Африка сильно изменилась, причём в лучшую сторону, с тех пор, как я работала в Анголе молодым врачом примерно 20 лет назад. Но наиболее заметные перемены связаны с освоением на этом континенте мобильных технологий. Люди в Африке, причём даже в странах с низким и средним уровнем доходов, пользуются множеством возможностей, которые им открывают эти технологии. Они применяют мобильные телефоны повсюду, начиная с осуществления платежей и заканчивая получением свидетельств о рождении и доступа к медицинским услугам.