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№ 48 (1166) 30 декабря 2016

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Первая полоса
Герой уходящего года № 48 (1166) 30 декабря 2016

Министр финансов Октавиан Армашу и его команда сделали невозможное. В течение года они разработали и провели через все процедурные лабиринты два закона о бюджете и столько же налогово-бюджетных политик.




Политика и экономика
Помощь от Германии № 48 (1166) 30 декабря 2016

Правительство Германии предоставит Молдове техническую поддержку на 6 млн евро для развития государственных услуг. Это предусмотрено подписанным в среду межправительственным соглашением о техническом сотрудничестве.

Вся президентская рать № 48 (1166) 30 декабря 2016

Президент Игорь Додон сразу после вступления в должность изменил структуру своего аппарата  и сформировал команду советников. Впрочем, почти все они были в ближайшем окружении нового главы государства и ранее, но в другом качестве.

План выполнения обязательств № 48 (1166) 30 декабря 2016

На последнем в этом году заседании правительства премьер-министр Павел Филип призвал ответственные ведомства «не расслабляться» и предпринять все меры, чтобы праздники прошли без инцидентов.

Счетная палата выявила «дорогие отклонения» № 48 (1166) 30 декабря 2016

В минувшую пятницу депутаты собрались на последнее в рамках осенне-зимней сессии заседание парламента. Несмотря на то, что на этот же день была запланирована инаугурация президента Игоря Додона, в повестку включили более 20 вопросов.



Банки и финансы
Изменения в Налоговом кодексе № 48 (1166) 30 декабря 2016

Как обычно, с 1 января вступают в силу ряд нововведений в области налогообложения и налогового администрирования. С основными из них мы продолжаем знакомить наших читателей.

О рисках бюджета - 2017 № 48 (1166) 30 декабря 2016

Согласно Закону о государственном бюджете на 2017 год, в следующем году в местные бюджеты АТЕ (административно-территориальных единиц) будет перечислено 8 147,863 млн. леев трансфертов общего и специального назначения. В том числе, 14,055 млн. леев — на компенсацию повышения с 1 января 2017 года размера ежемесячного пособия на содержание одного ребенка в детдоме семейного типа и в службе профессионального патронатного воспитания, а также повышения зарплаты соцработникам в общественной службе социальной помощи.

«Польский кредит»: половина возможного № 48 (1166) 30 декабря 2016

Правительство Молдовы намерено договориться о продлении до 8 августа 2017 года периода действия соглашения с правительством Польши о предоставлении кредита в размере 100 млн евро. При этом, предусматривается сокращение первоначального размера кредита вдвое.

Спрос и предложение на валютном рынке в ноябре 2016 года № 48 (1166) 30 декабря 2016

В ноябре 2016 степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты от физических лиц составила 81.6%, по сравнению с 93.5% в октябре 2016.

У страха глаза велики № 48 (1166) 30 декабря 2016

Снижение ставок по депозитам в национальной валюте застопорилось на отметке около 7,5% годовых. Средневзвешенная ставка по вновь привлеченным вкладам в леях по итогам ноября сложилась на уровне 7,48%.

Новые проекты программы PARE 1+1 № 48 (1166) 30 декабря 2016

Наблюдательный совет Программы привлечения переводов денег в экономику PARE 1+1 утвердил в среду финансирование еще 27 проектов на общую сумму 5,01 млн леев.

Ставки по госбумагам снизились № 48 (1166) 30 декабря 2016

На двух последних аукционах по размещению государственных ценных бумаг ставки опустились до уровня двухгодичной давности.

Внешнеэкономические связи
Кишиневский аэропорт готовит сюрпризы № 48 (1166) 30 декабря 2016

Общий объем инвестиций в проекты по реконструкции Международного аэропорта Кишинев достигли 55 млн евро.

Концессия по-молдавски: тендер без вариантов № 48 (1166) 30 декабря 2016

Правительство Молдовы одобрило передачу права на разведку и разработку месторождений нефти и газа американской компании Frontera Resources Corporation (FRR). Ранее она была признана победителем международного конкурса на концессию геологоразведочных работ на углеводороды на юге страны с последующим их освоением. Контракт должен быть подписан до конца текущего года.

Цены на ГСМ достигли рекорда № 48 (1166) 30 декабря 2016

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило во вторник «потолок» розничных цен на бензин и дизтопливо до рекордного уровня для 2016 г.

Объемы грузоперевозок падают № 48 (1166) 30 декабря 2016

Транспортники Молдовы перевезли в ноябре свыше 297,3 тыс. т грузов, что на 12,8% меньше октября и на 2% меньше аналогичного периода 2015 года.

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Новости компаний
Orange Smart City – город будущего № 48 (1166) 30 декабря 2016

Благодаря применению инновационных технологий, Orange Moldova создаёт города будущего уже сегодня. Впервые в нашей стране внедрена концепция Smart City - «Умный город» - платформа, предусматривающая использование цифровых технологий для городского развития.

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Лучшие проекты года в архитектуре № 48 (1166) 30 декабря 2016

Союз архитекторов Молдовы подвел итоги традиционного конкурса на лучший проект года. В состав жюри на этот раз привлекли больше молодых архитекторов.

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Keramo Rosso выходит на внешние рынки № 48 (1166) 30 декабря 2016

Совместное предприятие «Ispan Lux» только в апреле 2016 года  наладило выпуск нового для Молдовы продукта – керамогранита под торговой маркой Keramo Rosso. Но его уже охотно покупают в Румынии, Болгарии, Украине, заключен договор на поставку в Россию, ведутся переговоры с партнерами из Великобритании и Греции.

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Точка зрения
Страховые компании не согласны с НКФР № 48 (1166) 30 декабря 2016

В декабре появились утверждения неких экспертов, что после 31 марта 2017 года некоторые страховые компании будут санкционированы, вплоть до отзыва у них лицензий.

Социальные обязательства налогоплательщиков № 48 (1166) 30 декабря 2016

В 2017 году обязательства по выплатам взносов в бюджеты социального и медицинского страхования не изменятся. Принятые законы о государственном бюджете социального страхования и о фондах обязательного медицинского страхования на 2017 год не подверглись существенным изменениям, как ожидалось.

ОСАГО и Зеленая карта подорожают № 48 (1166) 30 декабря 2016

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) пересмотрела базовые страховые премии по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) и международному страхованию (Зеленая карта).

Молдова не очень подходит для бизнеса № 48 (1166) 30 декабря 2016

Авторитетный американский журнал Forbes назвал лучшие страны для ведения бизнеса в 2016 г. Молдова расположилась в нем на 77 месте из 139 стран.

Vino & Proviant
Запасы влаги выше нормы № 48 (1166) 30 декабря 2016

По состоянию на конец декабря, в среднем по стране запасы влаги в метровом слое сельхозугодий составляют порядка 160-180 мм. Это примерно столько же, сколько накапливается за весь осенне-зимний период (сентябрь - март) в среднестатистический сельскохозяйственный сезон в Молдове.

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«Золотой месяц» продаж мясных изделий № 48 (1166) 30 декабря 2016

По оценкам отраслевых ассоциаций, за период с 15 декабря по 15 января на внутреннем рынке Молдовы будет реализовано порядка 5-6 тыс. тонн мяса (в убойном весе). Из этого количества на свинину и мясо птицы придется примерно по 40-45%.

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Договор о сотрудничестве № 48 (1166) 30 декабря 2016

Молдова и Свердловская область РФ заинтересованы в активизации сотрудничества и увеличении объемов взаимовыгодной торговли.

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Проблема компенсаций садоводам № 48 (1166) 30 декабря 2016

Руководство Республиканской ассоциации сельхозпроизводителей «UniAgroProtect» обратилось к Иону Пержу, недавно назначенному советнику президента по агропромышленному сектору и публичной администрации, с просьбой оказать содействии в решении проблемы скорейшего принятия Регламента относительно компенсаций производителям фруктов, понесшим потери в результате заморозков 26-27 апреля 2016.

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Игристый бум в Молдове № 48 (1166) 30 декабря 2016

В уходящем году в Молдове расширился перечень производителей игристых вин. Сегодня на винных полках можно найти вина, которые произведены не только винзаводами под собственными торговыми марками, но и по заказу других винодельческих предприятий и даже компаний-дистрибьюторов.

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Правила торговли
Новогодняя интрига: как создать «Moldfarm» № 48 (1166) 30 декабря 2016

Нынешний год для молдавского фармацевтического бизнеса выдался сложным. По данным аналитической компании «Pharmaceutical Marketing Group», за 11 месяцев 2016-го объем продаж не превысил 200 млн евро. Рост — не более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в физическом объеме продаж рынок «просел» на 8%, и это самый тревожный сигнал.

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Новая «Aria» кишиневских отельеров № 48 (1166) 30 декабря 2016

В Кишиневе на ул. Алба Юлия был реализован новый гостиничный проект - «Aria Hotel», инвестиции в который составили 1 млн евро. Это первый крупный отель в районе Буюкань, рассчитанный на размещение до 100 туристов одновременно.

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Интерпресс
Плохие новости для американских рабочих № 48 (1166) 30 декабря 2016

Поскольку избранный Президентом США Дональд Трамп займет свой кабинет, что же мы узнали о возможном курсе и влиянии его администрации на экономическую политику?

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Геополитика популизма № 48 (1166) 30 декабря 2016

В Азиатских странах сейчас большим вопросом является то, какой урок извлечь из победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах, и от Brexit-референдума Соединенного Королевства, на котором британские избиратели предпочли покинуть Европейский Союз. К сожалению, акцент при этом сделан не там, где он должен быть: геополитическом изменении.

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Проблема Брексита и Тереза Мэй № 48 (1166) 30 декабря 2016

Британскому премьер-министру Терезе Мэй «потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя» на недавней встрече с её якобы союзником Ангелой Меркель. Немецкий канцлер категорически отвергла предложение Мэй заключить «отдельное соглашение» по вопросу о гражданах стран ЕС, живущих в Великобритании, до того, как Соединённое Королевство официально объявит о начале переговоров о Брексите в соответствии со статьёй 50 Лиссабонского договора.

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Перспективы цифровой медицины № 48 (1166) 30 декабря 2016

Африка сильно изменилась, причём в лучшую сторону, с тех пор, как я работала в Анголе молодым врачом примерно 20 лет назад. Но наиболее заметные перемены связаны с освоением на этом континенте мобильных технологий. Люди в Африке, причём даже в странах с низким и средним уровнем доходов, пользуются множеством возможностей, которые им открывают эти технологии. Они применяют мобильные телефоны повсюду, начиная с осуществления платежей и заканчивая получением свидетельств о рождении и доступа к медицинским услугам.

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Стол справок
Реклама пива может быть запрещена № 48 (1166) 30 декабря 2016

Министерство здравоохранения Молдовы выступило с инициативой ограничения или полного запрета рекламы пива в СМИ и на улице.

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Новогодние предпочтения туристов № 48 (1166) 30 декабря 2016

Болгария, Румыния и Украина - самые востребованные туристические направления граждан Молдовы, желающих отметить новогодние и рождественские праздники за границей.

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Weekend
Две жизни Михаила Греку № 48 (1166) 30 декабря 2016

Завершается 2016 год, объявленный Годом Михаила Греку в связи со 100-летием со дня рождения Народного художника Молдовы, лауреата Государственной премии СССР.

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Магия иллюзий № 48 (1166) 30 декабря 2016

Арт-галерея Национальной филармонии имени Сергея Лункевича по 5 января представляет живопись Сергея Тисеева. Это первая персональная выставка потомственного художника, выпускника Республиканского художественного училища им. И. Е. Репина в Кишиневе и Украинского полиграфического института имени И. Федорова во Львове.

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