший повод для беседы с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Андреем Галбуром о внешней политике Молдовы и приоритетах деятельности возглавляемого им ведомства.

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Новости компаний
ЕС предоставит Молдове 100 млн евро… № 2 (1168) 20 января 2017

Европейская комиссия одобрила предоставление Молдове финансовой помощи в 100 млн евро. В сообщении Еврокомиссии подчеркивается, что выплаты будут производиться тремя траншами на протяжении 2017 и 2018 годов.

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А Всемирный банк – $30 млн № 2 (1168) 20 января 2017

Всемирный банк (ВБ) предоставит Молдове $30 млн. на поддержку бюджета, - заявил глава представительства Всемирного банка в РМ Алекс Кремер.

 

 

 

 

 

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ADR Nord реализовал проекты на 66 млн леев № 2 (1168) 20 января 2017

В 2016 г. на севере Молдовы реализовано девять проектов по программе регионального развития с общим бюджетом в 66 млн леев.

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АО «Bălţanca». Конец истории № 2 (1168) 20 января 2017

История продажи бельцкой швейной фабрики АО «Bălţanca» получила неожиданное, и одновременно, закономерное продолжение. Некоторая неожиданность заключается в том, что на молдавском фондовом рынке пока еще не часто случаются примеры последовательного развития событий и адекватного ценообразования.

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Высотки «убьют» Долину Роз № 2 (1168) 20 января 2017

Планы турецкого инвестора о возведении на месте ресторана Doina в Долине Роз многоэтажного многофункционального комплекса подняли в городе волну протеста со стороны общественных организаций и жителей столицы. Впрочем, с ними вполне солидарны и эксперты в области градостроительства и экологии.

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Сделки с недвижимостью пошли в рост № 2 (1168) 20 января 2017

Судя по данным ГП «Кадастр», рынок недвижимости в 2016 году продемонстрировал робкие признаки оживления по сравнению с 2015 годом. Так, в Регистр недвижимого имущества было внесено 459577 регистраций, что примерно на 5,4% (на 23393) больше, чем в 2016 году. Наибольшее количество регистраций пришлось на март – 46038, меньше всего - на январь (32492).

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Частные коллизии общественного транспорта № 2 (1168) 20 января 2017

Суд столичного сектора Центр отменил распоряжение примара столицы об организации тендера по приобретению 50 автобусов для городского автобусного парка Кишинева, признав, что мэр превысил свои полномочия. Результаты тендера, состоявшегося 30 декабря, аннулированы.

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Тарифы на электроэнергию: роль НАРЭ и позиция минэкономики № 2 (1168) 20 января 2017

На web – странице НАРЭ были размещены предложения операторов по тарифам на электрическую энергию. Не являюсь специалистом в тарифной политике, но и не могу сказать, что эта область мне чужда. Тем не менее, изучив «убойный» набор цифр, не могу не задать несколько вопросов и не сделать несколько комментариев.

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Оптимизация для больниц по демографическому признаку № 2 (1168) 20 января 2017

Типы больниц и их расположение на территории Молдовы в дальнейшем будет определяться в зависимости от территории охвата, демографической ситуации и существующей инфраструктуры.

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Точка зрения
Предприятия призовут к ответственности № 2 (1168) 20 января 2017

Проблемы, связанные с функционированием муниципальных предприятий, будут решать кардинально. Министерство экономики подготовило новый законопроект «О государственном предприятии и муниципальном предприятии», в котором будут единые требования к администрированию этих видов государственной собственности.

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Муниципии разного ранга № 2 (1168) 20 января 2017

Дополнительно восемь городов Молдовы получат статус муниципия. Это Кахул, Хынчешть, Унгень, Орхей, Сорока, Единец, Чадыр-Лунга и Стрэшень. Соответствующие изменения внесены в закон «Об административно-территориальном устройстве Республики Молдова», которые вступят в силу спустя 90 дней.

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Vino & Proviant
Компенсации потерь садоводам «заморозили» № 2 (1168) 20 января 2017

Представители трех крупнейших организаций сельхозпроизводителей Молдовы напомнили правительству на специально созванной пресс-конференции о невыполненном обещании девятимесячной давности.

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Итоги работы порта Джурджулешть в 2016 году № 2 (1168) 20 января 2017

Объем перевалки грузов посредством Международного свободного порта Джурджулешть (МСПД) вырос на 4% в 2016 году, составив 873,104 тонн. Перевалка грузов насыпью через МСПД увеличилась на 3% и составила 754,807 тонн. На 10% увеличился оборот грузов в морских контейнерах, составив 118,299 тонн.

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Ценный экспортный продукт № 2 (1168) 20 января 2017

Молдавские ученые давно говорили о необходимости использования вторичных продуктов виноградарства и виноделия. И трудились над разработкой соответствующих технологий и продуктов. Вопреки распространённой практике, когда инновации не доходят до внедрения, эти идеи были реализованы.

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Подземный город Cricova установит границы № 2 (1168) 20 января 2017

Специальная комиссия займется дополнительным разграничением объектов национального культурного достояния Молдовы, входящих в комплекс АО «Combinatul de vin «Cricova». Такое решение приняло  правительство накануне Нового года.

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BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST’ 2017 и EXPOVIN MOLDOVA’ 2017 - ЕДИНЫЙ ПРОЕКТ! № 2 (1168) 20 января 2017

BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST - это не только новое название Международного дегустационного конкурса вин и спиртных напитков CHISINAU WINES&SPIRITS CONTEST, а наименование нового амбициозного регионального проекта.

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Правила торговли
«Ocean Fish» запускает сеть № 2 (1168) 20 января 2017

В Кишиневе на ул. Петриканской открылся фирменный магазин компании «Ocean Fish» - лидера румынского рыбного рынка с годовым  оборотом в 34 млн евро. Новый маркет станет частью специализированной рыбной сети, которая охватит не только столицу и ее окрестности, но ряд райцентров республики.

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За утилизацию пластика заплатит импортер № 2 (1168) 20 января 2017

С 1 января вступили в силу поправки в закон о плате за загрязнение окружающей среды, расширившие категорию плательщиков т. н. экологического сбора. Новый норматив, в основном, затрагивает интересы импортеров, теряющих на «экологических выплатах» более 200 млн леев в год.

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Интерпресс
Ловушка Киндлбергера № 2 (1168) 20 января 2017

При разработке политики свой администрации в отношении Китая будущему президенту США Дональду Трампу следует помнить о двух серьёзных ловушках, которые для него приготовила история. О «ловушке Фукидида» уже упоминал председатель КНР Си Цзиньпин; это предупреждение древнегреческого историка о том, что может разразиться катастрофическая война, если существующая держава (такая, как США) начинает слишком опасаться набирающей силу новой державы (такой, как Китай).

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Надежды против Трампа № 2 (1168) 20 января 2017

Есть ли у либералов хоть какой-нибудь повод для оптимизма после года политических катастроф? Можно ли найти хоть какой-нибудь проблеск во мраке Брексита, избрания Дональда Трампа и европейской разобщённости? Христиане верят, что отчаяние – это смертный грех, поэтому стоит всё же попытаться разглядеть лучик надежды.

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Weekend
День культуры как день раздумий № 2 (1168) 20 января 2017

Национальный День культуры 15 января — в день рождения Михая Эминеску - отмечается в Молдове с 2013 года.

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Элита в МИДЕИ № 2 (1168) 20 января 2017

Помимо традиционных галерей и музеев, в последние годы художники активно осваивают новые выставочные площадки. Экспозиции организуются в коммерческих банках, концертных залах, публичных учреждениях...

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ЗУБИК ВалентинГенерал-майор полиции.
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ЦУРКАН АнатолСудья Высшей судебной палаты.
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