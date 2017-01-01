Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


№ 48 (1166) 30 декабря 2016

Скачать номер PDF (6.9 Mb)
Первая полоса
Герой уходящего года № 48 (1166) 30 декабря 2016

Министр финансов Октавиан Армашу и его команда сделали невозможное. В течение года они разработали и провели через все процедурные лабиринты два закона о бюджете и столько же налогово-бюджетных политик.
278 0




Политика и экономика
Помощь от Германии № 48 (1166) 30 декабря 2016

Правительство Германии предоставит Молдове техническую поддержку на 6 млн евро для развития государственных услуг. Это предусмотрено подписанным в среду межправительственным соглашением о техническом сотрудничестве.

275 0
Вся президентская рать № 48 (1166) 30 декабря 2016

Президент Игорь Додон сразу после вступления в должность изменил структуру своего аппарата  и сформировал команду советников. Впрочем, почти все они были в ближайшем окружении нового главы государства и ранее, но в другом качестве.

276 0
План выполнения обязательств № 48 (1166) 30 декабря 2016

На последнем в этом году заседании правительства премьер-министр Павел Филип призвал ответственные ведомства «не расслабляться» и предпринять все меры, чтобы праздники прошли без инцидентов.

276 0
Счетная палата выявила «дорогие отклонения» № 48 (1166) 30 декабря 2016

В минувшую пятницу депутаты собрались на последнее в рамках осенне-зимней сессии заседание парламента. Несмотря на то, что на этот же день была запланирована инаугурация президента Игоря Додона, в повестку включили более 20 вопросов.

275 0


Банки и финансы
Изменения в Налоговом кодексе № 48 (1166) 30 декабря 2016

Как обычно, с 1 января вступают в силу ряд нововведений в области налогообложения и налогового администрирования. С основными из них мы продолжаем знакомить наших читателей.

282 0
О рисках бюджета - 2017 № 48 (1166) 30 декабря 2016

Согласно Закону о государственном бюджете на 2017 год, в следующем году в местные бюджеты АТЕ (административно-территориальных единиц) будет перечислено 8 147,863 млн. леев трансфертов общего и специального назначения. В том числе, 14,055 млн. леев — на компенсацию повышения с 1 января 2017 года размера ежемесячного пособия на содержание одного ребенка в детдоме семейного типа и в службе профессионального патронатного воспитания, а также повышения зарплаты соцработникам в общественной службе социальной помощи.

279 0
«Польский кредит»: половина возможного № 48 (1166) 30 декабря 2016

Правительство Молдовы намерено договориться о продлении до 8 августа 2017 года периода действия соглашения с правительством Польши о предоставлении кредита в размере 100 млн евро. При этом, предусматривается сокращение первоначального размера кредита вдвое.

280 0
Спрос и предложение на валютном рынке в ноябре 2016 года № 48 (1166) 30 декабря 2016

В ноябре 2016 степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты от физических лиц составила 81.6%, по сравнению с 93.5% в октябре 2016.

278 0
У страха глаза велики № 48 (1166) 30 декабря 2016

Снижение ставок по депозитам в национальной валюте застопорилось на отметке около 7,5% годовых. Средневзвешенная ставка по вновь привлеченным вкладам в леях по итогам ноября сложилась на уровне 7,48%.

278 0
Новые проекты программы PARE 1+1 № 48 (1166) 30 декабря 2016

Наблюдательный совет Программы привлечения переводов денег в экономику PARE 1+1 утвердил в среду финансирование еще 27 проектов на общую сумму 5,01 млн леев.

277 0
Ставки по госбумагам снизились № 48 (1166) 30 декабря 2016

На двух последних аукционах по размещению государственных ценных бумаг ставки опустились до уровня двухгодичной давности.

275 0
Внешнеэкономические связи
Кишиневский аэропорт готовит сюрпризы № 48 (1166) 30 декабря 2016

Общий объем инвестиций в проекты по реконструкции Международного аэропорта Кишинев достигли 55 млн евро.

276 0
Концессия по-молдавски: тендер без вариантов № 48 (1166) 30 декабря 2016

Правительство Молдовы одобрило передачу права на разведку и разработку месторождений нефти и газа американской компании Frontera Resources Corporation (FRR). Ранее она была признана победителем международного конкурса на концессию геологоразведочных работ на углеводороды на юге страны с последующим их освоением. Контракт должен быть подписан до конца текущего года.

279 0
Цены на ГСМ достигли рекорда № 48 (1166) 30 декабря 2016

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило во вторник «потолок» розничных цен на бензин и дизтопливо до рекордного уровня для 2016 г.

275 0
Объемы грузоперевозок падают № 48 (1166) 30 декабря 2016

Транспортники Молдовы перевезли в ноябре свыше 297,3 тыс. т грузов, что на 12,8% меньше октября и на 2% меньше аналогичного периода 2015 года.

210 0
Новости компаний
Orange Smart City – город будущего № 48 (1166) 30 декабря 2016

Благодаря применению инновационных технологий, Orange Moldova создаёт города будущего уже сегодня. Впервые в нашей стране внедрена концепция Smart City - «Умный город» - платформа, предусматривающая использование цифровых технологий для городского развития.

187 0
Лучшие проекты года в архитектуре № 48 (1166) 30 декабря 2016

Союз архитекторов Молдовы подвел итоги традиционного конкурса на лучший проект года. В состав жюри на этот раз привлекли больше молодых архитекторов.

188 0
Keramo Rosso выходит на внешние рынки № 48 (1166) 30 декабря 2016

Совместное предприятие «Ispan Lux» только в апреле 2016 года  наладило выпуск нового для Молдовы продукта – керамогранита под торговой маркой Keramo Rosso. Но его уже охотно покупают в Румынии, Болгарии, Украине, заключен договор на поставку в Россию, ведутся переговоры с партнерами из Великобритании и Греции.

192 0
Точка зрения
Страховые компании не согласны с НКФР № 48 (1166) 30 декабря 2016

В декабре появились утверждения неких экспертов, что после 31 марта 2017 года некоторые страховые компании будут санкционированы, вплоть до отзыва у них лицензий.

275 0
Социальные обязательства налогоплательщиков № 48 (1166) 30 декабря 2016

В 2017 году обязательства по выплатам взносов в бюджеты социального и медицинского страхования не изменятся. Принятые законы о государственном бюджете социального страхования и о фондах обязательного медицинского страхования на 2017 год не подверглись существенным изменениям, как ожидалось.

274 0
ОСАГО и Зеленая карта подорожают № 48 (1166) 30 декабря 2016

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) пересмотрела базовые страховые премии по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) и международному страхованию (Зеленая карта).

272 0
Молдова не очень подходит для бизнеса № 48 (1166) 30 декабря 2016

Авторитетный американский журнал Forbes назвал лучшие страны для ведения бизнеса в 2016 г. Молдова расположилась в нем на 77 месте из 139 стран.

277 0
Vino & Proviant
Запасы влаги выше нормы № 48 (1166) 30 декабря 2016

По состоянию на конец декабря, в среднем по стране запасы влаги в метровом слое сельхозугодий составляют порядка 160-180 мм. Это примерно столько же, сколько накапливается за весь осенне-зимний период (сентябрь - март) в среднестатистический сельскохозяйственный сезон в Молдове.

194 0
«Золотой месяц» продаж мясных изделий № 48 (1166) 30 декабря 2016

По оценкам отраслевых ассоциаций, за период с 15 декабря по 15 января на внутреннем рынке Молдовы будет реализовано порядка 5-6 тыс. тонн мяса (в убойном весе). Из этого количества на свинину и мясо птицы придется примерно по 40-45%.

192 0
Договор о сотрудничестве № 48 (1166) 30 декабря 2016

Молдова и Свердловская область РФ заинтересованы в активизации сотрудничества и увеличении объемов взаимовыгодной торговли.

188 0
Проблема компенсаций садоводам № 48 (1166) 30 декабря 2016

Руководство Республиканской ассоциации сельхозпроизводителей «UniAgroProtect» обратилось к Иону Пержу, недавно назначенному советнику президента по агропромышленному сектору и публичной администрации, с просьбой оказать содействии в решении проблемы скорейшего принятия Регламента относительно компенсаций производителям фруктов, понесшим потери в результате заморозков 26-27 апреля 2016.

184 0
Игристый бум в Молдове № 48 (1166) 30 декабря 2016

В уходящем году в Молдове расширился перечень производителей игристых вин. Сегодня на винных полках можно найти вина, которые произведены не только винзаводами под собственными торговыми марками, но и по заказу других винодельческих предприятий и даже компаний-дистрибьюторов.

126 0
Правила торговли
Новогодняя интрига: как создать «Moldfarm» № 48 (1166) 30 декабря 2016

Нынешний год для молдавского фармацевтического бизнеса выдался сложным. По данным аналитической компании «Pharmaceutical Marketing Group», за 11 месяцев 2016-го объем продаж не превысил 200 млн евро. Рост — не более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в физическом объеме продаж рынок «просел» на 8%, и это самый тревожный сигнал.

126 0
Новая «Aria» кишиневских отельеров № 48 (1166) 30 декабря 2016

В Кишиневе на ул. Алба Юлия был реализован новый гостиничный проект - «Aria Hotel», инвестиции в который составили 1 млн евро. Это первый крупный отель в районе Буюкань, рассчитанный на размещение до 100 туристов одновременно.

128 0
Интерпресс
Плохие новости для американских рабочих № 48 (1166) 30 декабря 2016

Поскольку избранный Президентом США Дональд Трамп займет свой кабинет, что же мы узнали о возможном курсе и влиянии его администрации на экономическую политику?

119 0
Геополитика популизма № 48 (1166) 30 декабря 2016

В Азиатских странах сейчас большим вопросом является то, какой урок извлечь из победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах, и от Brexit-референдума Соединенного Королевства, на котором британские избиратели предпочли покинуть Европейский Союз. К сожалению, акцент при этом сделан не там, где он должен быть: геополитическом изменении.

121 0
Проблема Брексита и Тереза Мэй № 48 (1166) 30 декабря 2016

Британскому премьер-министру Терезе Мэй «потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя» на недавней встрече с её якобы союзником Ангелой Меркель. Немецкий канцлер категорически отвергла предложение Мэй заключить «отдельное соглашение» по вопросу о гражданах стран ЕС, живущих в Великобритании, до того, как Соединённое Королевство официально объявит о начале переговоров о Брексите в соответствии со статьёй 50 Лиссабонского договора.

119 0
Перспективы цифровой медицины № 48 (1166) 30 декабря 2016

Африка сильно изменилась, причём в лучшую сторону, с тех пор, как я работала в Анголе молодым врачом примерно 20 лет назад. Но наиболее заметные перемены связаны с освоением на этом континенте мобильных технологий. Люди в Африке, причём даже в странах с низким и средним уровнем доходов, пользуются множеством возможностей, которые им открывают эти технологии. Они применяют мобильные телефоны повсюду, начиная с осуществления платежей и заканчивая получением свидетельств о рождении и доступа к медицинским услугам.

121 0
Стол справок
Реклама пива может быть запрещена № 48 (1166) 30 декабря 2016

Министерство здравоохранения Молдовы выступило с инициативой ограничения или полного запрета рекламы пива в СМИ и на улице.

185 0
Новогодние предпочтения туристов № 48 (1166) 30 декабря 2016

Болгария, Румыния и Украина - самые востребованные туристические направления граждан Молдовы, желающих отметить новогодние и рождественские праздники за границей.

191 0
Weekend
Две жизни Михаила Греку № 48 (1166) 30 декабря 2016

Завершается 2016 год, объявленный Годом Михаила Греку в связи со 100-летием со дня рождения Народного художника Молдовы, лауреата Государственной премии СССР.

192 0
Магия иллюзий № 48 (1166) 30 декабря 2016

Арт-галерея Национальной филармонии имени Сергея Лункевича по 5 января представляет живопись Сергея Тисеева. Это первая персональная выставка потомственного художника, выпускника Республиканского художественного училища им. И. Е. Репина в Кишиневе и Украинского полиграфического института имени И. Федорова во Львове.

190 0










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1946
ИВАНОВ ДумитруПредседатель совета профсоюза работников образования и науки.
1947
КИКТЕНКО НиколайДиректор ООО "Господарул-Редиу".
1950
МАЧИНСКАЯ ВераЮрист.
1950
ГЛАДУН ВалериуГенеральный директор клиники "Magnific".
1952
МАРАНДЮК ВасилеПредседатель Сынджерейского района.
1957
КОМАН АлександрМенеджер.
1957
БУМАКОВ ВасилеПосол РМ в Японии.
1957
МАЛАШЕВСКИЙ АндрейПредседатель Кантемирского района.
1958
КЭРЭУШ МарияЗаместитель министра финансов.
1960
КОСОВАН ГеннадийВ 2008-2009 заместитель министра внутренних дел.
1961
ПОКИН ИонЗаместитель директора НАРЭКИТ.
1966
ПЛАХОТНЮК ВладимирПредприниматель.
1966
АМБРОС АлександруПримар г. Унгень
1969
БОСТАН ГалинаПретор сектора Чокана, Кишинев.
1984
ЧЕБАНУ ИонГенеральный директор Агентства Moldsilva..


Курс валют НБМ на 01.01.2017
EUR
20.8895
+0.0000
USD
19.9814
+0.0000
RON
4.6050
+0.0000
RUB
0.3315
+0.0000
UAH
0.7319
+0.0000

25/1201/01


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
12%
Каждую неделю
14%
Каждый день
57%
Всего голосов: 42




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».