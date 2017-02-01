Попытки президента не имеют шанса быть реализованными. Условия проведения досрочных выборов парламента предусмотрены в Конституции Республики Молдова, а попытки Игоря Додона изменить Основной Закон в своих интересах или в интересах ПСРМ обречены на провал.
Главой созданного при правительстве Центра по внедрению реформ (см. стр. 16) назначен экс-председатель Центральной избирательной комиссии Юрие Чокан.
На заседании в среду, 25 января, кабинет министров утвердил программный документ по региональному развитию на 2017-2020 годы. Он включает в себя перечень проектов, финансируемых из государственного бюджета. Всего таких проектов 62, в т. ч. 52 новых проекта и 10 уже внедряемых, для которых одобрено дальнейшее финансирование.
Криминальная обстановка в стране, существующие риски и меры, которые должны быть приняты для их предотвращения, обсуждались на заседании Национального совета по координации деятельности по предотвращению и борьбе с организованной преступностью под председательством премьер-министра Павла Филипа.
В ходе одного из последних пленарных заседаний осенне-зимней сессии парламента депутатами в первом чтении был принят проект закона о стратегической экологической оценке. Неприметный на первый взгляд документ, как считают эксперты, может привнести серьезные изменения в процесс разработки и принятия программ и планов развития, выдвигаемых как центральными, так и местными органами власти.
Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) не утвердила проект изменений в свое предписание для публичной продажи акций Moldova Agroindbank (MAIB).
В декабре-январе подведены итоги четырех публичных предложений (ПП) на выкуп акций, объявленных в ноябре прошлого года. Эти предложения рассматривались в качестве предварительных тендеров, после которых, в соответствии со ст. 30 закона о рынке капитала, офертанты в течение трех месяцев имеют право заявить о принудительном выкупе оставшихся акций.
Решением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы на заседании 26 января базисная ставка сохранена на прежнем уровне – 9,0% годовых.
Главная государственная налоговая инспекция с 1 апреля 2017 года будет переименована. Все налоговые инспекции объединяются в единый орган, который будет называться Государственной налоговой службой (ГНС).
Для таких показателей, как прибыль и рентабельность, решающую роль играет качество управления банком. Умение найти «золотую середину» между доходностью размещения активов и рисками особо ценно в смутные времена.
Банковская система значительно повысила устойчивость за счет реформ в 2016 г. Такое мнение высказали в четверг на пресс-конференции авторы исследования «Результаты мониторинга недавних реформ в финансово-банковском секторе РМ», представленного аналитическим центром Expert-Grup.
Межведомственная комиссия по контрольно – кассовым машинам при министерстве финансов проанализировала возможность регистрации в Едином реестре ККМ аппаратов, используемых в валютных кассах, торговых автоматах, терминалах cash-in, на предприятиях по оказанию услуг, включая такси, автозаправочные станции.
Внеочередное общее собрание акционеров B.C. «VICTORIABANK» S.A. состоялось 19 января 2017 года в заочной форме.
Как обычно, каждый новый год начинается с нововведений и изменений. В том числе во внешней торговле. Нередко бизнесмены о них узнают, только когда сталкиваются с новыми требованиями на границе.
Мировой лидер в области независимой оценки брендов и стратегического консалтинга, британский Brand Finance опубликовал ежегодный отчет о самых дорогих национальных брендах в мире - Nation Brands 2016. Молдовы не оказалось в числе стран, удостоившихся оценки. Хотя в ТОР-100 присутствуют вполне сопоставимые с нами Исландия, Грузия или Литва.
Компания со статусом «лучший работодатель Германии» стала новым резидентом свободной экономической зоны «Бэлць». Им стала компания «Coroplast Harness Technology» SRL.
Чешская Песпублика выделила Молдове 200 тыс. евро для реализации проекта «Внедрение Еврокодов в Республике Молдова и увеличение доступа к стандартам».
Холдинг Address Group объявил о выводе на рынок Молдовы нового интернет-проекта – портала поиска недвижимости Address.com.md.
Первый этап распределения разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) на 2017 год автопредприятиям, осуществляющим международные грузовые перевозки, завершился 13 января. Те компании, которые не успели или не смогли получить разрешения, смогут подать заявки на участие во втором этапе.
Кишиневская ТЭЦ-1, входящая в состав АО «Termoelectrica», снова включена. В летние и осенние месяцы прошлого года эта теплоэлектроцентраль была выведена из рабочего режима.
Минувший 2016 год для рынка жилой недвижимости Кишинева может оказаться переломным. По осторожным оценкам экспертов, наблюдавшиеся в последние годы темпы падения цен замедлились, и рынок, похоже, нащупывает «дно». Это обнадеживает. За последние 8 лет цены на жилье снизились на 40% в евро и 25% в леях. В 2013-2015 годах цены ежегодно снижались на 7%.
Обанкротившийся Banca de Economii выставил на продажу свой центральный офис, находящийся в центре Кишинева по улице Колумна, 115. Стартовая цена здания площадью 690 кв. м вместе с прилегающим участком, - 39,6 млн леев. Аукцион назначен на 7 февраля.
Первая встреча президента страны Игоря Додона с прессой вызвала широкий интерес у СМИ и резонанс в обществе. Журналисты старались, задавали вопросы по делу и не очень, пытались провоцировать, упрекать. Глава государства держал удар с улыбкой на лице и решительностью в голосе.
Укрепление позиций политиков-популистов во многих странах является тревожным предупреждением, отметили авторы исследования Индекс восприятия коррупции-2016, ежегодно публикуемый международной организацией Transparency International. «Прошедший год наглядно показал, что во всем мире системная коррупция и социальное неравенство идут рука об руку, приводя к разочарованию высшим политическим руководством и создавая плодородную почву для роста влияния политиков-популистов», - констатируется в общей оценке Индекса.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подписала 8 декабря 2016 года новое рамочное соглашение о сотрудничестве с правительством Молдовы. О целях и перспективах этого сотрудничества – в специальном интервью представителя ФАО в Молдове Раймунда Йеле.
Коэффициент успешности научных проектов молдавских ученых, которые участвуют в конкурсах внешнего финансирования, самый высокий на всем постсоветском пространстве. Чего не скажешь об общем финансировании молдавской науки. К таким выводам пришли эксперты профильной Европейской комиссии, инспектировавшие в прошлом году состояние науки в Молдове.
Правительство создает еще одну госструктуру, которая будет отслеживать внедрение всех реформ государственного масштаба. Функции учредителя Центра по внедрению реформ делегировано Госканцелярии. Соответствующий регламент организации вступил в силу.
Физические и юридические лица, занимающиеся бизнесом, смогут получить ежемесячную субсидию в размере 1 000 леев при создании нового рабочего места.
2017 станет для Национального агентства по безопасности пищевых продуктов ANSA годом активного нормотворчества, расширения полномочий и сокращения количества территориальных подразделений.
Национальный винный бренд «Wine of Moldova. A legend alive» был запущен в декабре 2014 г. На его презентации говорилось, что маркироваться этим знаком будут только качественные отечественные вина. Но только спустя два года определено, как производители могут получить право продавать свои вина под таким «зонтиком».
На 16 января был назначен аукцион по продаже «с молотка» дебиторской массы АО «Proura vin» в процессе банкротства. В частности, продается винзавод с прилегающим участком, расположенный в с. Онишкань Кэлэрашского р-на. Начальная цена определена в 3 млн 325 тыс. леев.
Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) объявил очередной конкурс грантов для развития общественной инфраструктуры в сельской местности Молдовы.
В конце прошлого года состоялся первый деловой инфо-тур в Израиль, в который был приглашен только один молдавский журналист — сотрудник «Экономического обозрения». Поездка была организована израильским туроператором «Israel 2go» в партнерстве с молдавским турагентством «Cisteacova Tur», запустивших уникальный совместный проект: организованные паломнические туры, рассчитанные на массового молдавского туриста.
В Кишиневе на ул. Букурешть открылся первый специализированный магазин по продаже лососевой икры и морских деликатесов «Caviar House». Он принадлежит компании «Viocris-Impex» - одному из крупных импортеров рыбопродуктов, который до сих пор работал исключительно с чужой розницей.
Спекулятивные рынки всегда испытывают слабость к иллюзиям. Однако понимание этой глупости рынка не даёт явного преимущества при прогнозировании, поскольку трудно предсказать изменения в силе воздействия иллюзий.
Франсуа Фийон, осторожный и лояльный премьер-министр в период правления бывшего президента Николя Саркози, сейчас является официальным кандидатом от правой Партии республиканцев на предстоящих весной президентских выборах во Франции. Перед партийными праймериз в ноябре прошлого года предварительные опросы предсказывали победу Алена Жюппе, премьер-министра при Жаке Шираке (предшественнике Саркози), а Фийон находился на третьем месте, значительно уступая самому Саркози, желавшему вернуться в политику. Когда Фийон неожиданно победил, многие наблюдатели начали сравнивать его с Дональдом Трампом.
Смена караула на 38-м этаже здания ООН в Нью-Йорке – Антониу Гутерреш занял кресло генерального секретаря ООН вместо Пан Ги Муна – произошла в тот момент, когда началось постепенное изменение представлений о конфликтах и мире. В частности, роль ресурсов (в первую очередь воды) стала получать то признание, которого она заслуживает.
В условиях, когда США собираются замкнуться в себе, значительно повышается глобальное значение показателей работы китайской экономики. В предстоящие годы успех Китая в переходе к устойчивым моделям роста будет зависеть от нескольких ключевых факторов.
День Венгерской культуры в Молдове отметили 19 января в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Состоялся концерт «Джазовая аранжировка произведений З. Кодая и Б. Бартока» в исполнении венгерского пианиста Норберта Каеля.
В день рождения В. А. Моцарта 27 января концертные залы молдавской столицы представят интересные программы, популяризирующие творчество композитора. А также поведают о неизвестных широкой публике любопытных фактах его биографии.
В конце января в Выставочном центре «Константин Брынкуш» с успехом завершила работу оригинальная экспозиция Георгия Опря, представляющая современную трактовку народного молдавского искусства.