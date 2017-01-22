Официальный визит президента Молдовы Игоря Додона (первый на новом посту) в Москву стал, безусловно, главным событием недели. Он важен не только результатами проведенных переговоров, но и в контексте выстраивания взаимоотношений между ветвями власти Молдовы.
Единовременные пособия для выпускников педагогических вузов, устроившихся работать в учебные заведения по направлению, увеличены с 30 до 45 тыс. леев, а для выпускников профтехучилищ - с 24 до 36 тыс. леев. Это предусматривает постановление, принятое правительством в ответ на требования профсоюзов работников образования и науки.
В конце прошлого года группа депутатов зарегистрировала проект Административного кодекса Молдовы. В настоящее время в республике такового нет, что, по мнению экспертов, тормозит полноценное развитие административного судопроизводства.
В 2016 году прирост собственного капитала большинством молдавских банков сложился не за счет кредитования, как основного вида деятельности, а благодаря чистке собственных кредитных портфелей.
Поправки в Налоговый кодекс в связи с реорганизацией государственной налоговой службы наделяют ведомство функциями по «установлению преступлений, предусмотренных статьями 241–242, 244, 244/1, 250–253 и 335/1 Уголовного кодекса». Нововведения вступают в силу с 1 апреля 2017 года.
Предприниматель из Кишинева вынужден будет заплатить 9 млн леев налогов, штрафа и пени в государственный бюджет. Таково решение Высшей судебной палаты, рассмотревшей спор бизнесмена с ГГНИ.
Доходы консолидированного бюджета Приднестровья в 2016 г. составили около 3,654 млрд руб. ($323,3 млн) - почти на 40 млн руб. больше, чем годом ранее.
Молдавские дипломаты 17 января отметили в четвертый раз свой профессиональный праздник - «День дипломата». Этот праздник был утвержден в 2014 году, а установление его даты было связано с представлением 17 января 1992 года заявки о присоединении нашей страны к ООН. Это хороший повод для беседы с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Андреем Галбуром о внешней политике Молдовы и приоритетах деятельности возглавляемого им ведомства.
Европейская комиссия одобрила предоставление Молдове финансовой помощи в 100 млн евро. В сообщении Еврокомиссии подчеркивается, что выплаты будут производиться тремя траншами на протяжении 2017 и 2018 годов.
Всемирный банк (ВБ) предоставит Молдове $30 млн. на поддержку бюджета, - заявил глава представительства Всемирного банка в РМ Алекс Кремер.
В 2016 г. на севере Молдовы реализовано девять проектов по программе регионального развития с общим бюджетом в 66 млн леев.
История продажи бельцкой швейной фабрики АО «Bălţanca» получила неожиданное, и одновременно, закономерное продолжение. Некоторая неожиданность заключается в том, что на молдавском фондовом рынке пока еще не часто случаются примеры последовательного развития событий и адекватного ценообразования.
Планы турецкого инвестора о возведении на месте ресторана Doina в Долине Роз многоэтажного многофункционального комплекса подняли в городе волну протеста со стороны общественных организаций и жителей столицы. Впрочем, с ними вполне солидарны и эксперты в области градостроительства и экологии.
Судя по данным ГП «Кадастр», рынок недвижимости в 2016 году продемонстрировал робкие признаки оживления по сравнению с 2015 годом. Так, в Регистр недвижимого имущества было внесено 459577 регистраций, что примерно на 5,4% (на 23393) больше, чем в 2016 году. Наибольшее количество регистраций пришлось на март – 46038, меньше всего - на январь (32492).
Суд столичного сектора Центр отменил распоряжение примара столицы об организации тендера по приобретению 50 автобусов для городского автобусного парка Кишинева, признав, что мэр превысил свои полномочия. Результаты тендера, состоявшегося 30 декабря, аннулированы.
На web – странице НАРЭ были размещены предложения операторов по тарифам на электрическую энергию. Не являюсь специалистом в тарифной политике, но и не могу сказать, что эта область мне чужда. Тем не менее, изучив «убойный» набор цифр, не могу не задать несколько вопросов и не сделать несколько комментариев.
Типы больниц и их расположение на территории Молдовы в дальнейшем будет определяться в зависимости от территории охвата, демографической ситуации и существующей инфраструктуры.
Проблемы, связанные с функционированием муниципальных предприятий, будут решать кардинально. Министерство экономики подготовило новый законопроект «О государственном предприятии и муниципальном предприятии», в котором будут единые требования к администрированию этих видов государственной собственности.
Дополнительно восемь городов Молдовы получат статус муниципия. Это Кахул, Хынчешть, Унгень, Орхей, Сорока, Единец, Чадыр-Лунга и Стрэшень. Соответствующие изменения внесены в закон «Об административно-территориальном устройстве Республики Молдова», которые вступят в силу спустя 90 дней.
Представители трех крупнейших организаций сельхозпроизводителей Молдовы напомнили правительству на специально созванной пресс-конференции о невыполненном обещании девятимесячной давности.
Объем перевалки грузов посредством Международного свободного порта Джурджулешть (МСПД) вырос на 4% в 2016 году, составив 873,104 тонн. Перевалка грузов насыпью через МСПД увеличилась на 3% и составила 754,807 тонн. На 10% увеличился оборот грузов в морских контейнерах, составив 118,299 тонн.
Молдавские ученые давно говорили о необходимости использования вторичных продуктов виноградарства и виноделия. И трудились над разработкой соответствующих технологий и продуктов. Вопреки распространённой практике, когда инновации не доходят до внедрения, эти идеи были реализованы.
Специальная комиссия займется дополнительным разграничением объектов национального культурного достояния Молдовы, входящих в комплекс АО «Combinatul de vin «Cricova». Такое решение приняло правительство накануне Нового года.
BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST - это не только новое название Международного дегустационного конкурса вин и спиртных напитков CHISINAU WINES&SPIRITS CONTEST, а наименование нового амбициозного регионального проекта.
В Кишиневе на ул. Петриканской открылся фирменный магазин компании «Ocean Fish» - лидера румынского рыбного рынка с годовым оборотом в 34 млн евро. Новый маркет станет частью специализированной рыбной сети, которая охватит не только столицу и ее окрестности, но ряд райцентров республики.
С 1 января вступили в силу поправки в закон о плате за загрязнение окружающей среды, расширившие категорию плательщиков т. н. экологического сбора. Новый норматив, в основном, затрагивает интересы импортеров, теряющих на «экологических выплатах» более 200 млн леев в год.
При разработке политики свой администрации в отношении Китая будущему президенту США Дональду Трампу следует помнить о двух серьёзных ловушках, которые для него приготовила история. О «ловушке Фукидида» уже упоминал председатель КНР Си Цзиньпин; это предупреждение древнегреческого историка о том, что может разразиться катастрофическая война, если существующая держава (такая, как США) начинает слишком опасаться набирающей силу новой державы (такой, как Китай).
Есть ли у либералов хоть какой-нибудь повод для оптимизма после года политических катастроф? Можно ли найти хоть какой-нибудь проблеск во мраке Брексита, избрания Дональда Трампа и европейской разобщённости? Христиане верят, что отчаяние – это смертный грех, поэтому стоит всё же попытаться разглядеть лучик надежды.
Национальный День культуры 15 января — в день рождения Михая Эминеску - отмечается в Молдове с 2013 года.
Помимо традиционных галерей и музеев, в последние годы художники активно осваивают новые выставочные площадки. Экспозиции организуются в коммерческих банках, концертных залах, публичных учреждениях...