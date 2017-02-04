Национальная выставка «Fabricat in Moldova» (XVI-я по счету) стала, пожалуй, самой представительной за всю историю.
Премьер-министр Павел Филип считает, что правительство и местные органы власти должны активно сотрудничать. Об этом он заявил на торжественном заседании в среду, посвященном Дню местной автономии и профессиональному празднику работника публичной администрации.
Председатель парламента Молдовы Андриан Канду разъяснил для «ЛП» суть своей инициативы о введении талонов на питание для работников за счет работодателя, преимуществах и рисках ее внедрения.
1 февраля началась весенне-летняя сессия парламента Молдовы. В ближайшее время Постоянному бюро законодательного органа предстоит назначить дату и утвердить повестку дня первого заседания стартовавшей сессии. А пока депутаты работают в комиссиях, рассматривая проекты, которые будут предложены к обсуждению в ходе первых заседаний.
Ускорить процесс обсуждения и принятия необходимых проектов, улучшить качество утвержденных документов призвано совместное заседание законодательного органа и кабинета министров. Оно состоялось 2 февраля.
Национальный банк Молдовы рассчитывает уже со второго квартала стабильно удерживать индекс потребительских цен в целевом коридоре 5% ± 1,5%. На будущий год регулятор денежного рынка прогнозирует инфляцию в 4,9%. Об этом заявил президент НБМ Серджиу Чокля.
КБ «Moldova Agroindbank» АО продемонстрировал в 2016 году динамичное развитие. Это был удачный год с положительными результатами, были приложены усилия для диверсификации предлагаемых продуктов, увеличения числа клиентов и расширения филиальной сети. В итоге MAIB удалось укрепить «иммунитет» к существующим вызовам, адаптироваться к внешним факторам и рискам, консолидировать свою позицию в банковском секторе.
В 2017 году уровень инфляции поднимется с 2,4% до 5,2%, а в 2018 г. снизится до 4,9%. Таков новый прогноз индекса потребительских цен Национального банка Молдовы (НБМ), который представил в среду на пресс-конференции его президент Серджиу Чокля.
В декабре 2016 степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты от физических лиц составила 94.6%, по сравнению с 81.6% в ноябре 2016.
Редакция газеты «Экономическое обозрение» запускает новую рубрику – «Экономика регионов». Решение продиктовано самой жизнью и запросами наших читателей. Не раз представители бизнеса из разных регионов Молдовы при встречах на форумах в столице говорили: «Приезжайте, посмотрите, как мы живем, что делаем».
Евросоюз поможет Молдове внедрить Европейскую стратегию Vision 2020 в области статистики. Сообщение об этом сделал директор Национального бюро статистики (НБС) Виталие Валков на брифинге 31 января после заседания Совета по внешней помощи в области статистики.
Во взаимоотношениях таможенных органов и частных хозяйствующих субъектов начинается новая эпоха. К этому подталкивает приказ Таможенной службы № 20-О от 20.01.2017 «Об утверждении формы документов, необходимых для начала проведения и завершения процедуры отбора хозяйствующего субъекта – партнера по созданию зоны таможенного контроля».
Евросоюз выделит порядка 3,3 млн евро для реализации 16 проектов трансграничного сотрудничества местным органам власти Молдовы и Украины. Это предусмотрено контрактами о финансировании, подписанными участниками проектов 1 февраля 2017 года в Кишиневе.
За истекшую семидневку случилось сразу несколько событий на фронтах банковских «согласованных акций». После месячного перерыва возобновилась продажа двух пакетов из новой эмиссии «Moldova-Agroindbank», Нацкомиссия по финансовому рынку приняла решение о дальнейшей судьбе 63,9% акций «Moldindconbank», и мегарегуляторы наконец-то заострили свое внимание на одном щекотливом вопросе.
Городские власти объявили, что вскоре может быть проведен тендер по выбору компании-подрядчика для реализации проекта по замене столбов, на которых висит воздушная контактная сеть для электропитания троллейбусной системы в Кишиневе. Нынешние уже устарели и начинают падать с возможными опасными последствиями.
Три года понадобилось кишиневской примэрии, чтобы решить вопрос о замене участка проектно-строительной фирме Ago-Dacia.
Минэкономики обнародовало инициативу, согласно которой автомобилям, оснащенным газовым оборудованием, могут запретить парковаться на подземных стоянках в зданиях. Такие машины представляют опасность, ведь если произойдет взрыв газового баллона в подвале, то последствия будут катастрофические.
Летом текущего года планируется сдача в эксплуатацию жилого комплекса на ул. Петру Унгуряну (район между улицами Индепенденцей и Гренобля). Этот район Ботаники в последнее время достаточно активно застраивается многоэтажным жильем (улицы Гренобля, Тудор Стришка).
Здание администрации президента, разгромленное во время апрельских беспорядков 2009 года, может быть восстановлено до конца 2017 г. Об этом написал в социальных сетях бывший пресс-секретарь президента Ион Чебан. По его словам, на этой неделе здание будет проинспектировано, чтобы до конца года провести необходимый ремонт.
Принципы оплаты взносов в фонды государственного социального страхования претерпели некоторые изменения. Поправки были внесены накануне Нового года.
Нынешний год начался с противоречивых прогнозов дальнейшего экономического развития страны. Экспертное сообщество в целом предрекает экономике плачевную участь. Официальная точка зрения, представленная на этой неделе министром экономики Октавианом Калмык, традиционно исходит из противоположных заверений.
Озабоченность предпринимательских кругов по поводу высоких штрафных санкций за нарушения конкурентного законодательства не обоснованы. К такому выводу пришел Конституционный суд, признавший определение штрафа за недобросовестную конкуренцию в размере до 0,5% от оборота предприятия за прошлый год соответствующим Конституции РМ.
Национальное бюро статистики сообщило, что рост сельхозпроизводства в 2016 году в Молдове превысил 18%. Но анализ по секторам заставляет учитывать определенные нюансы.
Некоторые отечественные СМИ обратили внимание на факт продажи в январе нынешнего года значительного пакета - 31,59%, 91 587 тыс. акций -крупнейшей отечественной птицефабрики Floreni SA (Флорень, Анений Ной). Отмечалось, что сумма сделки – 1,24 млн леев, т. е. цена одной акции составила около 1,35 леев при номинале 10 леев. Сделка была проведена на «не регламентируемом фондовом рынке», продавец – Riversdale Investments Ltd (Белиз), покупатель – неназванное физическое лицо.
Во всем мире наблюдается бум на «Prosecco». Это итальянское резервуарное игристое вино в 2015 г. даже обошло по продажам (в натуральном выражении) знаменитое французское шампанское с показателем 352 млн бутылок против 312 млн (впервые французы уступили лидерство итальянцам в 2013-м). Этот успех не остался без внимания и в Молдове, правда, сначала «Prosecco» заинтересовались виноделы.
За 2016 г. отечественные вина завоевали рекордное число медалей – 196. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году (103 награды). В 2014 г. их было 99.
Месяц назад вступил в силу закон об организации азартных игр, который установил госмонополию на весь игорный бизнес, кроме классических (т. н. живых) казино. Работу прекратили 298 игровых залов, оснащенных 3457 игровыми автоматами и около 40 букмекерских контор, большая часть из которых действовала в Кишиневе. Отрасль освобождает минимум 7 тыс. кв. м коммерческой площади, которая, в первую очередь, заинтересует мелкий ритейл. На рынок недвижимости она попадет не раньше весны.
Новый ресторанный проект «Hostaria Amarcord» был реализован в историческом центре Кишинева. В отечественный общепит вошел инвестор Казелла Джулиано-Вальтер, итальянский ресторатор, который открыл первую остерию итальянского формата.
Для успешной экономической глобализации необходимы достаточно успешные модели роста в отдельных странах. Такая динамика была характерна примерно для первых 30 лет после Второй мировой войны: темпы роста были сравнительно высокими в самых разных странах; выгоды этого роста широко распределялись внутри этих стран; при этом подъём развивающихся стран приводил к снижению уровня глобального неравенства. Этот период, наверное, можно назвать лучшими днями глобализации.
В утверждённой ООН «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержится обязательство стран-членов этой организации «никого не оставлять позади». Один из ключевых компонентов этого обязательства, включённый также в собственную программу Международной организации труда: достойный труд для всех. Сейчас, когда недовольство и разочарование трудящихся отражается на результатах выборов по всему миру, трудно переоценить важность данной цели.
Накануне вступления Дональда Трампа в должность президента США группа из 35 известных международных лидеров бизнеса во главе с гендиректором Unilever Полом Полманом и мной выступила в защиту открытых рынков, в поддержку борьбы с изменением климата, а также с требованием серьёзного отношения к проблеме глобального неравенства. Мы уверены, что это ключевые элементы единственной реальной экономической стратегии для США и всего мира.
Прошедший год, вероятно, запомнится своими военными и политическими событиями, но он также должен войти в историю, как едва ли не худший год для детей со времён Второй мировой войны.
К Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января посольство Венгрии в Республике Молдова и Еврейский культурный центр КЕДЕМ открыли выставку «Имре Кински. Фрагменты».
В круговороте праздников Студия театральной импровизации «ZaO» показала премьеру необычного спектакля «Истории без слов». С кем и когда можно говорить молча? И можно ли?
В холле Национальной библиотеки 30 января открылась выставка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой.