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№ 3 (1169) 27 января 2017

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Первая полоса
Координатор обещает провал № 3 (1169) 27 января 2017

Попытки президента не имеют шанса быть реализованными. Условия проведения досрочных выборов парламента предусмотрены в Конституции Республики Молдова, а попытки Игоря Додона изменить Основной Закон в своих интересах или в интересах ПСРМ обречены на провал.
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Политика и экономика
Юрие Чокан снова во главе № 3 (1169) 27 января 2017

Главой созданного при правительстве Центра по внедрению реформ (см. стр. 16) назначен экс-председатель Центральной избирательной комиссии Юрие Чокан.

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Широкий спектр забот правительства № 3 (1169) 27 января 2017

На заседании в среду, 25 января, кабинет министров  утвердил программный документ по региональному развитию на 2017-2020 годы. Он включает в себя перечень проектов, финансируемых из государственного бюджета. Всего таких проектов 62, в т. ч.  52 новых проекта и 10 уже внедряемых, для которых одобрено дальнейшее финансирование.

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Борьба с организованной преступностью в эпоху IT № 3 (1169) 27 января 2017

Криминальная обстановка в стране, существующие риски и меры, которые должны быть приняты для их предотвращения, обсуждались на заседании Национального совета по координации деятельности по предотвращению и борьбе с организованной преступностью под председательством премьер-министра Павла Филипа.

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Планы развития подпадут под экологическую оценку № 3 (1169) 27 января 2017

В ходе одного из последних пленарных заседаний осенне-зимней сессии парламента депутатами в первом чтении был принят проект закона о стратегической экологической оценке. Неприметный на первый взгляд документ, как считают эксперты, может привнести серьезные изменения в процесс разработки и принятия программ и планов развития, выдвигаемых как центральными, так и местными органами власти.

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Банки и финансы
НКФР не согласна № 3 (1169) 27 января 2017

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) не утвердила проект изменений в свое предписание для публичной продажи акций Moldova Agroindbank (MAIB).

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Для проведения squeeze out выполнены все формальности № 3 (1169) 27 января 2017

В декабре-январе подведены итоги четырех публичных предложений (ПП) на выкуп акций, объявленных в ноябре прошлого года. Эти предложения рассматривались в качестве предварительных тендеров, после которых, в соответствии со ст. 30 закона о рынке капитала, офертанты в течение трех месяцев имеют право заявить о принудительном выкупе оставшихся акций.

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Три месяца без изменений № 3 (1169) 27 января 2017

Решением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы на заседании 26 января базисная ставка сохранена на прежнем уровне – 9,0% годовых.

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Масштабная реорганизация в налоговой сфере № 3 (1169) 27 января 2017

Главная государственная налоговая инспекция с 1 апреля 2017 года будет переименована. Все налоговые инспекции объединяются в единый орган, который будет называться Государственной налоговой службой (ГНС).

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Прибыль получена, но риски выросли № 3 (1169) 27 января 2017

Для таких показателей, как прибыль и рентабельность, решающую роль играет качество управления банком. Умение найти «золотую середину» между доходностью размещения активов и рисками особо ценно в смутные времена.

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Устойчивость банковской системы выросла № 3 (1169) 27 января 2017

Банковская система значительно повысила устойчивость за счет реформ в 2016 г. Такое мнение высказали в четверг на пресс-конференции авторы исследования «Результаты мониторинга недавних реформ в финансово-банковском секторе РМ», представленного аналитическим центром Expert-Grup.

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Новшества при регистрации ККМ № 3 (1169) 27 января 2017

Межведомственная комиссия по контрольно – кассовым машинам при министерстве финансов проанализировала возможность регистрации в Едином реестре ККМ аппаратов, используемых в валютных кассах, торговых автоматах, терминалах cash-in, на предприятиях по оказанию услуг, включая такси, автозаправочные станции.

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VICTORIABANK утвердил аудитора и изменил Устав № 3 (1169) 27 января 2017

Внеочередное общее собрание акционеров B.C. «VICTORIABANK» S.A. состоялось 19 января 2017 года в заочной форме.

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Внешнеэкономические связи
На внешних рынках ждут перемены № 3 (1169) 27 января 2017

Как обычно, каждый новый год начинается с нововведений и изменений. В том числе во внешней торговле. Нередко бизнесмены о них узнают, только когда сталкиваются с новыми требованиями на границе.

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Стоимость национальных брендов мира: Молдова вне ТОР-100 № 3 (1169) 27 января 2017

Мировой лидер в области независимой оценки брендов и стратегического консалтинга, британский Brand Finance опубликовал ежегодный отчет о самых дорогих национальных брендах в мире - Nation Brands 2016. Молдовы не оказалось в числе стран, удостоившихся оценки. Хотя в ТОР-100 присутствуют вполне сопоставимые с нами Исландия, Грузия или Литва.

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Новости компаний
Coroplast обосновался в Кэушень № 3 (1169) 27 января 2017

Компания со статусом «лучший работодатель Германии» стала новым резидентом свободной экономической зоны «Бэлць». Им стала компания «Coroplast Harness Technology» SRL.

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Молдова внедрит Еврокоды при помощи Чехии № 3 (1169) 27 января 2017

Чешская Песпублика выделила Молдове 200 тыс. евро для реализации проекта «Внедрение Еврокодов в Республике Молдова и увеличение доступа к стандартам».

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Новый портал о недвижимости № 3 (1169) 27 января 2017

Холдинг Address Group объявил о выводе на рынок Молдовы нового интернет-проекта – портала поиска недвижимости Address.com.md.

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Автоперевозчики требуют справедливости № 3 (1169) 27 января 2017

Первый этап распределения разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) на 2017 год автопредприятиям, осуществляющим международные грузовые перевозки, завершился 13 января. Те компании, которые не успели или не смогли получить разрешения, смогут подать заявки на участие во втором этапе.

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ТЭЦ-1 снова в работе № 3 (1169) 27 января 2017

Кишиневская ТЭЦ-1, входящая в состав АО «Termoelectrica», снова включена. В летние и осенние месяцы прошлого года эта теплоэлектроцентраль была выведена из рабочего режима.

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Рынок недвижимости нащупал «дно» № 3 (1169) 27 января 2017

Минувший 2016 год для рынка жилой недвижимости Кишинева может оказаться переломным. По осторожным оценкам экспертов, наблюдавшиеся в последние годы темпы падения цен замедлились, и рынок, похоже, нащупывает «дно». Это обнадеживает. За последние 8 лет цены на жилье снизились на 40% в евро и 25% в леях. В 2013-2015 годах цены ежегодно снижались на 7%.

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Выставлен на продажу центральный офис Вanca de Economii № 3 (1169) 27 января 2017

Обанкротившийся Banca de Economii выставил на продажу свой центральный офис, находящийся в центре Кишинева по улице Колумна, 115. Стартовая цена здания  площадью 690 кв. м вместе с прилегающим участком, - 39,6 млн леев. Аукцион назначен на 7 февраля.

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Точка зрения
Президент настроен решительно, но готов к компромиссам № 3 (1169) 27 января 2017

Первая встреча президента страны Игоря Додона с прессой вызвала широкий интерес у СМИ и резонанс в обществе. Журналисты старались, задавали вопросы по делу и не очень, пытались провоцировать, упрекать. Глава государства держал удар с улыбкой на лице и решительностью в голосе.

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Порочный круг коррупции и неравенства должен быть разорван № 3 (1169) 27 января 2017

Укрепление позиций политиков-популистов во многих странах является тревожным предупреждением, отметили авторы исследования Индекс восприятия коррупции-2016, ежегодно публикуемый международной организацией Transparency International. «Прошедший год наглядно показал, что во всем мире системная коррупция и социальное неравенство идут рука об руку, приводя к разочарованию высшим политическим руководством и создавая плодородную почву для роста влияния политиков-популистов», - констатируется в общей оценке Индекса.

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Раймунд Йеле: Новые возможности сотрудничества ФАО c Молдовой № 3 (1169) 27 января 2017

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подписала 8 декабря 2016 года новое рамочное соглашение о сотрудничестве с правительством Молдовы. О целях и перспективах этого сотрудничества – в специальном интервью представителя ФАО в Молдове Раймунда Йеле.

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Предпринимательские таланты молдавских ученых № 3 (1169) 27 января 2017

Коэффициент успешности научных проектов молдавских ученых, которые участвуют в конкурсах внешнего финансирования, самый высокий на всем постсоветском пространстве. Чего не скажешь об общем финансировании молдавской науки. К таким выводам пришли эксперты профильной Европейской комиссии, инспектировавшие в прошлом году состояние науки в Молдове.

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За реформы ответит Центр № 3 (1169) 27 января 2017

Правительство создает еще одну госструктуру, которая будет отслеживать внедрение всех реформ государственного масштаба. Функции учредителя Центра по внедрению реформ делегировано Госканцелярии. Соответствующий регламент организации вступил в силу.

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Субсидии работодателям № 3 (1169) 27 января 2017

Физические и юридические лица, занимающиеся бизнесом, смогут получить ежемесячную субсидию в размере 1 000 леев при создании нового рабочего места.

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Vino & Proviant
Плановый прирост ANSA № 3 (1169) 27 января 2017

2017 станет для Национального агентства по безопасности пищевых продуктов ANSA годом активного нормотворчества, расширения полномочий и сокращения количества территориальных подразделений.

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Материализация бренда Wine of Moldova № 3 (1169) 27 января 2017

Национальный винный бренд «Wine of Moldova. A legend alive» был запущен в декабре 2014 г. На его презентации говорилось, что маркироваться этим знаком будут только качественные отечественные вина. Но только спустя два года определено, как производители могут получить право продавать свои вина под таким «зонтиком».

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Продается еще один винзавод № 3 (1169) 27 января 2017

На 16 января был назначен аукцион по продаже «с молотка» дебиторской массы АО «Proura vin» в процессе банкротства. В частности, продается винзавод с прилегающим участком, расположенный в с. Онишкань Кэлэрашского р-на. Начальная цена определена в 3 млн 325 тыс. леев.

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Гранты на развитие сел Молдовы № 3 (1169) 27 января 2017

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) объявил очередной конкурс грантов для развития общественной инфраструктуры в сельской местности Молдовы.

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Правила торговли
В новом турсезоне Израиль стал дешевле № 3 (1169) 27 января 2017

В конце прошлого года состоялся первый деловой инфо-тур в Израиль, в который был приглашен только один молдавский журналист — сотрудник «Экономического обозрения». Поездка была организована израильским туроператором «Israel 2go» в партнерстве с молдавским турагентством «Cisteacova Tur», запустивших уникальный совместный проект: организованные паломнические туры, рассчитанные на массового молдавского туриста.

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«Caviar House» от импортера рыбопродуктов № 3 (1169) 27 января 2017

В Кишиневе на ул. Букурешть открылся первый специализированный магазин по продаже лососевой икры и морских деликатесов «Caviar House». Он принадлежит компании «Viocris-Impex» - одному из крупных импортеров рыбопродуктов, который до сих пор работал исключительно с чужой розницей.

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Интерпресс
Иллюзии, толкающие вверх цены на активы № 3 (1169) 27 января 2017

Спекулятивные рынки всегда испытывают слабость к иллюзиям. Однако понимание этой глупости рынка не даёт явного преимущества при прогнозировании, поскольку трудно предсказать изменения в силе воздействия иллюзий.

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«Зомби-апокалипсис» на Западе? № 3 (1169) 27 января 2017

Франсуа Фийон, осторожный и лояльный премьер-министр в период правления бывшего президента Николя Саркози, сейчас является официальным кандидатом от правой Партии республиканцев на предстоящих весной президентских выборах во Франции. Перед партийными праймериз в ноябре прошлого года предварительные опросы предсказывали победу Алена Жюппе, премьер-министра при Жаке Шираке (предшественнике Саркози), а Фийон находился на третьем месте, значительно уступая самому Саркози, желавшему вернуться в политику. Когда Фийон неожиданно победил, многие наблюдатели начали сравнивать его с Дональдом Трампом.

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Вода как миротворческая сила № 3 (1169) 27 января 2017

Смена караула на 38-м этаже здания ООН в Нью-Йорке – Антониу Гутерреш занял кресло генерального секретаря ООН вместо Пан Ги Муна – произошла в тот момент, когда началось постепенное изменение представлений о конфликтах и мире. В частности, роль ресурсов (в первую очередь воды) стала получать то признание, которого она заслуживает.

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Повестка экономического роста для Китая № 3 (1169) 27 января 2017

В условиях, когда США собираются замкнуться в себе, значительно повышается глобальное значение показателей работы китайской экономики. В предстоящие годы успех Китая в переходе к устойчивым моделям роста будет зависеть от нескольких ключевых факторов.

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Weekend
Персональные марки № 3 (1169) 27 января 2017

День Венгерской культуры в Молдове отметили 19 января в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Состоялся концерт «Джазовая аранжировка произведений З. Кодая и Б. Бартока» в исполнении венгерского пианиста Норберта Каеля.

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Тюльпаны для Моцарта № 3 (1169) 27 января 2017

В день рождения В. А. Моцарта 27 января концертные залы молдавской столицы представят интересные программы, популяризирующие творчество композитора. А также поведают о неизвестных широкой публике любопытных фактах его биографии.

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Как «танцуют» от печки № 3 (1169) 27 января 2017

В конце января в Выставочном центре «Константин Брынкуш» с успехом завершила работу оригинальная экспозиция Георгия Опря, представляющая современную трактовку народного молдавского искусства.

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