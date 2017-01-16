Темпы роста экономики Молдовы в 2017 году вырастут до 2,8% при ожидаемом росте мировой экономики на 2,7%. Такой благоприятный для нашей страны прогноз обнародовал Всемирный банк.
Очередное заседание правительства Молдовы 11 января началось с оптимистических оценок и прогнозов премьер-министра Павла Филипа.
Жители Молдовы, Казахстана и Украины больше всех в Европе тратят на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные Рейтинга стран Европы по доле расходов семей на продукты питания - 2016, обнародованного «РИА Рейтинг».
Финансирование со стороны государства неправительственных организаций (NGO) должно осуществляться только на основе определенных критериев отбора, - считают представители гражданского общества.
В начале этой недели, следуя букве закона, спикер парламента Андриан Канду подписал распоряжение о начале очередной весенне-летней сессии парламента с 1 февраля 2017 года.
Граждане Молдовы, которые легально работали не менее пяти лет на территории Германии, и оплачивают взносы в федеральный бюджет социального страхования, будут иметь право на пенсию со стороны немецкого государства.
На первом же заседании Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в новом году принято решение о повышении «потолка» розничных цен на бензин и дизтопливо в соответствии с утвержденной в середине 2016 года методологией.
До конца января исполком Национального банка Молдовы рассчитывает утвердить новый Регламент «Об управлении деятельностью банка». Планируется, что этот нормативный акт вступит в силу до 31 мая 2017 года. Принятие Регламента - одно из условий выполнения обещаний, данных властями РМ в Меморандуме с МВФ.
Секретариат Энергетического сообщества и министерство экономики Молдовы 5 января 2017 года завершили работу над разработкой Руководства по ежегодным закупкам электроэнергии. Документ призван стать эффективным инструментом для обеспечения прозрачности и законности процедур заключения контрактов на поставки электроэнергии.
На фоне прошлогоднего «напряжения в бюджетной сфере» ГГНИ отрапортовала о перевыполнении плановых показателей.
Лакмусовой бумажкой стабилизации банковского сектора Молдовы назвал «качество эволюции Victoriabank» руководитель постоянного представительства ЕБРР в Молдове Дмитрий Гвиндадзе.
Национальное бюро статистики сообщает, что в декабре 2016 года годовая инфляция (за 12 месяцев с декабря 2015 года по декабрь 2016 года) составила 2,4%, в том числе: продовольственные товары - 2,8%, непродовольственные товары - 3,2% и услуги - 0,5%.
Национальное бюро статистики сообщает, что в ноябре 2016 года было экспортировано товаров на сумму 217,9 млн долларов США, что на 8,5 % больше, чем в предыдущем месяце и на 30,3% - по сравнению с ноябрем 2015 года.
Официальные резервные активы на 30 декабря 2016 года исчислялись на уровне 2,205.93 млн. долларов США, на 79.94 млн. долларов США больше по сравнению с 30 ноября 2016, когда они составляли 2,125.99 млн. долларов США.
Национальное агентство автомобильного транспорта Молдовы (ANTA) сообщило, что министерство транспорта Турции намерено ввести систему двусторонних разрешений на грузовые перевозки и транзит для наших международных перевозчиков.
По состоянию на 1 января 2017 года услуга цифрового наземного ТВ доступна на 70% территории Молдовы, где проживают примерно 85% населения. Таковы данные госпредприятия «Радиокоммуникации», на которое возложена задача обеспечения перехода от аналогового к цифровому телевидению в техническом аспекте.
Совместная группа сотрудников СИБ, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также Таможенной службы 5 января обнаружила на одном из складов стройматериалов в Кишиневе партию сигарет Ashima без акцизных марок в количестве 2 170 000 штук (108 500 пачек).
Премьер-министр Павел Филип и президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский подписали (без организации личной встречи) дополнительный протокол о пролонгировании на год - до конца 2017 г. - действия Протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» от 30 марта 2012 г.
Американская компания Frontera Resources Corporation в лице своего подразделения Frontera Resources International LLC 2 января 2017 года подписала концессионное соглашение по разведке, добыче и освоению углеводородных ресурсов с правительством Республики Молдова.
Сроки действующих контрактов между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» продлены по соглашению сторон до 31 декабря 2019 г.
В Молдове в январе начинается тестирование новой концепции проведения государственных закупок. В основе данной концепции использован опыт наших соседей из Украины по внедрению электронных торгов посредством системы ProZorro.
На годовом собрании Общества независимых оценщиков Республики Молдова (SEI RM) был принят Кодекс этики оценщика и поставлены задачи на ближайшее время.
Примэрия Кишинева объявила открытый тендер по выбору компании для разработки проекта реставрации здания мэрии.
Доходы государственного бюджета за счет введения со второго полугодия 2016 г. налога на роскошное жилье (поимущественного налога) увеличились почти на 35 млн леев.
С 2017 года началась реформа системы государственного пенсионного обеспечения. Промульгированный бывшим президентом окончательный вариант закона отличается от проекта, предложенного правительством, и уж тем более – от концепции реформирования, над которой в прошлом году работала команда экспертов.
Поток инвестиций в экономику Молдовы напрямую зависит от политической ситуации в стране, - считает Валериу Лазэр, бывший министр экономики. В настоящее время он, помимо предпринимательской деятельности, развивает новую общественную организацию - Институт мониторинга и оценки политик, программ и проектов, представляющих публичный интерес (IMPACT).
Экономика Молдовы зарегистрировала некоторые положительные изменения в 2016 г. благодаря разработке и оперативному принятию ряда законов, в частности, о госбюджете на 2017 г. Такое мнение высказали эксперты Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul.
Национальное агентство занятости населения (НАЗН) располагает данными о 6 589 вакансий в Молдове, что на 1 644 больше, чем год назад.
Внутренний рынок для отечественных виноделов остаётся terra incognita, т.к. никто толком не знает ни его объёмов, ни стоимости. Если раньше число проданных в Молдове бутылок с вином можно было посчитать по акцизным маркам, то теперь даже такой возможности нет.
Комбинат качественных вин Mileștii Mici 28 января организует зимний праздник вина под названием «Citadela Vinului: trecut și prezent».
Первыми о случаях массовой гибели пчел в конце декабря - начале января сообщили пчеловоды нескольких уездов Румынии. На фотографиях в соцсетях отчетливо видно, что снег под ульями густо усеян трупами насекомых. Как заверяют специалисты, в Молдове подобные случаи единичны, но они тоже есть.
По мнению экспертов Института полевых культур «Selectia», январские морозы не представляют большой риск для озимых посевов в Молдове.
Новый год для коммерсантов начался с сюрприза. С 1 января вступили в силу поправки в закон о внутренней торговле, запрещающие ритейлу взимать любые выплаты с поставщиков не только скоропортящихся, но и прочих продовольственных товаров. Запрет также наложен на товарные «возвраты»: все не проданные в срок товары торговля обязана утилизировать самостоятельно.
Первый франчайзинговый магазин модной одежды под молдавской маркой «Julia Allert» открылся в Казахстане. Проект был реализован в одном из торговых центров города Атырау, где его курировала команда кишиневского дизайнера Юлии Аллерт. Условия предоставления франшизы не предполагают оплату паушального взноса и роялти: речь пока идет о правильном позиционировании марки и обязательствах по выполнению плана продаж.
Как показал 2016-й год, либеральную демократию больше нельзя считать чем-то незыблемым, даже на Западе. Более того, во многих западных странах доверие общества к демократии снижается и уже достаточно долгое время (это следует из данных «Всемирного опроса о ценностях», которые проанализировал политолог Гарвардского университета Яша Монк).
Финансовый кризис 2008 года стал мощным стимулом для регуляторов, определяющих глобальные стандарты. Базельский комитет, который устанавливает стандарты международного банковского надзора, внезапно стал лидером финансовых новостей. Деловые обеды на Манхэттене и в Кенсингтоне посвящались обсуждению тонкостей стандарта «Базель II» и недостатков проциклических требований к капиталу. Правительства, ранее с подозрением относившиеся к международному вмешательству, стали требовать ужесточения глобальных правил с тем, чтобы не допустить распространения банковских кризисов через границы и инфицирования других стран, будто это эпидемия азиатского гриппа.
В ноябре прошлого года, примерно за неделю до президентских выборов в США, некто опубликовал в Twitter сообщение, будто Хиллари Клинтон руководит сетью педофилов. Слух быстро распространился через социальные сети, а ультраправый ведущий ток-шоу Алекс Джонс без устали начал повторять, что Клинтон замешана в жестоком обращении с детьми, а председатель её избирательного штаба Джон Подеста участвует в сатанинских ритуалах. В одном из видеороликов в YouTube (которое затем было удалено) Джонс рассуждает обо «всех детях, которые Хиллари Клинтон лично убила, разрубила на куски и изнасиловала». Это видео, размещённое за четыре дня до выборов, просмотрели более 400 тысяч раз.
То, как мы питаемся в индустриализированном мире нездорово, несправедливо и неустойчиво. Огромное количество мяса, которое мы потребляем, выпускается в сомнительных экологических, этических и социальных условиях. И сегодня наша промышленная модель по производству мяса экспортируется на глобальный юг – особенно в Индию и Китай – где среди развивающихся средних классов этих стран растет потребление мяса.
В картинной галерее Тираспольского объединенного музея по 25 января открыта выставка «Сотворение мира» молдавского и белорусского художника Вячеслава Игнатенко. Но это вовсе не иллюстрации библейского сюжета, а «сотворение» произведений на природе и в мастерской. Мира, который видит художник, в котором живет. Выставка организована при содействии посольства Республики Беларусь в Молдове.
Сегодня уже мало кто знает, что традиция последнего концерта года, организуемого 30 или 31 декабря в Органном зале, появилась еще до его открытия (1978 год). И раньше концерт проводился ...в Выставочном зале, который располагался в Кафедральном Соборе Кишинева. В те годы его организовывал Михаил Мурзак, генеральный директор объединенной дирекции Молдгосфилармонии и Дворца «Октомбрие». Он до сих пор посещает концерты в Органном зале.