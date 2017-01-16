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№ 1 (1167) 13 января 2017

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Первая полоса
Прогноз Всемирного банка № 1 (1167) 13 января 2017

Темпы роста экономики Молдовы в 2017 году вырастут до 2,8% при ожидаемом росте мировой экономики на 2,7%. Такой благоприятный для нашей страны прогноз обнародовал Всемирный банк.
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Политика и экономика
Премьер Павел Филип – за диалог и оптимизм № 1 (1167) 13 января 2017

Очередное заседание правительства Молдовы 11 января началось с оптимистических оценок и прогнозов премьер-министра Павла Филипа.

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На что тратят деньги жители Молдовы № 1 (1167) 13 января 2017

Жители Молдовы, Казахстана и Украины больше всех в Европе тратят на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные Рейтинга стран Европы по доле расходов семей на продукты питания - 2016, обнародованного «РИА Рейтинг».

 

 

 

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НПО предлагают критерии отбора № 1 (1167) 13 января 2017

Финансирование со стороны государства неправительственных организаций (NGO) должно осуществляться только на основе определенных критериев отбора, - считают представители гражданского общества.

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Статистика парламента и инициатива президента № 1 (1167) 13 января 2017

В начале этой недели, следуя букве закона, спикер парламента Андриан Канду подписал распоряжение о начале очередной весенне-летней сессии парламента с 1 февраля 2017 года.

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Молдоване смогут получать пенсии в Германии № 1 (1167) 13 января 2017

Граждане Молдовы, которые легально работали не менее пяти лет на территории Германии, и оплачивают взносы в федеральный бюджет социального страхования, будут иметь право на пенсию со стороны немецкого государства.

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Банки и финансы
Цены на ГСМ рванули со старта № 1 (1167) 13 января 2017

На первом же заседании Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в новом году принято решение о повышении «потолка» розничных цен на бензин и дизтопливо в соответствии с утвержденной в середине 2016 года методологией.

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НБМ регламентирует аппетиты к риску № 1 (1167) 13 января 2017

До конца января исполком Национального банка Молдовы рассчитывает утвердить новый Регламент «Об управлении деятельностью банка». Планируется, что этот нормативный акт вступит в силу до 31 мая 2017 года. Принятие Регламента - одно из условий выполнения обещаний, данных властями РМ в Меморандуме с МВФ.

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Физические лица с особым статусом № 1 (1167) 13 января 2017

С 1 января 2017 года 500 гражданам Молдовы предоставлен статус крупных налогоплательщиков.

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Закупки электроэнергии станут транспаретными № 1 (1167) 13 января 2017

Секретариат Энергетического сообщества и министерство экономики Молдовы  5 января 2017 года завершили работу над разработкой Руководства по ежегодным закупкам электроэнергии. Документ призван стать эффективным инструментом для обеспечения прозрачности и законности процедур заключения контрактов на поставки электроэнергии.

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Перевыполнение плана № 1 (1167) 13 января 2017

На фоне прошлогоднего «напряжения в бюджетной сфере» ГГНИ отрапортовала о перевыполнении плановых показателей.

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«Лакмусовая бумажка» банковского сектора № 1 (1167) 13 января 2017

Лакмусовой бумажкой стабилизации банковского сектора Молдовы назвал «качество эволюции Victoriabank» руководитель постоянного представительства ЕБРР в Молдове Дмитрий Гвиндадзе.

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Инфляция в декабре 2016 года № 1 (1167) 13 января 2017

Национальное бюро статистики сообщает, что в декабре 2016 года годовая инфляция (за 12 месяцев с декабря 2015 года по декабрь 2016 года) составила 2,4%, в том числе: продовольственные товары - 2,8%, непродовольственные товары - 3,2% и услуги - 0,5%.

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Внешнеэкономическая деятельность в январе-ноябре 2016 года № 1 (1167) 13 января 2017

Национальное бюро статистики сообщает, что в ноябре 2016 года было экспортировано товаров на сумму 217,9 млн долларов США, что на 8,5 % больше, чем в предыдущем месяце и на 30,3% - по сравнению с ноябрем 2015 года.

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Информация об изменении официальных резервных активов в декабре 2016 года № 1 (1167) 13 января 2017

Официальные резервные активы на 30 декабря 2016 года исчислялись на уровне 2,205.93 млн. долларов США, на 79.94 млн. долларов США больше по сравнению с 30 ноября 2016, когда они составляли 2,125.99 млн. долларов США.

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Внешнеэкономические связи
Турция озадачила перевозчиков Молдовы № 1 (1167) 13 января 2017

Национальное агентство автомобильного транспорта Молдовы (ANTA) сообщило, что министерство транспорта Турции намерено ввести систему двусторонних разрешений на грузовые перевозки и транзит для наших международных перевозчиков.

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Аспекты внедрения цифрового телевидения № 1 (1167) 13 января 2017

По состоянию на 1 января 2017 года услуга цифрового наземного ТВ доступна на 70% территории Молдовы, где проживают примерно 85% населения. Таковы данные госпредприятия «Радиокоммуникации», на которое возложена задача обеспечения перехода от аналогового к цифровому телевидению в техническом аспекте.

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Сигареты Ashima: контрабанда с особенностями № 1 (1167) 13 января 2017

Совместная группа сотрудников СИБ, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также Таможенной службы 5 января обнаружила на одном из складов стройматериалов в Кишиневе партию сигарет Ashima без акцизных марок в количестве 2 170 000 штук (108 500 пачек).

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Соглашение о движении поездов продлено до конца 2017 года № 1 (1167) 13 января 2017

Премьер-министр Павел Филип и президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский подписали (без организации личной встречи) дополнительный протокол о пролонгировании на год - до конца 2017 г. - действия Протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» от 30 марта 2012 г.

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Концессия обрела силу № 1 (1167) 13 января 2017

Американская компания Frontera Resources Corporation в лице своего подразделения Frontera Resources International LLC 2 января 2017 года подписала концессионное соглашение по разведке, добыче и освоению углеводородных ресурсов с правительством Республики Молдова.

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Новости компаний
Контракт с «Газпромом» продлен № 1 (1167) 13 января 2017

Сроки действующих контрактов между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» продлены по соглашению сторон до 31 декабря 2019 г.

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Госзакупки сделают электронными № 1 (1167) 13 января 2017

В Молдове в январе начинается тестирование новой концепции проведения государственных закупок. В основе данной концепции использован опыт наших соседей из Украины по внедрению электронных торгов посредством системы ProZorro.

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Cтандарты оценки для «внутреннего пользования» № 1 (1167) 13 января 2017

На годовом собрании Общества независимых оценщиков Республики Молдова (SEI RM) был принят Кодекс этики оценщика и поставлены задачи на ближайшее время.

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Реставрация примэрии начнется со здания № 1 (1167) 13 января 2017

Примэрия Кишинева объявила открытый тендер по выбору компании для разработки проекта реставрации здания мэрии.

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Роскошное жилье пополняет казну № 1 (1167) 13 января 2017

Доходы государственного бюджета за счет введения со второго полугодия 2016 г. налога на роскошное жилье (поимущественного налога) увеличились почти на 35 млн леев.

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Точка зрения
Пенсионная реформа с коррективами № 1 (1167) 13 января 2017

С 2017 года началась реформа системы государственного пенсионного обеспечения. Промульгированный бывшим президентом окончательный вариант закона отличается от проекта, предложенного правительством, и уж тем более – от концепции реформирования, над которой в прошлом году работала команда экспертов.

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Валериу Лазэр: Инвесторы ждут определенности № 1 (1167) 13 января 2017

Поток инвестиций в экономику Молдовы напрямую зависит от политической ситуации в стране, - считает Валериу Лазэр, бывший министр экономики. В настоящее время он, помимо предпринимательской деятельности, развивает новую общественную организацию - Институт мониторинга и оценки политик, программ и проектов, представляющих публичный интерес (IMPACT).

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IDIS Viitorul прогнозирует улучшение № 1 (1167) 13 января 2017

Экономика Молдовы зарегистрировала некоторые положительные изменения в 2016 г. благодаря разработке и оперативному принятию ряда законов, в частности, о госбюджете на 2017 г. Такое мнение высказали эксперты Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul.

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В Молдове не хватает работников № 1 (1167) 13 января 2017

Национальное агентство занятости населения (НАЗН) располагает данными о 6 589 вакансий в Молдове, что на 1 644 больше, чем год назад.

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Vino & Proviant
Terra incognita: рынок вина Молдовы № 1 (1167) 13 января 2017

Внутренний рынок для отечественных виноделов остаётся terra incognita, т.к. никто толком не знает ни его объёмов, ни стоимости. Если раньше число проданных в Молдове бутылок с вином можно было посчитать по акцизным маркам, то теперь даже такой возможности нет.

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Фестиваль «Цитадель вина: прошлое и настоящее» № 1 (1167) 13 января 2017

Комбинат качественных вин Mileștii Mici 28 января организует зимний праздник вина под названием «Citadela Vinului: trecut și prezent».

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Гибнут самые трудолюбивые – пчелы № 1 (1167) 13 января 2017

Первыми о случаях массовой гибели пчел в конце декабря - начале января сообщили пчеловоды нескольких уездов Румынии. На фотографиях в соцсетях отчетливо видно, что снег под ульями густо усеян трупами насекомых. Как заверяют специалисты, в Молдове подобные случаи единичны, но они тоже есть.

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Обилие снега спасает озимые № 1 (1167) 13 января 2017

По мнению экспертов Института полевых культур «Selectia», январские морозы не представляют большой риск для озимых посевов в Молдове.

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Правила торговли
Продовольственный ритейл лишился бонусов № 1 (1167) 13 января 2017

Новый год для коммерсантов начался с сюрприза. С 1 января вступили в силу поправки в закон о внутренней торговле, запрещающие ритейлу взимать любые выплаты с поставщиков не только скоропортящихся, но и прочих продовольственных товаров. Запрет также наложен на товарные «возвраты»: все не проданные в срок товары торговля обязана утилизировать самостоятельно.

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Молдавская франшиза появилась в Казахстане № 1 (1167) 13 января 2017

Первый франчайзинговый магазин модной одежды под молдавской маркой «Julia Allert» открылся в Казахстане. Проект был реализован в одном из торговых центров города Атырау, где его курировала команда кишиневского дизайнера Юлии Аллерт. Условия предоставления франшизы не предполагают оплату паушального взноса и роялти: речь пока идет о правильном позиционировании марки и обязательствах по выполнению плана продаж.

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Интерпресс
Ловушки популизма твёрдой руки № 1 (1167) 13 января 2017

Как показал 2016-й год, либеральную демократию больше нельзя считать чем-то незыблемым, даже на Западе. Более того, во многих западных странах доверие общества к демократии снижается и уже достаточно долгое время (это следует из данных «Всемирного опроса о ценностях», которые проанализировал политолог Гарвардского университета Яша Монк).

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Угроза для глобальных банковских стандартов № 1 (1167) 13 января 2017

Финансовый кризис 2008 года стал мощным стимулом для регуляторов, определяющих глобальные стандарты. Базельский комитет, который устанавливает стандарты международного банковского надзора, внезапно стал лидером финансовых новостей. Деловые обеды на Манхэттене и в Кенсингтоне посвящались обсуждению тонкостей стандарта «Базель II» и недостатков проциклических требований к капиталу. Правительства, ранее с подозрением относившиеся к международному вмешательству, стали требовать ужесточения глобальных правил с тем, чтобы не допустить распространения банковских кризисов через границы и инфицирования других стран, будто это эпидемия азиатского гриппа.

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Свобода слова и фейковые новости № 1 (1167) 13 января 2017

В ноябре прошлого года, примерно за неделю до президентских выборов в США, некто опубликовал в Twitter сообщение, будто Хиллари Клинтон руководит сетью педофилов. Слух быстро распространился через социальные сети, а ультраправый ведущий ток-шоу Алекс Джонс без устали начал повторять, что Клинтон замешана в жестоком обращении с детьми, а председатель её избирательного штаба Джон Подеста участвует в сатанинских ритуалах. В одном из видеороликов в YouTube (которое затем было удалено) Джонс рассуждает обо «всех детях, которые Хиллари Клинтон лично убила, разрубила на куски и изнасиловала». Это видео, размещённое за четыре дня до выборов, просмотрели более 400 тысяч раз.

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Растительное решение против голода № 1 (1167) 13 января 2017

То, как мы питаемся в индустриализированном мире нездорово, несправедливо и неустойчиво. Огромное количество мяса, которое мы потребляем, выпускается в сомнительных экологических, этических и социальных условиях. И сегодня наша промышленная модель по производству мяса экспортируется на глобальный юг – особенно в Индию и Китай – где среди развивающихся средних классов этих стран растет потребление мяса.

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Weekend
Берега № 1 (1167) 13 января 2017

В картинной галерее Тираспольского объединенного музея по 25 января открыта выставка «Сотворение мира» молдавского и белорусского художника Вячеслава Игнатенко. Но это вовсе не иллюстрации библейского сюжета, а «сотворение» произведений на природе и в мастерской. Мира, который видит художник, в котором живет. Выставка организована при содействии посольства Республики Беларусь в Молдове.

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Все жанры в гости к нам № 1 (1167) 13 января 2017

Сегодня уже мало кто знает, что традиция последнего концерта года, организуемого 30 или 31 декабря в Органном зале, появилась еще до его открытия (1978 год). И раньше концерт проводился ...в Выставочном зале, который располагался в Кафедральном Соборе Кишинева. В те годы его организовывал Михаил Мурзак, генеральный директор объединенной дирекции Молдгосфилармонии и Дворца «Октомбрие». Он до сих пор посещает концерты в Органном зале.

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