Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


№ 4 (1170) 03 февраля 2017

Скачать номер PDF (5 Mb)
Первая полоса
На перекрестке торговых путей № 4 (1170) 03 февраля 2017

Национальная выставка «Fabricat in Moldova» (XVI-я по счету) стала, пожалуй, самой представительной за всю историю.
314 0




Политика и экономика
Правительство хочет быть в связке № 4 (1170) 03 февраля 2017

Премьер-министр Павел Филип считает, что правительство и местные органы власти должны активно сотрудничать. Об этом он заявил на торжественном заседании в среду, посвященном Дню местной автономии и профессиональному празднику работника публичной администрации.

310 0
Адриан Канду: «Талоны на питание — это бонус» № 4 (1170) 03 февраля 2017

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду разъяснил для «ЛП» суть своей инициативы о введении талонов на питание для работников за счет работодателя, преимуществах и рисках ее внедрения.

317 0
Дорогая судебная инфраструктура № 4 (1170) 03 февраля 2017

1 февраля началась весенне-летняя сессия парламента Молдовы. В ближайшее время Постоянному бюро законодательного органа предстоит назначить дату и утвердить повестку дня первого заседания стартовавшей сессии. А пока депутаты работают в комиссиях, рассматривая проекты, которые будут предложены к обсуждению в ходе первых заседаний.

303 0
Синхронизация работы № 4 (1170) 03 февраля 2017

Ускорить процесс обсуждения и принятия необходимых проектов, улучшить качество утвержденных документов призвано совместное заседание законодательного органа и кабинета министров. Оно состоялось 2 февраля.

304 0


Банки и финансы
О причинах инфляции, объективных и субъективных № 4 (1170) 03 февраля 2017

Национальный банк Молдовы рассчитывает уже со второго квартала стабильно удерживать индекс потребительских цен в целевом коридоре 5% ± 1,5%. На будущий год регулятор денежного рынка прогнозирует инфляцию в 4,9%. Об этом заявил президент НБМ Серджиу Чокля.

315 0
Финансовая устойчивость сохранена, несмотря на вызовы № 4 (1170) 03 февраля 2017

КБ «Moldova Agroindbank» АО продемонстрировал в 2016 году динамичное развитие. Это был удачный год с положительными результатами, были приложены усилия для диверсификации предлагаемых продуктов, увеличения числа клиентов и расширения филиальной сети. В итоге MAIB удалось укрепить «иммунитет» к существующим вызовам, адаптироваться к внешним факторам и рискам, консолидировать свою позицию в банковском секторе.

305 0
Прогнозы и оценки Нацбанка № 4 (1170) 03 февраля 2017

В 2017 году уровень инфляции поднимется с 2,4% до 5,2%, а в 2018 г. снизится до 4,9%. Таков новый прогноз индекса потребительских цен Национального банка Молдовы (НБМ), который представил в среду на пресс-конференции его президент Серджиу Чокля.

306 0
Спрос и предложение на валютном рынке в декабре 2016 года № 4 (1170) 03 февраля 2017

В декабре 2016 степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты от физических лиц составила 94.6%, по сравнению с 81.6% в ноябре 2016.

297 0
Экономика регионов
Район Хынчешть: возрождение утраченного потенциала № 4 (1170) 03 февраля 2017

Редакция газеты «Экономическое обозрение» запускает новую рубрику – «Экономика регионов». Решение продиктовано самой жизнью и запросами наших читателей. Не раз представители бизнеса из разных регионов Молдовы при встречах на форумах в столице говорили: «Приезжайте, посмотрите, как мы живем, что делаем».

302 0
Внешнеэкономические связи
Молдова внедрит Vision 2020 № 4 (1170) 03 февраля 2017

Евросоюз поможет Молдове внедрить Европейскую стратегию Vision 2020 в области статистики. Сообщение об этом сделал директор Национального бюро статистики (НБС) Виталие Валков на брифинге 31 января после заседания Совета по внешней помощи в области статистики.

221 0
Частные партнеры таможни № 4 (1170) 03 февраля 2017

Во взаимоотношениях таможенных органов и частных хозяйствующих субъектов начинается новая эпоха. К этому подталкивает приказ Таможенной службы № 20-О от 20.01.2017 «Об утверждении формы документов, необходимых для начала проведения и завершения процедуры отбора хозяйствующего субъекта – партнера по созданию зоны таможенного контроля».

213 0
Проекты для трансграничного сотрудничества № 4 (1170) 03 февраля 2017

Евросоюз выделит порядка 3,3 млн евро для реализации 16 проектов трансграничного сотрудничества местным органам власти Молдовы и Украины. Это предусмотрено контрактами о финансировании, подписанными участниками проектов 1 февраля 2017 года в Кишиневе.

132 0
Новости компаний
Шах и пат № 4 (1170) 03 февраля 2017

За истекшую семидневку случилось сразу несколько событий на фронтах банковских «согласованных акций». После месячного перерыва возобновилась продажа двух пакетов из новой эмиссии «Moldova-Agroindbank», Нацкомиссия по финансовому рынку приняла решение о дальнейшей судьбе 63,9% акций «Moldindconbank», и мегарегуляторы наконец-то заострили свое внимание на одном щекотливом вопросе.

305 0
Кишинев столкнулся с проблемой падающих столбов № 4 (1170) 03 февраля 2017

Городские власти объявили, что вскоре может быть проведен тендер по выбору компании-подрядчика для реализации проекта по замене столбов, на которых висит воздушная контактная сеть для электропитания троллейбусной системы в Кишиневе. Нынешние уже устарели и начинают падать с возможными опасными последствиями.

305 0
Долгоиграющий обмен № 4 (1170) 03 февраля 2017

Три года понадобилось кишиневской примэрии, чтобы решить вопрос о замене участка проектно-строительной фирме Ago-Dacia.

296 0
Трудности парковки № 4 (1170) 03 февраля 2017

Минэкономики обнародовало инициативу, согласно которой автомобилям, оснащенным газовым оборудованием, могут запретить парковаться на подземных стоянках в зданиях. Такие машины представляют опасность, ведь если произойдет взрыв газового баллона в подвале, то последствия будут катастрофические.

296 0
Жилой комплекс от компании Carpeni № 4 (1170) 03 февраля 2017

Летом текущего года планируется сдача в эксплуатацию жилого комплекса на ул. Петру Унгуряну (район между улицами Индепенденцей и Гренобля). Этот район Ботаники в последнее время достаточно активно застраивается многоэтажным жильем (улицы Гренобля, Тудор Стришка).

218 0
Президент хочет восстановления № 4 (1170) 03 февраля 2017

Здание администрации президента, разгромленное во время апрельских беспорядков 2009 года, может быть восстановлено до конца 2017 г. Об этом написал в социальных сетях бывший пресс-секретарь президента Ион Чебан. По его словам, на этой неделе здание будет проинспектировано, чтобы до конца года провести необходимый ремонт.

220 0
Точка зрения
Спорная поправка по соцвзносам № 4 (1170) 03 февраля 2017

Принципы оплаты взносов в фонды государственного социального страхования претерпели некоторые изменения. Поправки были внесены накануне Нового года.

214 0
Что ждет экономику в 2017 году № 4 (1170) 03 февраля 2017

Нынешний год начался с противоречивых прогнозов дальнейшего экономического развития страны. Экспертное сообщество в целом предрекает экономике плачевную участь. Официальная точка зрения, представленная на этой неделе министром экономики Октавианом Калмык, традиционно исходит из противоположных заверений.

212 0
Штрафы соответствуют Конституции № 4 (1170) 03 февраля 2017

Озабоченность предпринимательских кругов по поводу высоких штрафных санкций за нарушения конкурентного законодательства не обоснованы. К такому выводу пришел Конституционный суд, признавший определение штрафа за недобросовестную конкуренцию в размере до 0,5% от оборота предприятия за прошлый год соответствующим Конституции РМ.

210 0
Vino & Proviant
Статистически значимый рост № 4 (1170) 03 февраля 2017

Национальное бюро статистики сообщило, что рост сельхозпроизводства в 2016 году в Молдове превысил 18%. Но анализ по секторам заставляет учитывать определенные нюансы.

211 0
«Продажа» Floreni SA без смены владельца № 4 (1170) 03 февраля 2017

Некоторые отечественные СМИ обратили внимание на факт продажи в январе нынешнего года значительного пакета - 31,59%, 91 587 тыс. акций -крупнейшей отечественной птицефабрики Floreni SA (Флорень, Анений Ной). Отмечалось, что сумма сделки – 1,24 млн леев, т. е. цена одной акции составила около 1,35 леев при номинале 10 леев. Сделка была проведена на «не регламентируемом фондовом рынке», продавец – Riversdale Investments Ltd (Белиз), покупатель – неназванное физическое лицо.

214 0
Феномен Prosecco достиг и Молдовы № 4 (1170) 03 февраля 2017

Во всем мире наблюдается бум на «Prosecco». Это итальянское резервуарное игристое вино в 2015 г. даже обошло по продажам (в натуральном выражении) знаменитое французское шампанское с показателем 352 млн бутылок против 312 млн (впервые французы уступили лидерство итальянцам в 2013-м). Этот успех не остался без внимания и в Молдове, правда, сначала «Prosecco» заинтересовались виноделы.

144 0
Рекорд по медалям № 4 (1170) 03 февраля 2017

За 2016 г. отечественные вина завоевали рекордное число медалей – 196. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году (103 награды). В 2014 г. их было 99.

133 0
Правила торговли
Зимняя депрессия в игорной индустрии № 4 (1170) 03 февраля 2017

Месяц назад вступил в силу закон об организации азартных игр, который установил госмонополию на весь игорный бизнес, кроме классических (т. н. живых) казино. Работу прекратили 298 игровых залов, оснащенных 3457 игровыми автоматами и около 40 букмекерских контор, большая часть из которых действовала в Кишиневе. Отрасль освобождает минимум 7 тыс. кв. м коммерческой площади, которая, в первую очередь, заинтересует мелкий ритейл. На рынок недвижимости она попадет не раньше весны.

213 0
Общепит итальянцев в Молдове № 4 (1170) 03 февраля 2017

Новый ресторанный проект «Hostaria Amarcord» был реализован в историческом центре Кишинева. В отечественный общепит вошел инвестор Казелла Джулиано-Вальтер, итальянский ресторатор, который открыл первую остерию итальянского формата.

217 0
Интерпресс
Четыре ясных пункта в экономике популизма № 4 (1170) 03 февраля 2017

Для успешной экономической глобализации необходимы достаточно успешные модели роста в отдельных странах. Такая динамика была характерна примерно для первых 30 лет после Второй мировой войны: темпы роста были сравнительно высокими в самых разных странах; выгоды этого роста широко распределялись внутри этих стран; при этом подъём развивающихся стран приводил к снижению уровня глобального неравенства. Этот период, наверное, можно назвать лучшими днями глобализации.

204 0
Достойный труд или недостойная политика № 4 (1170) 03 февраля 2017

В утверждённой ООН «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержится обязательство стран-членов этой организации «никого не оставлять позади». Один из ключевых компонентов этого обязательства, включённый также в собственную программу Международной организации труда: достойный труд для всех. Сейчас, когда недовольство и разочарование трудящихся отражается на результатах выборов по всему миру, трудно переоценить важность данной цели.

207 0
Экономическая политика, которую должен проводить Трамп № 4 (1170) 03 февраля 2017

Накануне вступления Дональда Трампа в должность президента США группа из 35 известных международных лидеров бизнеса во главе с гендиректором Unilever Полом Полманом и мной выступила в защиту открытых рынков, в поддержку борьбы с изменением климата, а также с требованием серьёзного отношения к проблеме глобального неравенства. Мы уверены, что это ключевые элементы единственной реальной экономической стратегии для США и всего мира.

202 0
Детство в мрачные времена № 4 (1170) 03 февраля 2017

Прошедший год, вероятно, запомнится своими военными и политическими событиями, но он также должен войти в историю, как едва ли не худший год для детей со времён Второй мировой войны.

207 0
Weekend
Холокост № 4 (1170) 03 февраля 2017

К Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января посольство Венгрии в Республике Молдова и Еврейский культурный центр КЕДЕМ открыли выставку «Имре Кински. Фрагменты».

213 0
Метафизика драмы № 4 (1170) 03 февраля 2017

В круговороте праздников Студия театральной импровизации «ZaO» показала премьеру необычного спектакля «Истории без слов». С кем и когда можно говорить молча? И можно ли?

216 0
Китай-Молдова № 4 (1170) 03 февраля 2017

В холле Национальной библиотеки 30 января открылась выставка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой.

207 0










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1942
АНДРИЕШ СерафимCпециалист в области агрохимии и почвоведения.
1942
ДИМЧЕВ АлександрМенеджер.
1948
РУСНАК КонстантинГенеральный секретарь Национальной комиссии РМ по делам ЮНЕСКО.
1949
ГРОСУ АурелВрач-кардиолог.
1951
ЦАПОРДЕЙ ТимофейМенеджер.
1957
БОРЕЦ СергейПредприниматель.
1974
МУНТЯНУ АнатолийЗаместитель министра юстиции.
1974
ШУТКЕВИЧ ВячеславМенеджер.
1979
БАЛАН ДанПевец, композитор, продюсер.
1983
НОВАК ГригореДепутат парламента.


Курс валют НБМ на 06.02.2017
EUR
21.3832
-0.1664
USD
19.9274
-0.0030
RON
4.7357
-0.0183
RUB
0.3361
+0.0022
UAH
0.7334
-0.0061

30/0106/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
12%
Каждую неделю
14%
Каждый день
58%
Всего голосов: 43




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».