Молдавские дипломаты 17 января отметили в четвертый раз свой профессиональный праздник - «День дипломата». Этот праздник был утвержден в 2014 году, а установление его даты было связано с представлением 17 января 1992 года заявки о присоединении нашей страны к ООН. Это хороший повод для беседы с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Андреем Галбуром о внешней политике Молдовы и приоритетах деятельности возглавляемого им ведомства.